Abcourt présente une mise à jour sur le développement du projet Géant Dormant

ROUYN-NORANDA, Québec, 09 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mines Abcourt inc. (« Abcourt » ou la « Société ») (TSX Venture: ABI) (OTCQB: ABMBF) est heureuse de présenter une mise à jour sur les activités d'accélération du projet Géant Dormant, à Eeyou Istchee, au Québec.

Pascal Hamelin, président et chef de la direction d'Abcourt, a déclaré : « Le projet progresse très bien et le circuit de l’usine est maintenant doté d'un inventaire complet. Nous augmentons actuellement l'inventaire d'or dans le circuit de l’usine. La prochaine étape du développement du projet consistera à commencer la livraison de lingots d'or au marché dans un contexte de prix de l'or élevé. Au cours des prochains mois, nous prévoyons augmenter la cadence de production à l'usine vers 40 heures par semaine, à un rythme de 30 tonnes par heure. Une fois ce rythme atteint, nous augmenterons la production à 80 heures par semaine, au même rythme de 30 tonnes par heure. La semaine dernière, nous avons également franchi une étape importante avec la mise en service de notre campement. Nous pourrons ainsi attirer davantage de talents au sein de notre équipe afin d'atteindre notre objectif de production annuelle de 30 000 onces. »

Activités en août

Mise en service des circuits de concassage et broyage.

Remplissage des réservoirs du circuit de lixiviation.

Installation du camp de travail de 50 chambres et cuisine.

Mise en service de l'installation de stockage des résidus miniers.

Recrutement de mineurs pour un fonctionnement en deux équipes, sept jours par semaine.





Perspectives pour septembre

Augmentation de la production minière souterraine vers 5 000 tonnes de minerai par mois pour les prochains mois, puis 10 000 tonnes par mois tel que prévu dans l'étude économique préliminaire de 2023.

Début de la production de lingots d'or.

Demande de permis de construction pour agrandir le camp de travail de 50 à 100 chambres.

Augmentation de deux à trois foreuses aux diamants sous-terre.





La Société participera au Mining Forum Americas 2025, du 14 au 17 septembre 2025, au Broadmoor Hotel & Resort, à Colorado Springs, aux États-Unis, pour présenter nos réalisations au monde de l'investissement minier.

Modification du prix d'exercice des options d'achat d'actions attribuées le 28 août 2025

Abcourt informe que le conseil d'administration de la Société a modifié le prix d'exercice des 21 600 000 options d'achat d'actions ordinaires attribuées à ses administrateurs, dirigeants, employés et consultants, comme annoncé dans le communiqué de presse du 28 août 2025. Le nouveau prix d'exercice par action ordinaire est fixé à 0,08 $, au lieu de 0,07 $.

Personne Qualifiée

Pascal Hamelin, Ing, Président et chef de la direction de la Société, a vérifié et approuvé l’information technique contenue dans ce communiqué de presse.

M. Hamelin est une personne qualifiée selon le Règlement 43-101.

À PROPOS DE MINES ABCOURT INC.

Mines Abcourt Inc. est une société canadienne de développement aurifère avec des propriétés stratégiquement situées dans le nord-ouest du Québec, au Canada. Abcourt est propriétaire de la mine et de l’usine de Géant Dormant et de la propriété Flordin où elle concentre ses activités.

Pour de plus amples renseignements sur Mines Abcourt Inc., veuillez consulter notre site web www.abcourt.ca et les documents déposés sous notre profil sur le site SEDAR+ www.sedarplus.ca.

Pascal Hamelin

Président et Chef de la Direction

T : (819) 768-2857

Courriel: phamelin@abcourt.com



Dany Cenac Robert

Relations avec les investisseurs, Réseau ProMarket Inc.

T : (514) 722-2276 poste 456

Courriel : Dany.Cenac-Robert@ReseauProMarket.com

