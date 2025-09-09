Aya Or & Argent annonce des teneurs élevées en argent à Zgounder et découvre une nouvelle zone minéralisée au nord

MONTRÉAL, 09 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aya Or & Argent Inc. (TSX : AYA; OTCQX : AYASF) (« Aya » ou la « Société ») est heureuse d’annoncer la découverte d’une nouvelle zone minéralisée située au nord de la mine à ciel ouvert actuelle et la détection de teneurs élevées en argent dans le cadre de son programme d’exploration par forage en cours à la mine d’argent Zgounder, au Royaume du Maroc.

Faits saillants (Toutes les intersections sont en longueur dans l’axe de forage)

  • Découverte d’une nouvelle zone minéralisée au nord de la mine à ciel ouvert actuelle; le sondage ZG-25-156 a recoupé 167 grammes par tonne (« g/t ») de teneur en argent (« Ag ») sur 2,0 mètres (« m ») dans un intervalle plus large de 19,0 m
  • Intersections dans la zone centrale :
    • Le sondage DZG-SF-25-641 a recoupé 1 164 g/t Ag sur 3,0 m, incluant 3 116 g/t Ag sur 1,0 m
    • Le sondage DZG-SF-25-648 a recoupé 1 080 g/t Ag sur 3,0 m, incluant 2 820 g/t Ag sur 1,0 m
    • Le sondage T28-25-816 a recoupé 1 305 g/t Ag sur 6,0 m
    • Le sondage T28-25-739 a recoupé 525 g/t Ag sur 13,2 m, incluant 1 833 g/t Ag sur 2,4 m
  • Intersections en profondeur près du contact avec le granite :
    • Le sondage ZG-SF-25-319 a recoupé 655 g/t Ag sur 4,5 m, 670 g/t Ag sur 3,0 m et 442 g/t Ag sur 2,5 m
  • Intersections dans la zone de la mine à ciel ouvert :
    • Le sondage DZG-SF-25-696 a recoupé 1 448 g/t Ag sur 2,3 m
    • Le sondage DZG-SF-25-705 a recoupé 444 g/t Ag sur 3,0 m
  • 16 685 m ou 67 % du programme d’exploration 2025 ont été forés jusqu’à présent.
  • Le programme de forage d’exploration à Zgounder Far East est terminé et est en attente de résultats.

« La découverte d’une nouvelle zone minéralisée, au nord de la mine à ciel ouvert, est un développement encourageant susceptible d’augmenter les ressources à proximité de la mine », a déclaré Benoit La Salle, président et chef de la direction. « Nous prévoyons de poursuivre nos efforts en réalisant des forages supplémentaires au cours des prochains mois. En parallèle, des intersections à teneur élevée telles que le sondage ZG-SF-25-319 dans la zone ouest près du contact avec le granite soulignent la minéralisation en profondeur, au-delà du modèle de ressources actuel. »

Le présent communiqué comprend les résultats de 259 sondages, dont 114 trous de forage au diamant (« TFD ») souterrains, 15 TFD en surface, 82 trous T28 et 41 trous YAK (T28 et YAK : forage à percussion au moyen d’un marteau pneumatique) et sept TFD historiques rééchantillonnés. Pour un résumé complet des résultats obtenus à ce jour, se reporter à l’annexe 1.

Tableau 1 – Intersections significatives issues du forage à Zgounder (longueur dans l’axe de forage)

SondageDeÀAg
(g/t)		Longueur
(m)		Ag x
largeur
TFD en surface
ZG-20-1123,024,52521,5378
ZG-22-75109,5114,01084,5484
ZG-25-156253,1255,11672,0334
TFD souterrains
ZG-SF-25-319311,0315,56554,52 946
ZG-SF-25-319322,0325,06703,02 010
ZG-SF-25-319362,5365,04422,51 106
DZG-SF-25-6413,66,61 1643,03 493
incluant4,65,63 1161,03 116
DZG-SF-25-64852,055,01 0803,03 240
incluant54,055,02 8201,02 820
DZG-SF-25-64910,512,09651,51 448
DZG-SF-25-66749,552,59843,02 951
DZG-SF-25-66758,060,01 5742,03 148
DZG-SF-25-69664,466,71 4482,33 330
DZG-SF-25-69712,613,69171,0917
DZG-SF-25-70552,455,44443,01 333
Trous T28 souterrains
T28-25-7393,616,852513,26 928
incluant3,66,01 8332,44 398
T28-25-7610,06,01946,01 166
T28-25-76412,016,83874,81 858
T28-25-77812,018,05276,03 163
incluant12,014,41 0922,42 621
T28-25-8059,612,06712,41 610
T28-25-81515,621,67046,04 226
T28-25-81613,219,21 3056,07 828
Trous YAK souterrains
YAK-25-3328,410,82 3802,45 712
YAK-25-35833,634,89171,21 100
      

* L’épaisseur réelle n’est pas connue; aucune teneur de coupure appliquée.

Figure 1 : Emplacement des résultats de forage à Zgounder

Résultats d’exploration de 2025

Cette année, 16 865 m de forage ont été réalisés à Zgounder. Les travaux de forage ont été réalisés principalement sous terre dans les zones centrale, est et ouest, ainsi qu’à partir de la surface sur certaines cibles régionales à proximité de la mine et de Zgounder Far East.

Les sondages ZG-25-156 et ZG-25-159 (résultats en attente) ont permis de détecter un nouveau corps minéralisé au nord de la mine à ciel ouvert (Figure 2). Le sondage ZG-25-156 a recoupé 167 g/t Ag sur 2,0 m, y compris dans un intervalle beaucoup plus large de 19,0 m altéré et anomal en argent, alors que le sondage ZG-25-159 montre aussi un large corridor d’altération de 20,0 m contenant des inclusions d’argent natif (résultats en attente). Il existe un potentiel important de nouvelles zones minéralisées au nord de la mine à ciel ouvert actuelle, en profondeur, près du contact avec le granite. D’autres travaux de forage de suivi sont prévus dans la zone jusqu’à la fin de 2025.

Le programme d’exploration par forage à circulation inverse (« forage RC ») à Zgounder Far East, qui a débuté le 22 juin et qui ciblait quatre fortes anomalies géochimiques, incluant l’argent et le cuivre, ainsi que l’or, a été complété en juillet, 2 464 m ayant été forés au total. Les résultats sont toujours en attente.

Le bloc Zgounder Far East comprend une géologie néoprotérozoïque divisée en trois zones distinctes : la zone sud, dominée par des roches volcano-sédimentaires et des grès caillouteux qui s’alternent avec des formations volcaniques felsiques; la zone centrale, qui abrite un complexe ophiolitique composé de roches mafiques et ultramafiques accompagnées d’unités de grès à grain fin; et la zone nord, composée de roches volcaniques et intrusives intermédiaires à mafiques, qui s’alternent avec des conglomérats. Les résultats des échantillons choisis dans le bloc Far East ont permis de repérer quelques anomalies à teneur élevée en argent et cuivre, ainsi qu’en or, et plusieurs anomalies en métaux précieux, indiquant un fort potentiel de minéralisation à moins de 20 km du gisement Zgounder.

Figure 2 : Section NO-SE de Zgounder avec le sondage ZG-25-156

Assurance de la qualité

Pour le forage carotté, tous les échantillons individuels représentent environ un mètre de carottage, lequel est coupé en deux moitiés. Une moitié du carottage est conservée sur le site comme témoin, et l’autre moitié est expédiée pour préparation et analyse au African Laboratory for Mining and Environment (« Afrilab ») à Marrakech, au Maroc ou au laboratoire ALS sur le site minier Zgounder. Tous les échantillons sont analysés pour l’argent, le cuivre, le fer, le plomb et le zinc à l’eau régale avec finition par spectroscopie d’absorption atomique (« SAA »). Les échantillons dont la teneur est supérieure à 200 g/t Ag sont réanalysés par pyroanalyse.

Pour les travaux de forage RC, tous les échantillons individuels représentent 1,0 m de longueur et pour l’équipement des forages T28, tous les échantillons individuels représentent 1,2 m de longueur. Les échantillons sont analysés soit au laboratoire de la mine ALS, soit à Afrilab. Tous les échantillons sont analysés pour l’argent, le cuivre, le fer, le plomb et le zinc à l’eau régale avec finition par SAA. Les échantillons dont la teneur est supérieure à 200 g/t Ag sont réanalysés par pyroanalyse. Des contrôles de qualité rigoureux (AQ/CQ) sont effectués aux deux emplacements.

David Lalonde, B.Sc. P. Geo, vice-président, Exploration, est la personne qualifiée d’Aya Or & Argent et a révisé ce communiqué de presse pour en assurer l’exactitude et la conformité avec le Règlement 43-101.

À propos d’Aya Or & Argent inc.

Aya Or & Argent inc. est un producteur d’argent canadien en pleine croissance qui exerce ses activités au Royaume du Maroc.

Aya est la seule société minière purement argentifère cotée à la Bourse de Toronto. Elle exploite la mine d’argent Zgounder à forte teneur et explore ses propriétés situées le long de l’Anti-Atlas, dont plusieurs renferment d’anciennes mines productrices et des ressources historiques.

L’équipe de direction d’Aya se concentre sur la maximisation de la valeur pour ses actionnaires en ancrant la durabilité au cœur de ses activités, de sa gouvernance et de ses plans de croissance financière.

Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site Web d’Aya à l’adresse www.ayagoldsilver.com.

Ou communiquer avec

Benoit La Salle, FCPA, MBA
Président et chef de la direction
Benoit.lasalle@ayagoldsilver.com		Alex Ball
Vice-président, Expansion de l’entreprise et Relations avec les investisseurs
alex.ball@ayagoldsilver.com
  

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué renferme certains énoncés qui constituent de l’information prospective au sens attribué à ce terme par les lois sur les valeurs mobilières applicables (« énoncés prospectifs »), qui reflètent les attentes de la direction quant à la croissance future et aux perspectives d’affaires d’Aya (incluant les délais et le développement de nouveaux gisements et le succès des activités d’exploration) et d’autres opportunités. Dans la mesure du possible, des termes comme « potentiel », « prévoir », « supplémentaire », « augmenter », « significatif », « important » et d’autres expressions similaires ou des énoncés selon lesquels certaines actions, certains événements ou résultats « pourraient » ou « devraient » se produire, « se réaliseront », « auront lieu » ou seront « vraisemblablement » mis en œuvre ou atteints, ont été utilisés pour indiquer l’information prospective. Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse comprennent, sans s’y limiter, des énoncés et de l’information concernant la continuité de la minéralisation et de sa teneur, le potentiel d’augmenter les ressources à proximité d’une mine, d’effectuer un suivi en réalisant des forages supplémentaires et de prévoir des travaux de forage de suivi dans la zone jusqu’à la fin de 2025, le potentiel d’augmenter de façon significative les onces à teneur élevée à l’intérieur et à proximité de la zone de la mine à ciel ouvert, l’expansion des activités à ciel ouvert à court terme, l’amélioration des ressources et une meilleure compréhension du gisement, ainsi que les résultats d’exploration dans les zones à ciel ouvert et souterraines. Bien que l’information prospective contenue dans le présent communiqué reflète les opinions actuelles de la direction en fonction des renseignements dont elle dispose actuellement et en fonction de ce qui, de l’avis de la direction, constitue des hypothèses raisonnables, Aya n’a pas la certitude que les résultats réels seront conformes à cette information prospective. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur des hypothèses, des opinions et des analyses faites par la direction en tenant compte de son expérience, de la conjoncture actuelle et de ses attentes quant aux futurs développements que la direction croit raisonnables et pertinents, mais qui pourraient s’avérer inexacts. Ces hypothèses comprennent, entre autres, la capacité d’obtenir toutes les approbations gouvernementales requises, les permis réglementaires pour les travaux sur place, les permis d’importation de biens et de machines, les permis d’embauche, l’exactitude des estimations de réserves minérales et de ressources minérales (incluant, sans s’y limiter, les estimations de tonnage et de teneur du minerai), le prix de l’argent, le prix de l’or, les taux de change, les coûts du carburant et de l’électricité, la conjoncture économique future, les estimations futures des flux de trésorerie disponibles anticipés, et les pistes d’action. Aya met en garde le lecteur de ne pas accorder d’importance indue aux énoncés prospectifs.

Les risques et les incertitudes qui pourraient affecter les énoncés prospectifs comprennent notamment : les risques inhérents à l’exploration et au développement de propriétés minières, incluant les approbations gouvernementales et l’obtention des permis, l’évolution de la conjoncture économique, les variations mondiales des prix pour l’argent, l’or et d’autres intrants importants, les changements apportés aux plans miniers (incluant, sans s’y limiter, le débit de traitement et les taux de récupération étant affectés par les caractéristiques métallurgiques) et d’autres facteurs, comme des retards dans l’exécution des projets, dont plusieurs échappent au contrôle d’Aya, ainsi que d’autres risques et incertitudes qui sont plus amplement décrits dans la notice annuelle 2024 d’Aya datée du 31 mars 2025 et dans les autres documents d’Aya déposés auprès des autorités réglementaires en valeurs mobilières, lesquels sont disponibles sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca. Aya n’assume aucune obligation d’actualiser les énoncés prospectifs si les hypothèses relatives à ces plans, estimations, projections, opinions et avis devaient changer. Rien dans le présent document ne devrait être considéré comme étant une offre de vente ou une sollicitation d’achat ou de vente de titres d’Aya. Tout renvoi à Aya inclut aussi ses filiales, à moins que le contexte ne s’y prête pas.

Annexe 1 - Intersections minérales issues du forage à Zgounder (longueur dans l’axe de forage)

SondageDeÀAg
(g/t)		Longueur
(m)*		Ag x
largeur
TFD en surface
ZG-20-1123,024,52521,5378
ZG-20-11105,5107,01401,5210
ZG-20-11110,0110,5920,546
ZG-22-75109,5114,01084,5484
ZG-24-10933,036,0903,0270
ZG-25-156249,0249,51640,582
ZG-25-156253,1255,11672,0334
ZG-25-156256,6257,1960,548
TFD souterrains
ZG-SF-25-296245,0249,51324,5592
ZG-SF-25-296256,5257,51201,0120
ZG-SF-25-296279,7280,71501,0150
ZG-SF-25-296286,5292,51166,0694
ZG-SF-25-304256,5257,51001,0100
ZG-SF-25-307293,5295,01421,5213
ZG-SF-25-307313,5315,01041,5156
ZG-SF-25-307316,0317,01001,0100
ZG-SF-25-307320,0321,01031,0103
ZG-SF-25-307346,5347,5761,076
ZG-SF-25-309160,5161,0960,548
ZG-SF-25-309163,0164,0921,092
ZG-SF-25-310287,5289,01281,5192
ZG-SF-25-310354,0357,51303,5454
ZG-SF-25-310363,0364,0781,078
ZG-SF-25-310372,5373,5801,080
ZG-SF-25-310375,5376,51421,0142
ZG-SF-25-312139,5140,02720,5136
ZG-SF-25-313282,0283,51481,5222
ZG-SF-25-313312,0314,01342,0268
ZG-SF-25-314320,0321,02681,0268
ZG-SF-25-31599,5101,91362,4327
ZG-SF-25-315102,9103,41000,550
ZG-SF-25-315107,4109,91522,5381
ZG-SF-25-315129,0129,8920,874
ZG-SF-25-315141,0142,51401,5210
ZG-SF-25-315215,5218,52923,0876
ZG-SF-25-316108,0109,01401,0140
ZG-SF-25-316163,5164,51201,0120
ZG-SF-25-319277,5279,01001,5150
ZG-SF-25-319295,0301,51036,5672
ZG-SF-25-319304,0305,52281,5342
ZG-SF-25-319311,0315,56554,52 946
ZG-SF-25-319322,0325,06703,02 010
ZG-SF-25-319328,0329,5881,5132
ZG-SF-25-319342,7344,01801,3234
ZG-SF-25-319348,2350,21422,0284
ZG-SF-25-319360,4361,41081,0108
ZG-SF-25-319362,5365,04422,51 106
DZG-SF-25-41550,551,57101,0710
DZG-SF-25-6131,22,23651,0365
DZG-SF-25-61361,062,0911,091
DZG-SF-25-61738,639,61051,0105
DZG-SF-25-61848,048,57620,5381
DZG-SF-25-62144,044,51420,571
DZG-SF-25-62624,525,5821,082
DZG-SF-25-6284,35,3901,090
DZG-SF-25-63035,037,92342,9679
DZG-SF-25-63046,047,11101,1121
DZG-SF-25-6375,06,51061,5159
DZG-SF-25-63737,538,5791,079
DZG-SF-25-63746,047,14251,1468
DZG-SF-25-63925,126,61081,5162
DZG-SF-25-63932,533,01090,555
DZG-SF-25-63937,437,9980,549
DZG-SF-25-6403,04,52911,5437
DZG-SF-25-64018,021,51003,5350
DZG-SF-25-6413,66,61 1643,03 493
incluant4,65,63 1161,03 116
DZG-SF-25-64113,414,41161,0116
DZG-SF-25-6432,53,01000,550
DZG-SF-25-64439,840,3940,547
DZG-SF-25-64443,544,01910,596
DZG-SF-25-6469,511,04301,5645
DZG-SF-25-64852,055,01 0803,03 240
Incluant54,055,02 8201,02 820
DZG-SF-25-64910,512,09651,51 448
DZG-SF-25-64952,554,0821,5123
DZG-SF-25-65191,092,51231,5185
DZG-SF-25-65355,056,51511,5227
DZG-SF-25-65368,269,62641,4370
DZG-SF-25-6628,59,0890,545
DZG-SF-25-6637,49,51562,1328
DZG-SF-25-66313,515,0851,5128
DZG-SF-25-66348,048,51220,561
DZG-SF-25-6646,57,52881,0288
DZG-SF-25-66613,515,01681,5252
DZG-SF-25-66639,640,13050,5153
DZG-SF-25-66749,552,59843,02 951
DZG-SF-25-66758,060,01 5742,03 148
DZG-SF-25-69615,016,5771,5116
DZG-SF-25-69664,466,71 4482,33 330
DZG-SF-25-69712,613,69171,0917
DZG-SF-25-69742,543,7801,296
DZG-SF-25-69858,059,01371,0137
DZG-SF-25-70149,651,01001,4140
DZG-SF-25-70347,048,51591,5239
DZG-SF-25-70449,050,01381,0138
DZG-SF-25-70457,058,01241,0124
DZG-SF-25-70552,455,44443,01 333
DZG-SF-25-70649,050,21551,2186
DZG-SF-25-70716,217,72061,5309
DZG-SF-25-7096,59,02712,5678
DZG-SF-25-71740,941,41150,558
DZG-SF-25-72045,547,01471,5221
DZG-SF-25-72254,055,05231,0523
DZG-SF-25-72333,034,01741,0174
Trous T28 souterrains
T28-25-72222,826,41353,6485
T28-25-7393,616,852513,26 928
incluant3,66,01 8332,44 398
T28-25-73918,020,41002,4240
T28-25-75421,622,81591,2191
T28-25-75424,025,2861,2103
T28-25-75519,221,61092,4262
T28-25-75614,416,81502,4360
T28-25-7571,22,4801,296
T28-25-7573,64,8841,2101
T28-25-7610,06,01946,01 166
T28-25-76412,016,83874,81 858
T28-25-7700,02,41582,4379
T28-25-77812,018,05276,03 163
incluant12,014,41 0922,42 621
T28-25-7826,07,2861,2103
T28-25-7837,29,62202,4528
T28-25-7844,86,03741,2449
T28-25-8052,44,81712,4410
T28-25-8059,612,06712,41 610
T28-25-8071,22,4851,2102
T28-25-81416,819,21632,4391
T28-25-81515,621,67046,04 226
T28-25-81522,824,0841,2101
T28-25-81613,219,21 3056,07 828
Trous YAK souterrains
YAK-24-21342,044,4972,4233
YAK-25-30434,837,22072,4497
YAK-25-31821,626,41814,8870
YAK-25-31939,640,8921,2110
YAK-25-3210,03,62213,6797
YAK-25-3230,06,01436,0858
YAK-25-33042,044,41772,4425
YAK-25-3313,66,01522,4364
YAK-25-3319,612,01452,4348
YAK-25-33127,630,01232,4295
YAK-25-3328,410,82 3802,45 712
YAK-25-3423,64,81321,2158
YAK-25-34236,039,61693,6610
YAK-25-35639,640,82141,2257
YAK-25-3571,23,61602,4384
YAK-25-35833,634,89171,21 100
YAK-25-35836,037,21151,2138
YAK-25-36018,020,41042,4250
YAK-25-36236,037,22391,2287

* L’épaisseur réelle n’est pas connue; aucune teneur de coupure appliquée.

Annexe 2 – Coordonnées des sondages forés de Zgounder ayant produit des résultats significatifs

SondageEstantNordantÉlévationAzimutPendageLongueur (m)
TFD en surface
ZG-20-1162058634039162127318-60627
ZG-22-7562063434041712107180-57150
ZG-24-10962102334040632230180-60120
ZG-25-15662112134043882230135-52285
TFD souterrain
ZG-SF-25-29662047534039311943160-84330
ZG-SF-25-30462052734039161919230-82300
ZG-SF-25-30762040734039051945180-86380
ZG-SF-25-309620558340392219190-40198
ZG-SF-25-31062040734039051945180-81377
ZG-SF-25-312620407340391219450-55221
ZG-SF-25-313620383340390219460-75359
ZG-SF-25-314620357340390019460-78393
ZG-SF-25-315620383340390219460-69375
ZG-SF-25-316620383340390219460-52180
ZG-SF-25-31962038334039001945180-89388
DZG-SF-25-41562075334040621973832180
DZG-SF-25-6136208843404044196318-53103
DZG-SF-25-6176208073404076204263-3049
DZG-SF-25-6186208073404076204263060
DZG-SF-25-6216208023404077204340-3545
DZG-SF-25-62662079734040782043151560
DZG-SF-25-62862079334040782043352060
DZG-SF-25-630620793340407820433523060
DZG-SF-25-6376209873404050199666060
DZG-SF-25-6396209853404063199566-2360
DZG-SF-25-6406209853404063199566-660
DZG-SF-25-64162098534040631995661260
DZG-SF-25-6436209833404077199466060
DZG-SF-25-64462098334040771994661660
DZG-SF-25-6466209823404080199435-560
DZG-SF-25-64862097934040801994325-3755
DZG-SF-25-64962097934040801994325-1060
DZG-SF-25-6516208873404044196445-13110
DZG-SF-25-653620886340404419654619110
DZG-SF-25-66262112634040482094119-1660
DZG-SF-25-66362112634040482094119060
DZG-SF-25-664621126340404820951191560
DZG-SF-25-66662112534040562094105-1260
DZG-SF-25-66762121234040442072500100
DZG-SF-25-6966212123404044207250-15110
DZG-SF-25-69762112534040562094105060
DZG-SF-25-69862121234040442072501590
DZG-SF-25-7016212123404043207265080
DZG-SF-25-70362121234040432072653080
DZG-SF-25-7046212113404041207281-1580
DZG-SF-25-7056212113404041207281080
DZG-SF-25-70662121134040412072811580
DZG-SF-25-70762121134040412072813080
DZG-SF-25-7096212113404040207299065
DZG-SF-25-71762077534040652046148045
DZG-SF-25-72062097434040861975350-1555
DZG-SF-25-722620974340408619613501555
DZG-SF-25-723620975340408319543503055
Trous T28 souterrains
T28-25-72262096534040682084181026
T28-25-739620594340409319712873025
T28-25-75462105934040602050441326
T28-25-75562105934040602050432222
T28-25-756621056340405420501361426
T28-25-757621056340405420511412723
T28-25-76162094234040452115921126
T28-25-764620928340404621163022526
T28-25-77062081334040461998581623
T28-25-778620804340404219972961124
T28-25-782620743340402019972991025
T28-25-783620743340402019972971626
T28-25-784620747340402419973091118
T28-25-805621106340407620473101022
T28-25-807621116340407620463191024
T28-25-814621106340407120481303024
T28-25-815621124340407220451301024
T28-25-816621124340407220451303019
Trous YAK souterrains
YAK-24-213621056340407220712621048
YAK-25-304621079340404120212782638
YAK-25-31862088334040582000262926
YAK-25-319620879340405619993441350
YAK-25-321620874340404819993291150
YAK-25-323620967340405320253302230
YAK-25-330620991340404220252341046
YAK-25-331620991340404220252343037
YAK-25-332620783340398220722851050
YAK-25-34262078334040392067751050
YAK-25-356620720340412120252851050
YAK-25-357620720340412120252853037
YAK-25-358620719340411920252581041
YAK-25-360620736340411620251251050
YAK-25-362620776340411620241281050
       

