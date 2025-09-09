Aya Or & Argent annonce des teneurs élevées en argent à Zgounder et découvre une nouvelle zone minéralisée au nord

MONTRÉAL, 09 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aya Or & Argent Inc. (TSX : AYA; OTCQX : AYASF) (« Aya » ou la « Société ») est heureuse d’annoncer la découverte d’une nouvelle zone minéralisée située au nord de la mine à ciel ouvert actuelle et la détection de teneurs élevées en argent dans le cadre de son programme d’exploration par forage en cours à la mine d’argent Zgounder, au Royaume du Maroc.

Faits saillants (Toutes les intersections sont en longueur dans l’axe de forage)

Découverte d’une nouvelle zone minéralisée au nord de la mine à ciel ouvert actuelle; le sondage ZG-25-156 a recoupé 167 grammes par tonne (« g/t ») de teneur en argent (« Ag ») sur 2,0 mètres (« m ») dans un intervalle plus large de 19,0 m

Intersections dans la zone centrale : Le sondage DZG-SF-25-641 a recoupé 1 164 g/t Ag sur 3,0 m, incluant 3 116 g/t Ag sur 1,0 m Le sondage DZG-SF-25-648 a recoupé 1 080 g/t Ag sur 3,0 m, incluant 2 820 g/t Ag sur 1,0 m Le sondage T28-25-816 a recoupé 1 305 g/t Ag sur 6,0 m Le sondage T28-25-739 a recoupé 525 g/t Ag sur 13,2 m, incluant 1 833 g/t Ag sur 2,4 m

Intersections en profondeur près du contact avec le granite :

Le sondage ZG-SF-25-319 a recoupé 655 g/t Ag sur 4,5 m, 670 g/t Ag sur 3,0 m et 442 g/t Ag sur 2,5 m

Intersections dans la zone de la mine à ciel ouvert :

Le sondage DZG-SF-25-696 a recoupé 1 448 g/t Ag sur 2,3 m Le sondage DZG-SF-25-705 a recoupé 444 g/t Ag sur 3,0 m



16 685 m ou 67 % du programme d’exploration 2025 ont été forés jusqu’à présent.

Le programme de forage d’exploration à Zgounder Far East est terminé et est en attente de résultats.

« La découverte d’une nouvelle zone minéralisée, au nord de la mine à ciel ouvert, est un développement encourageant susceptible d’augmenter les ressources à proximité de la mine », a déclaré Benoit La Salle, président et chef de la direction. « Nous prévoyons de poursuivre nos efforts en réalisant des forages supplémentaires au cours des prochains mois. En parallèle, des intersections à teneur élevée telles que le sondage ZG-SF-25-319 dans la zone ouest près du contact avec le granite soulignent la minéralisation en profondeur, au-delà du modèle de ressources actuel. »

Le présent communiqué comprend les résultats de 259 sondages, dont 114 trous de forage au diamant (« TFD ») souterrains, 15 TFD en surface, 82 trous T28 et 41 trous YAK (T28 et YAK : forage à percussion au moyen d’un marteau pneumatique) et sept TFD historiques rééchantillonnés. Pour un résumé complet des résultats obtenus à ce jour, se reporter à l’annexe 1.

Tableau 1 – Intersections significatives issues du forage à Zgounder (longueur dans l’axe de forage)

Sondage De À Ag

(g/t) Longueur

(m) Ag x

largeur TFD en surface ZG-20-11 23,0 24,5 252 1,5 378 ZG-22-75 109,5 114,0 108 4,5 484 ZG-25-156 253,1 255,1 167 2,0 334 TFD souterrains ZG-SF-25-319 311,0 315,5 655 4,5 2 946 ZG-SF-25-319 322,0 325,0 670 3,0 2 010 ZG-SF-25-319 362,5 365,0 442 2,5 1 106 DZG-SF-25-641 3,6 6,6 1 164 3,0 3 493 incluant 4,6 5,6 3 116 1,0 3 116 DZG-SF-25-648 52,0 55,0 1 080 3,0 3 240 incluant 54,0 55,0 2 820 1,0 2 820 DZG-SF-25-649 10,5 12,0 965 1,5 1 448 DZG-SF-25-667 49,5 52,5 984 3,0 2 951 DZG-SF-25-667 58,0 60,0 1 574 2,0 3 148 DZG-SF-25-696 64,4 66,7 1 448 2,3 3 330 DZG-SF-25-697 12,6 13,6 917 1,0 917 DZG-SF-25-705 52,4 55,4 444 3,0 1 333 Trous T28 souterrains T28-25-739 3,6 16,8 525 13,2 6 928 incluant 3,6 6,0 1 833 2,4 4 398 T28-25-761 0,0 6,0 194 6,0 1 166 T28-25-764 12,0 16,8 387 4,8 1 858 T28-25-778 12,0 18,0 527 6,0 3 163 incluant 12,0 14,4 1 092 2,4 2 621 T28-25-805 9,6 12,0 671 2,4 1 610 T28-25-815 15,6 21,6 704 6,0 4 226 T28-25-816 13,2 19,2 1 305 6,0 7 828 Trous YAK souterrains YAK-25-332 8,4 10,8 2 380 2,4 5 712 YAK-25-358 33,6 34,8 917 1,2 1 100

* L’épaisseur réelle n’est pas connue; aucune teneur de coupure appliquée.

Figure 1 : Emplacement des résultats de forage à Zgounder

Résultats d’exploration de 2025

Cette année, 16 865 m de forage ont été réalisés à Zgounder. Les travaux de forage ont été réalisés principalement sous terre dans les zones centrale, est et ouest, ainsi qu’à partir de la surface sur certaines cibles régionales à proximité de la mine et de Zgounder Far East.

Les sondages ZG-25-156 et ZG-25-159 (résultats en attente) ont permis de détecter un nouveau corps minéralisé au nord de la mine à ciel ouvert (Figure 2). Le sondage ZG-25-156 a recoupé 167 g/t Ag sur 2,0 m, y compris dans un intervalle beaucoup plus large de 19,0 m altéré et anomal en argent, alors que le sondage ZG-25-159 montre aussi un large corridor d’altération de 20,0 m contenant des inclusions d’argent natif (résultats en attente). Il existe un potentiel important de nouvelles zones minéralisées au nord de la mine à ciel ouvert actuelle, en profondeur, près du contact avec le granite. D’autres travaux de forage de suivi sont prévus dans la zone jusqu’à la fin de 2025.

Le programme d’exploration par forage à circulation inverse (« forage RC ») à Zgounder Far East, qui a débuté le 22 juin et qui ciblait quatre fortes anomalies géochimiques, incluant l’argent et le cuivre, ainsi que l’or, a été complété en juillet, 2 464 m ayant été forés au total. Les résultats sont toujours en attente.

Le bloc Zgounder Far East comprend une géologie néoprotérozoïque divisée en trois zones distinctes : la zone sud, dominée par des roches volcano-sédimentaires et des grès caillouteux qui s’alternent avec des formations volcaniques felsiques; la zone centrale, qui abrite un complexe ophiolitique composé de roches mafiques et ultramafiques accompagnées d’unités de grès à grain fin; et la zone nord, composée de roches volcaniques et intrusives intermédiaires à mafiques, qui s’alternent avec des conglomérats. Les résultats des échantillons choisis dans le bloc Far East ont permis de repérer quelques anomalies à teneur élevée en argent et cuivre, ainsi qu’en or, et plusieurs anomalies en métaux précieux, indiquant un fort potentiel de minéralisation à moins de 20 km du gisement Zgounder.

Figure 2 : Section NO-SE de Zgounder avec le sondage ZG-25-156

Assurance de la qualité

Pour le forage carotté, tous les échantillons individuels représentent environ un mètre de carottage, lequel est coupé en deux moitiés. Une moitié du carottage est conservée sur le site comme témoin, et l’autre moitié est expédiée pour préparation et analyse au African Laboratory for Mining and Environment (« Afrilab ») à Marrakech, au Maroc ou au laboratoire ALS sur le site minier Zgounder. Tous les échantillons sont analysés pour l’argent, le cuivre, le fer, le plomb et le zinc à l’eau régale avec finition par spectroscopie d’absorption atomique (« SAA »). Les échantillons dont la teneur est supérieure à 200 g/t Ag sont réanalysés par pyroanalyse.

Pour les travaux de forage RC, tous les échantillons individuels représentent 1,0 m de longueur et pour l’équipement des forages T28, tous les échantillons individuels représentent 1,2 m de longueur. Les échantillons sont analysés soit au laboratoire de la mine ALS, soit à Afrilab. Tous les échantillons sont analysés pour l’argent, le cuivre, le fer, le plomb et le zinc à l’eau régale avec finition par SAA. Les échantillons dont la teneur est supérieure à 200 g/t Ag sont réanalysés par pyroanalyse. Des contrôles de qualité rigoureux (AQ/CQ) sont effectués aux deux emplacements.

David Lalonde, B.Sc. P. Geo, vice-président, Exploration, est la personne qualifiée d’Aya Or & Argent et a révisé ce communiqué de presse pour en assurer l’exactitude et la conformité avec le Règlement 43-101.

À propos d’Aya Or & Argent inc.

Aya Or & Argent inc. est un producteur d’argent canadien en pleine croissance qui exerce ses activités au Royaume du Maroc.

Aya est la seule société minière purement argentifère cotée à la Bourse de Toronto. Elle exploite la mine d’argent Zgounder à forte teneur et explore ses propriétés situées le long de l’Anti-Atlas, dont plusieurs renferment d’anciennes mines productrices et des ressources historiques.

L’équipe de direction d’Aya se concentre sur la maximisation de la valeur pour ses actionnaires en ancrant la durabilité au cœur de ses activités, de sa gouvernance et de ses plans de croissance financière.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué renferme certains énoncés qui constituent de l’information prospective au sens attribué à ce terme par les lois sur les valeurs mobilières applicables (« énoncés prospectifs »), qui reflètent les attentes de la direction quant à la croissance future et aux perspectives d’affaires d’Aya (incluant les délais et le développement de nouveaux gisements et le succès des activités d’exploration) et d’autres opportunités. Dans la mesure du possible, des termes comme « potentiel », « prévoir », « supplémentaire », « augmenter », « significatif », « important » et d’autres expressions similaires ou des énoncés selon lesquels certaines actions, certains événements ou résultats « pourraient » ou « devraient » se produire, « se réaliseront », « auront lieu » ou seront « vraisemblablement » mis en œuvre ou atteints, ont été utilisés pour indiquer l’information prospective. Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse comprennent, sans s’y limiter, des énoncés et de l’information concernant la continuité de la minéralisation et de sa teneur, le potentiel d’augmenter les ressources à proximité d’une mine, d’effectuer un suivi en réalisant des forages supplémentaires et de prévoir des travaux de forage de suivi dans la zone jusqu’à la fin de 2025, le potentiel d’augmenter de façon significative les onces à teneur élevée à l’intérieur et à proximité de la zone de la mine à ciel ouvert, l’expansion des activités à ciel ouvert à court terme, l’amélioration des ressources et une meilleure compréhension du gisement, ainsi que les résultats d’exploration dans les zones à ciel ouvert et souterraines. Bien que l’information prospective contenue dans le présent communiqué reflète les opinions actuelles de la direction en fonction des renseignements dont elle dispose actuellement et en fonction de ce qui, de l’avis de la direction, constitue des hypothèses raisonnables, Aya n’a pas la certitude que les résultats réels seront conformes à cette information prospective. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur des hypothèses, des opinions et des analyses faites par la direction en tenant compte de son expérience, de la conjoncture actuelle et de ses attentes quant aux futurs développements que la direction croit raisonnables et pertinents, mais qui pourraient s’avérer inexacts. Ces hypothèses comprennent, entre autres, la capacité d’obtenir toutes les approbations gouvernementales requises, les permis réglementaires pour les travaux sur place, les permis d’importation de biens et de machines, les permis d’embauche, l’exactitude des estimations de réserves minérales et de ressources minérales (incluant, sans s’y limiter, les estimations de tonnage et de teneur du minerai), le prix de l’argent, le prix de l’or, les taux de change, les coûts du carburant et de l’électricité, la conjoncture économique future, les estimations futures des flux de trésorerie disponibles anticipés, et les pistes d’action. Aya met en garde le lecteur de ne pas accorder d’importance indue aux énoncés prospectifs.

Les risques et les incertitudes qui pourraient affecter les énoncés prospectifs comprennent notamment : les risques inhérents à l’exploration et au développement de propriétés minières, incluant les approbations gouvernementales et l’obtention des permis, l’évolution de la conjoncture économique, les variations mondiales des prix pour l’argent, l’or et d’autres intrants importants, les changements apportés aux plans miniers (incluant, sans s’y limiter, le débit de traitement et les taux de récupération étant affectés par les caractéristiques métallurgiques) et d’autres facteurs, comme des retards dans l’exécution des projets, dont plusieurs échappent au contrôle d’Aya, ainsi que d’autres risques et incertitudes qui sont plus amplement décrits dans la notice annuelle 2024 d’Aya datée du 31 mars 2025 et dans les autres documents d’Aya déposés auprès des autorités réglementaires en valeurs mobilières, lesquels sont disponibles sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca. Aya n’assume aucune obligation d’actualiser les énoncés prospectifs si les hypothèses relatives à ces plans, estimations, projections, opinions et avis devaient changer. Rien dans le présent document ne devrait être considéré comme étant une offre de vente ou une sollicitation d’achat ou de vente de titres d’Aya. Tout renvoi à Aya inclut aussi ses filiales, à moins que le contexte ne s’y prête pas.

Annexe 1 - Intersections minérales issues du forage à Zgounder (longueur dans l’axe de forage)

Sondage De À Ag

(g/t) Longueur

(m)* Ag x

largeur TFD en surface ZG-20-11 23,0 24,5 252 1,5 378 ZG-20-11 105,5 107,0 140 1,5 210 ZG-20-11 110,0 110,5 92 0,5 46 ZG-22-75 109,5 114,0 108 4,5 484 ZG-24-109 33,0 36,0 90 3,0 270 ZG-25-156 249,0 249,5 164 0,5 82 ZG-25-156 253,1 255,1 167 2,0 334 ZG-25-156 256,6 257,1 96 0,5 48 TFD souterrains ZG-SF-25-296 245,0 249,5 132 4,5 592 ZG-SF-25-296 256,5 257,5 120 1,0 120 ZG-SF-25-296 279,7 280,7 150 1,0 150 ZG-SF-25-296 286,5 292,5 116 6,0 694 ZG-SF-25-304 256,5 257,5 100 1,0 100 ZG-SF-25-307 293,5 295,0 142 1,5 213 ZG-SF-25-307 313,5 315,0 104 1,5 156 ZG-SF-25-307 316,0 317,0 100 1,0 100 ZG-SF-25-307 320,0 321,0 103 1,0 103 ZG-SF-25-307 346,5 347,5 76 1,0 76 ZG-SF-25-309 160,5 161,0 96 0,5 48 ZG-SF-25-309 163,0 164,0 92 1,0 92 ZG-SF-25-310 287,5 289,0 128 1,5 192 ZG-SF-25-310 354,0 357,5 130 3,5 454 ZG-SF-25-310 363,0 364,0 78 1,0 78 ZG-SF-25-310 372,5 373,5 80 1,0 80 ZG-SF-25-310 375,5 376,5 142 1,0 142 ZG-SF-25-312 139,5 140,0 272 0,5 136 ZG-SF-25-313 282,0 283,5 148 1,5 222 ZG-SF-25-313 312,0 314,0 134 2,0 268 ZG-SF-25-314 320,0 321,0 268 1,0 268 ZG-SF-25-315 99,5 101,9 136 2,4 327 ZG-SF-25-315 102,9 103,4 100 0,5 50 ZG-SF-25-315 107,4 109,9 152 2,5 381 ZG-SF-25-315 129,0 129,8 92 0,8 74 ZG-SF-25-315 141,0 142,5 140 1,5 210 ZG-SF-25-315 215,5 218,5 292 3,0 876 ZG-SF-25-316 108,0 109,0 140 1,0 140 ZG-SF-25-316 163,5 164,5 120 1,0 120 ZG-SF-25-319 277,5 279,0 100 1,5 150 ZG-SF-25-319 295,0 301,5 103 6,5 672 ZG-SF-25-319 304,0 305,5 228 1,5 342 ZG-SF-25-319 311,0 315,5 655 4,5 2 946 ZG-SF-25-319 322,0 325,0 670 3,0 2 010 ZG-SF-25-319 328,0 329,5 88 1,5 132 ZG-SF-25-319 342,7 344,0 180 1,3 234 ZG-SF-25-319 348,2 350,2 142 2,0 284 ZG-SF-25-319 360,4 361,4 108 1,0 108 ZG-SF-25-319 362,5 365,0 442 2,5 1 106 DZG-SF-25-415 50,5 51,5 710 1,0 710 DZG-SF-25-613 1,2 2,2 365 1,0 365 DZG-SF-25-613 61,0 62,0 91 1,0 91 DZG-SF-25-617 38,6 39,6 105 1,0 105 DZG-SF-25-618 48,0 48,5 762 0,5 381 DZG-SF-25-621 44,0 44,5 142 0,5 71 DZG-SF-25-626 24,5 25,5 82 1,0 82 DZG-SF-25-628 4,3 5,3 90 1,0 90 DZG-SF-25-630 35,0 37,9 234 2,9 679 DZG-SF-25-630 46,0 47,1 110 1,1 121 DZG-SF-25-637 5,0 6,5 106 1,5 159 DZG-SF-25-637 37,5 38,5 79 1,0 79 DZG-SF-25-637 46,0 47,1 425 1,1 468 DZG-SF-25-639 25,1 26,6 108 1,5 162 DZG-SF-25-639 32,5 33,0 109 0,5 55 DZG-SF-25-639 37,4 37,9 98 0,5 49 DZG-SF-25-640 3,0 4,5 291 1,5 437 DZG-SF-25-640 18,0 21,5 100 3,5 350 DZG-SF-25-641 3,6 6,6 1 164 3,0 3 493 incluant 4,6 5,6 3 116 1,0 3 116 DZG-SF-25-641 13,4 14,4 116 1,0 116 DZG-SF-25-643 2,5 3,0 100 0,5 50 DZG-SF-25-644 39,8 40,3 94 0,5 47 DZG-SF-25-644 43,5 44,0 191 0,5 96 DZG-SF-25-646 9,5 11,0 430 1,5 645 DZG-SF-25-648 52,0 55,0 1 080 3,0 3 240 Incluant 54,0 55,0 2 820 1,0 2 820 DZG-SF-25-649 10,5 12,0 965 1,5 1 448 DZG-SF-25-649 52,5 54,0 82 1,5 123 DZG-SF-25-651 91,0 92,5 123 1,5 185 DZG-SF-25-653 55,0 56,5 151 1,5 227 DZG-SF-25-653 68,2 69,6 264 1,4 370 DZG-SF-25-662 8,5 9,0 89 0,5 45 DZG-SF-25-663 7,4 9,5 156 2,1 328 DZG-SF-25-663 13,5 15,0 85 1,5 128 DZG-SF-25-663 48,0 48,5 122 0,5 61 DZG-SF-25-664 6,5 7,5 288 1,0 288 DZG-SF-25-666 13,5 15,0 168 1,5 252 DZG-SF-25-666 39,6 40,1 305 0,5 153 DZG-SF-25-667 49,5 52,5 984 3,0 2 951 DZG-SF-25-667 58,0 60,0 1 574 2,0 3 148 DZG-SF-25-696 15,0 16,5 77 1,5 116 DZG-SF-25-696 64,4 66,7 1 448 2,3 3 330 DZG-SF-25-697 12,6 13,6 917 1,0 917 DZG-SF-25-697 42,5 43,7 80 1,2 96 DZG-SF-25-698 58,0 59,0 137 1,0 137 DZG-SF-25-701 49,6 51,0 100 1,4 140 DZG-SF-25-703 47,0 48,5 159 1,5 239 DZG-SF-25-704 49,0 50,0 138 1,0 138 DZG-SF-25-704 57,0 58,0 124 1,0 124 DZG-SF-25-705 52,4 55,4 444 3,0 1 333 DZG-SF-25-706 49,0 50,2 155 1,2 186 DZG-SF-25-707 16,2 17,7 206 1,5 309 DZG-SF-25-709 6,5 9,0 271 2,5 678 DZG-SF-25-717 40,9 41,4 115 0,5 58 DZG-SF-25-720 45,5 47,0 147 1,5 221 DZG-SF-25-722 54,0 55,0 523 1,0 523 DZG-SF-25-723 33,0 34,0 174 1,0 174 Trous T28 souterrains T28-25-722 22,8 26,4 135 3,6 485 T28-25-739 3,6 16,8 525 13,2 6 928 incluant 3,6 6,0 1 833 2,4 4 398 T28-25-739 18,0 20,4 100 2,4 240 T28-25-754 21,6 22,8 159 1,2 191 T28-25-754 24,0 25,2 86 1,2 103 T28-25-755 19,2 21,6 109 2,4 262 T28-25-756 14,4 16,8 150 2,4 360 T28-25-757 1,2 2,4 80 1,2 96 T28-25-757 3,6 4,8 84 1,2 101 T28-25-761 0,0 6,0 194 6,0 1 166 T28-25-764 12,0 16,8 387 4,8 1 858 T28-25-770 0,0 2,4 158 2,4 379 T28-25-778 12,0 18,0 527 6,0 3 163 incluant 12,0 14,4 1 092 2,4 2 621 T28-25-782 6,0 7,2 86 1,2 103 T28-25-783 7,2 9,6 220 2,4 528 T28-25-784 4,8 6,0 374 1,2 449 T28-25-805 2,4 4,8 171 2,4 410 T28-25-805 9,6 12,0 671 2,4 1 610 T28-25-807 1,2 2,4 85 1,2 102 T28-25-814 16,8 19,2 163 2,4 391 T28-25-815 15,6 21,6 704 6,0 4 226 T28-25-815 22,8 24,0 84 1,2 101 T28-25-816 13,2 19,2 1 305 6,0 7 828 Trous YAK souterrains YAK-24-213 42,0 44,4 97 2,4 233 YAK-25-304 34,8 37,2 207 2,4 497 YAK-25-318 21,6 26,4 181 4,8 870 YAK-25-319 39,6 40,8 92 1,2 110 YAK-25-321 0,0 3,6 221 3,6 797 YAK-25-323 0,0 6,0 143 6,0 858 YAK-25-330 42,0 44,4 177 2,4 425 YAK-25-331 3,6 6,0 152 2,4 364 YAK-25-331 9,6 12,0 145 2,4 348 YAK-25-331 27,6 30,0 123 2,4 295 YAK-25-332 8,4 10,8 2 380 2,4 5 712 YAK-25-342 3,6 4,8 132 1,2 158 YAK-25-342 36,0 39,6 169 3,6 610 YAK-25-356 39,6 40,8 214 1,2 257 YAK-25-357 1,2 3,6 160 2,4 384 YAK-25-358 33,6 34,8 917 1,2 1 100 YAK-25-358 36,0 37,2 115 1,2 138 YAK-25-360 18,0 20,4 104 2,4 250 YAK-25-362 36,0 37,2 239 1,2 287

* L’épaisseur réelle n’est pas connue; aucune teneur de coupure appliquée.

Annexe 2 – Coordonnées des sondages forés de Zgounder ayant produit des résultats significatifs

Sondage Estant Nordant Élévation Azimut Pendage Longueur (m) TFD en surface ZG-20-11 620586 3403916 2127 318 -60 627 ZG-22-75 620634 3404171 2107 180 -57 150 ZG-24-109 621023 3404063 2230 180 -60 120 ZG-25-156 621121 3404388 2230 135 -52 285 TFD souterrain ZG-SF-25-296 620475 3403931 1943 160 -84 330 ZG-SF-25-304 620527 3403916 1919 230 -82 300 ZG-SF-25-307 620407 3403905 1945 180 -86 380 ZG-SF-25-309 620558 3403922 1919 0 -40 198 ZG-SF-25-310 620407 3403905 1945 180 -81 377 ZG-SF-25-312 620407 3403912 1945 0 -55 221 ZG-SF-25-313 620383 3403902 1946 0 -75 359 ZG-SF-25-314 620357 3403900 1946 0 -78 393 ZG-SF-25-315 620383 3403902 1946 0 -69 375 ZG-SF-25-316 620383 3403902 1946 0 -52 180 ZG-SF-25-319 620383 3403900 1945 180 -89 388 DZG-SF-25-415 620753 3404062 1973 83 21 80 DZG-SF-25-613 620884 3404044 1963 18 -53 103 DZG-SF-25-617 620807 3404076 2042 63 -30 49 DZG-SF-25-618 620807 3404076 2042 63 0 60 DZG-SF-25-621 620802 3404077 2043 40 -35 45 DZG-SF-25-626 620797 3404078 2043 15 15 60 DZG-SF-25-628 620793 3404078 2043 352 0 60 DZG-SF-25-630 620793 3404078 2043 352 30 60 DZG-SF-25-637 620987 3404050 1996 66 0 60 DZG-SF-25-639 620985 3404063 1995 66 -23 60 DZG-SF-25-640 620985 3404063 1995 66 -6 60 DZG-SF-25-641 620985 3404063 1995 66 12 60 DZG-SF-25-643 620983 3404077 1994 66 0 60 DZG-SF-25-644 620983 3404077 1994 66 16 60 DZG-SF-25-646 620982 3404080 1994 35 -5 60 DZG-SF-25-648 620979 3404080 1994 325 -37 55 DZG-SF-25-649 620979 3404080 1994 325 -10 60 DZG-SF-25-651 620887 3404044 1964 45 -13 110 DZG-SF-25-653 620886 3404044 1965 46 19 110 DZG-SF-25-662 621126 3404048 2094 119 -16 60 DZG-SF-25-663 621126 3404048 2094 119 0 60 DZG-SF-25-664 621126 3404048 2095 119 15 60 DZG-SF-25-666 621125 3404056 2094 105 -12 60 DZG-SF-25-667 621212 3404044 2072 50 0 100 DZG-SF-25-696 621212 3404044 2072 50 -15 110 DZG-SF-25-697 621125 3404056 2094 105 0 60 DZG-SF-25-698 621212 3404044 2072 50 15 90 DZG-SF-25-701 621212 3404043 2072 65 0 80 DZG-SF-25-703 621212 3404043 2072 65 30 80 DZG-SF-25-704 621211 3404041 2072 81 -15 80 DZG-SF-25-705 621211 3404041 2072 81 0 80 DZG-SF-25-706 621211 3404041 2072 81 15 80 DZG-SF-25-707 621211 3404041 2072 81 30 80 DZG-SF-25-709 621211 3404040 2072 99 0 65 DZG-SF-25-717 620775 3404065 2046 148 0 45 DZG-SF-25-720 620974 3404086 1975 350 -15 55 DZG-SF-25-722 620974 3404086 1961 350 15 55 DZG-SF-25-723 620975 3404083 1954 350 30 55 Trous T28 souterrains T28-25-722 620965 3404068 2084 18 10 26 T28-25-739 620594 3404093 1971 287 30 25 T28-25-754 621059 3404060 2050 44 13 26 T28-25-755 621059 3404060 2050 43 22 22 T28-25-756 621056 3404054 2050 136 14 26 T28-25-757 621056 3404054 2051 141 27 23 T28-25-761 620942 3404045 2115 92 11 26 T28-25-764 620928 3404046 2116 302 25 26 T28-25-770 620813 3404046 1998 58 16 23 T28-25-778 620804 3404042 1997 296 11 24 T28-25-782 620743 3404020 1997 299 10 25 T28-25-783 620743 3404020 1997 297 16 26 T28-25-784 620747 3404024 1997 309 11 18 T28-25-805 621106 3404076 2047 310 10 22 T28-25-807 621116 3404076 2046 319 10 24 T28-25-814 621106 3404071 2048 130 30 24 T28-25-815 621124 3404072 2045 130 10 24 T28-25-816 621124 3404072 2045 130 30 19 Trous YAK souterrains YAK-24-213 621056 3404072 2071 262 10 48 YAK-25-304 621079 3404041 2021 278 26 38 YAK-25-318 620883 3404058 2000 26 29 26 YAK-25-319 620879 3404056 1999 344 13 50 YAK-25-321 620874 3404048 1999 329 11 50 YAK-25-323 620967 3404053 2025 330 22 30 YAK-25-330 620991 3404042 2025 234 10 46 YAK-25-331 620991 3404042 2025 234 30 37 YAK-25-332 620783 3403982 2072 285 10 50 YAK-25-342 620783 3404039 2067 75 10 50 YAK-25-356 620720 3404121 2025 285 10 50 YAK-25-357 620720 3404121 2025 285 30 37 YAK-25-358 620719 3404119 2025 258 10 41 YAK-25-360 620736 3404116 2025 125 10 50 YAK-25-362 620776 3404116 2024 128 10 50

