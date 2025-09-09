Aya Or & Argent annonce des teneurs élevées en argent à Zgounder et découvre une nouvelle zone minéralisée au nord

MONTRÉAL, 09 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aya Or & Argent Inc. (TSX : AYA; OTCQX : AYASF) (« Aya » ou la « Société ») est heureuse d’annoncer la découverte d’une nouvelle zone minéralisée située au nord de la mine à ciel ouvert actuelle et la détection de teneurs élevées en argent dans le cadre de son programme d’exploration par forage en cours à la mine d’argent Zgounder, au Royaume du Maroc.
Faits saillants (Toutes les intersections sont en longueur dans l’axe de forage)
- Découverte d’une nouvelle zone minéralisée au nord de la mine à ciel ouvert actuelle; le sondage ZG-25-156 a recoupé 167 grammes par tonne (« g/t ») de teneur en argent (« Ag ») sur 2,0 mètres (« m ») dans un intervalle plus large de 19,0 m
- Intersections dans la zone centrale :
- Le sondage DZG-SF-25-641 a recoupé 1 164 g/t Ag sur 3,0 m, incluant 3 116 g/t Ag sur 1,0 m
- Le sondage DZG-SF-25-648 a recoupé 1 080 g/t Ag sur 3,0 m, incluant 2 820 g/t Ag sur 1,0 m
- Le sondage T28-25-816 a recoupé 1 305 g/t Ag sur 6,0 m
- Le sondage T28-25-739 a recoupé 525 g/t Ag sur 13,2 m, incluant 1 833 g/t Ag sur 2,4 m
- Intersections en profondeur près du contact avec le granite :
- Le sondage ZG-SF-25-319 a recoupé 655 g/t Ag sur 4,5 m, 670 g/t Ag sur 3,0 m et 442 g/t Ag sur 2,5 m
- Intersections dans la zone de la mine à ciel ouvert :
- Le sondage DZG-SF-25-696 a recoupé 1 448 g/t Ag sur 2,3 m
- Le sondage DZG-SF-25-705 a recoupé 444 g/t Ag sur 3,0 m
- 16 685 m ou 67 % du programme d’exploration 2025 ont été forés jusqu’à présent.
- Le programme de forage d’exploration à Zgounder Far East est terminé et est en attente de résultats.
« La découverte d’une nouvelle zone minéralisée, au nord de la mine à ciel ouvert, est un développement encourageant susceptible d’augmenter les ressources à proximité de la mine », a déclaré Benoit La Salle, président et chef de la direction. « Nous prévoyons de poursuivre nos efforts en réalisant des forages supplémentaires au cours des prochains mois. En parallèle, des intersections à teneur élevée telles que le sondage ZG-SF-25-319 dans la zone ouest près du contact avec le granite soulignent la minéralisation en profondeur, au-delà du modèle de ressources actuel. »
Le présent communiqué comprend les résultats de 259 sondages, dont 114 trous de forage au diamant (« TFD ») souterrains, 15 TFD en surface, 82 trous T28 et 41 trous YAK (T28 et YAK : forage à percussion au moyen d’un marteau pneumatique) et sept TFD historiques rééchantillonnés. Pour un résumé complet des résultats obtenus à ce jour, se reporter à l’annexe 1.
Tableau 1 – Intersections significatives issues du forage à Zgounder (longueur dans l’axe de forage)
|Sondage
|De
|À
|Ag
(g/t)
|Longueur
(m)
|Ag x
largeur
|TFD en surface
|ZG-20-11
|23,0
|24,5
|252
|1,5
|378
|ZG-22-75
|109,5
|114,0
|108
|4,5
|484
|ZG-25-156
|253,1
|255,1
|167
|2,0
|334
|TFD souterrains
|ZG-SF-25-319
|311,0
|315,5
|655
|4,5
|2 946
|ZG-SF-25-319
|322,0
|325,0
|670
|3,0
|2 010
|ZG-SF-25-319
|362,5
|365,0
|442
|2,5
|1 106
|DZG-SF-25-641
|3,6
|6,6
|1 164
|3,0
|3 493
|incluant
|4,6
|5,6
|3 116
|1,0
|3 116
|DZG-SF-25-648
|52,0
|55,0
|1 080
|3,0
|3 240
|incluant
|54,0
|55,0
|2 820
|1,0
|2 820
|DZG-SF-25-649
|10,5
|12,0
|965
|1,5
|1 448
|DZG-SF-25-667
|49,5
|52,5
|984
|3,0
|2 951
|DZG-SF-25-667
|58,0
|60,0
|1 574
|2,0
|3 148
|DZG-SF-25-696
|64,4
|66,7
|1 448
|2,3
|3 330
|DZG-SF-25-697
|12,6
|13,6
|917
|1,0
|917
|DZG-SF-25-705
|52,4
|55,4
|444
|3,0
|1 333
|Trous T28 souterrains
|T28-25-739
|3,6
|16,8
|525
|13,2
|6 928
|incluant
|3,6
|6,0
|1 833
|2,4
|4 398
|T28-25-761
|0,0
|6,0
|194
|6,0
|1 166
|T28-25-764
|12,0
|16,8
|387
|4,8
|1 858
|T28-25-778
|12,0
|18,0
|527
|6,0
|3 163
|incluant
|12,0
|14,4
|1 092
|2,4
|2 621
|T28-25-805
|9,6
|12,0
|671
|2,4
|1 610
|T28-25-815
|15,6
|21,6
|704
|6,0
|4 226
|T28-25-816
|13,2
|19,2
|1 305
|6,0
|7 828
|Trous YAK souterrains
|YAK-25-332
|8,4
|10,8
|2 380
|2,4
|5 712
|YAK-25-358
|33,6
|34,8
|917
|1,2
|1 100
* L’épaisseur réelle n’est pas connue; aucune teneur de coupure appliquée.
Figure 1 : Emplacement des résultats de forage à Zgounder
Résultats d’exploration de 2025
Cette année, 16 865 m de forage ont été réalisés à Zgounder. Les travaux de forage ont été réalisés principalement sous terre dans les zones centrale, est et ouest, ainsi qu’à partir de la surface sur certaines cibles régionales à proximité de la mine et de Zgounder Far East.
Les sondages ZG-25-156 et ZG-25-159 (résultats en attente) ont permis de détecter un nouveau corps minéralisé au nord de la mine à ciel ouvert (Figure 2). Le sondage ZG-25-156 a recoupé 167 g/t Ag sur 2,0 m, y compris dans un intervalle beaucoup plus large de 19,0 m altéré et anomal en argent, alors que le sondage ZG-25-159 montre aussi un large corridor d’altération de 20,0 m contenant des inclusions d’argent natif (résultats en attente). Il existe un potentiel important de nouvelles zones minéralisées au nord de la mine à ciel ouvert actuelle, en profondeur, près du contact avec le granite. D’autres travaux de forage de suivi sont prévus dans la zone jusqu’à la fin de 2025.
Le programme d’exploration par forage à circulation inverse (« forage RC ») à Zgounder Far East, qui a débuté le 22 juin et qui ciblait quatre fortes anomalies géochimiques, incluant l’argent et le cuivre, ainsi que l’or, a été complété en juillet, 2 464 m ayant été forés au total. Les résultats sont toujours en attente.
Le bloc Zgounder Far East comprend une géologie néoprotérozoïque divisée en trois zones distinctes : la zone sud, dominée par des roches volcano-sédimentaires et des grès caillouteux qui s’alternent avec des formations volcaniques felsiques; la zone centrale, qui abrite un complexe ophiolitique composé de roches mafiques et ultramafiques accompagnées d’unités de grès à grain fin; et la zone nord, composée de roches volcaniques et intrusives intermédiaires à mafiques, qui s’alternent avec des conglomérats. Les résultats des échantillons choisis dans le bloc Far East ont permis de repérer quelques anomalies à teneur élevée en argent et cuivre, ainsi qu’en or, et plusieurs anomalies en métaux précieux, indiquant un fort potentiel de minéralisation à moins de 20 km du gisement Zgounder.
Figure 2 : Section NO-SE de Zgounder avec le sondage ZG-25-156
Assurance de la qualité
Pour le forage carotté, tous les échantillons individuels représentent environ un mètre de carottage, lequel est coupé en deux moitiés. Une moitié du carottage est conservée sur le site comme témoin, et l’autre moitié est expédiée pour préparation et analyse au African Laboratory for Mining and Environment (« Afrilab ») à Marrakech, au Maroc ou au laboratoire ALS sur le site minier Zgounder. Tous les échantillons sont analysés pour l’argent, le cuivre, le fer, le plomb et le zinc à l’eau régale avec finition par spectroscopie d’absorption atomique (« SAA »). Les échantillons dont la teneur est supérieure à 200 g/t Ag sont réanalysés par pyroanalyse.
Pour les travaux de forage RC, tous les échantillons individuels représentent 1,0 m de longueur et pour l’équipement des forages T28, tous les échantillons individuels représentent 1,2 m de longueur. Les échantillons sont analysés soit au laboratoire de la mine ALS, soit à Afrilab. Tous les échantillons sont analysés pour l’argent, le cuivre, le fer, le plomb et le zinc à l’eau régale avec finition par SAA. Les échantillons dont la teneur est supérieure à 200 g/t Ag sont réanalysés par pyroanalyse. Des contrôles de qualité rigoureux (AQ/CQ) sont effectués aux deux emplacements.
David Lalonde, B.Sc. P. Geo, vice-président, Exploration, est la personne qualifiée d’Aya Or & Argent et a révisé ce communiqué de presse pour en assurer l’exactitude et la conformité avec le Règlement 43-101.
À propos d’Aya Or & Argent inc.
Aya Or & Argent inc. est un producteur d’argent canadien en pleine croissance qui exerce ses activités au Royaume du Maroc.
Aya est la seule société minière purement argentifère cotée à la Bourse de Toronto. Elle exploite la mine d’argent Zgounder à forte teneur et explore ses propriétés situées le long de l’Anti-Atlas, dont plusieurs renferment d’anciennes mines productrices et des ressources historiques.
L’équipe de direction d’Aya se concentre sur la maximisation de la valeur pour ses actionnaires en ancrant la durabilité au cœur de ses activités, de sa gouvernance et de ses plans de croissance financière.
Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site Web d’Aya à l’adresse www.ayagoldsilver.com.
Ou communiquer avec
|Benoit La Salle, FCPA, MBA
Président et chef de la direction
Benoit.lasalle@ayagoldsilver.com
|Alex Ball
Vice-président, Expansion de l’entreprise et Relations avec les investisseurs
alex.ball@ayagoldsilver.com
Énoncés prospectifs
Le présent communiqué renferme certains énoncés qui constituent de l’information prospective au sens attribué à ce terme par les lois sur les valeurs mobilières applicables (« énoncés prospectifs »), qui reflètent les attentes de la direction quant à la croissance future et aux perspectives d’affaires d’Aya (incluant les délais et le développement de nouveaux gisements et le succès des activités d’exploration) et d’autres opportunités. Dans la mesure du possible, des termes comme « potentiel », « prévoir », « supplémentaire », « augmenter », « significatif », « important » et d’autres expressions similaires ou des énoncés selon lesquels certaines actions, certains événements ou résultats « pourraient » ou « devraient » se produire, « se réaliseront », « auront lieu » ou seront « vraisemblablement » mis en œuvre ou atteints, ont été utilisés pour indiquer l’information prospective. Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse comprennent, sans s’y limiter, des énoncés et de l’information concernant la continuité de la minéralisation et de sa teneur, le potentiel d’augmenter les ressources à proximité d’une mine, d’effectuer un suivi en réalisant des forages supplémentaires et de prévoir des travaux de forage de suivi dans la zone jusqu’à la fin de 2025, le potentiel d’augmenter de façon significative les onces à teneur élevée à l’intérieur et à proximité de la zone de la mine à ciel ouvert, l’expansion des activités à ciel ouvert à court terme, l’amélioration des ressources et une meilleure compréhension du gisement, ainsi que les résultats d’exploration dans les zones à ciel ouvert et souterraines. Bien que l’information prospective contenue dans le présent communiqué reflète les opinions actuelles de la direction en fonction des renseignements dont elle dispose actuellement et en fonction de ce qui, de l’avis de la direction, constitue des hypothèses raisonnables, Aya n’a pas la certitude que les résultats réels seront conformes à cette information prospective. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur des hypothèses, des opinions et des analyses faites par la direction en tenant compte de son expérience, de la conjoncture actuelle et de ses attentes quant aux futurs développements que la direction croit raisonnables et pertinents, mais qui pourraient s’avérer inexacts. Ces hypothèses comprennent, entre autres, la capacité d’obtenir toutes les approbations gouvernementales requises, les permis réglementaires pour les travaux sur place, les permis d’importation de biens et de machines, les permis d’embauche, l’exactitude des estimations de réserves minérales et de ressources minérales (incluant, sans s’y limiter, les estimations de tonnage et de teneur du minerai), le prix de l’argent, le prix de l’or, les taux de change, les coûts du carburant et de l’électricité, la conjoncture économique future, les estimations futures des flux de trésorerie disponibles anticipés, et les pistes d’action. Aya met en garde le lecteur de ne pas accorder d’importance indue aux énoncés prospectifs.
Les risques et les incertitudes qui pourraient affecter les énoncés prospectifs comprennent notamment : les risques inhérents à l’exploration et au développement de propriétés minières, incluant les approbations gouvernementales et l’obtention des permis, l’évolution de la conjoncture économique, les variations mondiales des prix pour l’argent, l’or et d’autres intrants importants, les changements apportés aux plans miniers (incluant, sans s’y limiter, le débit de traitement et les taux de récupération étant affectés par les caractéristiques métallurgiques) et d’autres facteurs, comme des retards dans l’exécution des projets, dont plusieurs échappent au contrôle d’Aya, ainsi que d’autres risques et incertitudes qui sont plus amplement décrits dans la notice annuelle 2024 d’Aya datée du 31 mars 2025 et dans les autres documents d’Aya déposés auprès des autorités réglementaires en valeurs mobilières, lesquels sont disponibles sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca. Aya n’assume aucune obligation d’actualiser les énoncés prospectifs si les hypothèses relatives à ces plans, estimations, projections, opinions et avis devaient changer. Rien dans le présent document ne devrait être considéré comme étant une offre de vente ou une sollicitation d’achat ou de vente de titres d’Aya. Tout renvoi à Aya inclut aussi ses filiales, à moins que le contexte ne s’y prête pas.
Annexe 1 - Intersections minérales issues du forage à Zgounder (longueur dans l’axe de forage)
|Sondage
|De
|À
|Ag
(g/t)
|Longueur
(m)*
|Ag x
largeur
|TFD en surface
|ZG-20-11
|23,0
|24,5
|252
|1,5
|378
|ZG-20-11
|105,5
|107,0
|140
|1,5
|210
|ZG-20-11
|110,0
|110,5
|92
|0,5
|46
|ZG-22-75
|109,5
|114,0
|108
|4,5
|484
|ZG-24-109
|33,0
|36,0
|90
|3,0
|270
|ZG-25-156
|249,0
|249,5
|164
|0,5
|82
|ZG-25-156
|253,1
|255,1
|167
|2,0
|334
|ZG-25-156
|256,6
|257,1
|96
|0,5
|48
|TFD souterrains
|ZG-SF-25-296
|245,0
|249,5
|132
|4,5
|592
|ZG-SF-25-296
|256,5
|257,5
|120
|1,0
|120
|ZG-SF-25-296
|279,7
|280,7
|150
|1,0
|150
|ZG-SF-25-296
|286,5
|292,5
|116
|6,0
|694
|ZG-SF-25-304
|256,5
|257,5
|100
|1,0
|100
|ZG-SF-25-307
|293,5
|295,0
|142
|1,5
|213
|ZG-SF-25-307
|313,5
|315,0
|104
|1,5
|156
|ZG-SF-25-307
|316,0
|317,0
|100
|1,0
|100
|ZG-SF-25-307
|320,0
|321,0
|103
|1,0
|103
|ZG-SF-25-307
|346,5
|347,5
|76
|1,0
|76
|ZG-SF-25-309
|160,5
|161,0
|96
|0,5
|48
|ZG-SF-25-309
|163,0
|164,0
|92
|1,0
|92
|ZG-SF-25-310
|287,5
|289,0
|128
|1,5
|192
|ZG-SF-25-310
|354,0
|357,5
|130
|3,5
|454
|ZG-SF-25-310
|363,0
|364,0
|78
|1,0
|78
|ZG-SF-25-310
|372,5
|373,5
|80
|1,0
|80
|ZG-SF-25-310
|375,5
|376,5
|142
|1,0
|142
|ZG-SF-25-312
|139,5
|140,0
|272
|0,5
|136
|ZG-SF-25-313
|282,0
|283,5
|148
|1,5
|222
|ZG-SF-25-313
|312,0
|314,0
|134
|2,0
|268
|ZG-SF-25-314
|320,0
|321,0
|268
|1,0
|268
|ZG-SF-25-315
|99,5
|101,9
|136
|2,4
|327
|ZG-SF-25-315
|102,9
|103,4
|100
|0,5
|50
|ZG-SF-25-315
|107,4
|109,9
|152
|2,5
|381
|ZG-SF-25-315
|129,0
|129,8
|92
|0,8
|74
|ZG-SF-25-315
|141,0
|142,5
|140
|1,5
|210
|ZG-SF-25-315
|215,5
|218,5
|292
|3,0
|876
|ZG-SF-25-316
|108,0
|109,0
|140
|1,0
|140
|ZG-SF-25-316
|163,5
|164,5
|120
|1,0
|120
|ZG-SF-25-319
|277,5
|279,0
|100
|1,5
|150
|ZG-SF-25-319
|295,0
|301,5
|103
|6,5
|672
|ZG-SF-25-319
|304,0
|305,5
|228
|1,5
|342
|ZG-SF-25-319
|311,0
|315,5
|655
|4,5
|2 946
|ZG-SF-25-319
|322,0
|325,0
|670
|3,0
|2 010
|ZG-SF-25-319
|328,0
|329,5
|88
|1,5
|132
|ZG-SF-25-319
|342,7
|344,0
|180
|1,3
|234
|ZG-SF-25-319
|348,2
|350,2
|142
|2,0
|284
|ZG-SF-25-319
|360,4
|361,4
|108
|1,0
|108
|ZG-SF-25-319
|362,5
|365,0
|442
|2,5
|1 106
|DZG-SF-25-415
|50,5
|51,5
|710
|1,0
|710
|DZG-SF-25-613
|1,2
|2,2
|365
|1,0
|365
|DZG-SF-25-613
|61,0
|62,0
|91
|1,0
|91
|DZG-SF-25-617
|38,6
|39,6
|105
|1,0
|105
|DZG-SF-25-618
|48,0
|48,5
|762
|0,5
|381
|DZG-SF-25-621
|44,0
|44,5
|142
|0,5
|71
|DZG-SF-25-626
|24,5
|25,5
|82
|1,0
|82
|DZG-SF-25-628
|4,3
|5,3
|90
|1,0
|90
|DZG-SF-25-630
|35,0
|37,9
|234
|2,9
|679
|DZG-SF-25-630
|46,0
|47,1
|110
|1,1
|121
|DZG-SF-25-637
|5,0
|6,5
|106
|1,5
|159
|DZG-SF-25-637
|37,5
|38,5
|79
|1,0
|79
|DZG-SF-25-637
|46,0
|47,1
|425
|1,1
|468
|DZG-SF-25-639
|25,1
|26,6
|108
|1,5
|162
|DZG-SF-25-639
|32,5
|33,0
|109
|0,5
|55
|DZG-SF-25-639
|37,4
|37,9
|98
|0,5
|49
|DZG-SF-25-640
|3,0
|4,5
|291
|1,5
|437
|DZG-SF-25-640
|18,0
|21,5
|100
|3,5
|350
|DZG-SF-25-641
|3,6
|6,6
|1 164
|3,0
|3 493
|incluant
|4,6
|5,6
|3 116
|1,0
|3 116
|DZG-SF-25-641
|13,4
|14,4
|116
|1,0
|116
|DZG-SF-25-643
|2,5
|3,0
|100
|0,5
|50
|DZG-SF-25-644
|39,8
|40,3
|94
|0,5
|47
|DZG-SF-25-644
|43,5
|44,0
|191
|0,5
|96
|DZG-SF-25-646
|9,5
|11,0
|430
|1,5
|645
|DZG-SF-25-648
|52,0
|55,0
|1 080
|3,0
|3 240
|Incluant
|54,0
|55,0
|2 820
|1,0
|2 820
|DZG-SF-25-649
|10,5
|12,0
|965
|1,5
|1 448
|DZG-SF-25-649
|52,5
|54,0
|82
|1,5
|123
|DZG-SF-25-651
|91,0
|92,5
|123
|1,5
|185
|DZG-SF-25-653
|55,0
|56,5
|151
|1,5
|227
|DZG-SF-25-653
|68,2
|69,6
|264
|1,4
|370
|DZG-SF-25-662
|8,5
|9,0
|89
|0,5
|45
|DZG-SF-25-663
|7,4
|9,5
|156
|2,1
|328
|DZG-SF-25-663
|13,5
|15,0
|85
|1,5
|128
|DZG-SF-25-663
|48,0
|48,5
|122
|0,5
|61
|DZG-SF-25-664
|6,5
|7,5
|288
|1,0
|288
|DZG-SF-25-666
|13,5
|15,0
|168
|1,5
|252
|DZG-SF-25-666
|39,6
|40,1
|305
|0,5
|153
|DZG-SF-25-667
|49,5
|52,5
|984
|3,0
|2 951
|DZG-SF-25-667
|58,0
|60,0
|1 574
|2,0
|3 148
|DZG-SF-25-696
|15,0
|16,5
|77
|1,5
|116
|DZG-SF-25-696
|64,4
|66,7
|1 448
|2,3
|3 330
|DZG-SF-25-697
|12,6
|13,6
|917
|1,0
|917
|DZG-SF-25-697
|42,5
|43,7
|80
|1,2
|96
|DZG-SF-25-698
|58,0
|59,0
|137
|1,0
|137
|DZG-SF-25-701
|49,6
|51,0
|100
|1,4
|140
|DZG-SF-25-703
|47,0
|48,5
|159
|1,5
|239
|DZG-SF-25-704
|49,0
|50,0
|138
|1,0
|138
|DZG-SF-25-704
|57,0
|58,0
|124
|1,0
|124
|DZG-SF-25-705
|52,4
|55,4
|444
|3,0
|1 333
|DZG-SF-25-706
|49,0
|50,2
|155
|1,2
|186
|DZG-SF-25-707
|16,2
|17,7
|206
|1,5
|309
|DZG-SF-25-709
|6,5
|9,0
|271
|2,5
|678
|DZG-SF-25-717
|40,9
|41,4
|115
|0,5
|58
|DZG-SF-25-720
|45,5
|47,0
|147
|1,5
|221
|DZG-SF-25-722
|54,0
|55,0
|523
|1,0
|523
|DZG-SF-25-723
|33,0
|34,0
|174
|1,0
|174
|Trous T28 souterrains
|T28-25-722
|22,8
|26,4
|135
|3,6
|485
|T28-25-739
|3,6
|16,8
|525
|13,2
|6 928
|incluant
|3,6
|6,0
|1 833
|2,4
|4 398
|T28-25-739
|18,0
|20,4
|100
|2,4
|240
|T28-25-754
|21,6
|22,8
|159
|1,2
|191
|T28-25-754
|24,0
|25,2
|86
|1,2
|103
|T28-25-755
|19,2
|21,6
|109
|2,4
|262
|T28-25-756
|14,4
|16,8
|150
|2,4
|360
|T28-25-757
|1,2
|2,4
|80
|1,2
|96
|T28-25-757
|3,6
|4,8
|84
|1,2
|101
|T28-25-761
|0,0
|6,0
|194
|6,0
|1 166
|T28-25-764
|12,0
|16,8
|387
|4,8
|1 858
|T28-25-770
|0,0
|2,4
|158
|2,4
|379
|T28-25-778
|12,0
|18,0
|527
|6,0
|3 163
|incluant
|12,0
|14,4
|1 092
|2,4
|2 621
|T28-25-782
|6,0
|7,2
|86
|1,2
|103
|T28-25-783
|7,2
|9,6
|220
|2,4
|528
|T28-25-784
|4,8
|6,0
|374
|1,2
|449
|T28-25-805
|2,4
|4,8
|171
|2,4
|410
|T28-25-805
|9,6
|12,0
|671
|2,4
|1 610
|T28-25-807
|1,2
|2,4
|85
|1,2
|102
|T28-25-814
|16,8
|19,2
|163
|2,4
|391
|T28-25-815
|15,6
|21,6
|704
|6,0
|4 226
|T28-25-815
|22,8
|24,0
|84
|1,2
|101
|T28-25-816
|13,2
|19,2
|1 305
|6,0
|7 828
|Trous YAK souterrains
|YAK-24-213
|42,0
|44,4
|97
|2,4
|233
|YAK-25-304
|34,8
|37,2
|207
|2,4
|497
|YAK-25-318
|21,6
|26,4
|181
|4,8
|870
|YAK-25-319
|39,6
|40,8
|92
|1,2
|110
|YAK-25-321
|0,0
|3,6
|221
|3,6
|797
|YAK-25-323
|0,0
|6,0
|143
|6,0
|858
|YAK-25-330
|42,0
|44,4
|177
|2,4
|425
|YAK-25-331
|3,6
|6,0
|152
|2,4
|364
|YAK-25-331
|9,6
|12,0
|145
|2,4
|348
|YAK-25-331
|27,6
|30,0
|123
|2,4
|295
|YAK-25-332
|8,4
|10,8
|2 380
|2,4
|5 712
|YAK-25-342
|3,6
|4,8
|132
|1,2
|158
|YAK-25-342
|36,0
|39,6
|169
|3,6
|610
|YAK-25-356
|39,6
|40,8
|214
|1,2
|257
|YAK-25-357
|1,2
|3,6
|160
|2,4
|384
|YAK-25-358
|33,6
|34,8
|917
|1,2
|1 100
|YAK-25-358
|36,0
|37,2
|115
|1,2
|138
|YAK-25-360
|18,0
|20,4
|104
|2,4
|250
|YAK-25-362
|36,0
|37,2
|239
|1,2
|287
* L’épaisseur réelle n’est pas connue; aucune teneur de coupure appliquée.
Annexe 2 – Coordonnées des sondages forés de Zgounder ayant produit des résultats significatifs
|Sondage
|Estant
|Nordant
|Élévation
|Azimut
|Pendage
|Longueur (m)
|TFD en surface
|ZG-20-11
|620586
|3403916
|2127
|318
|-60
|627
|ZG-22-75
|620634
|3404171
|2107
|180
|-57
|150
|ZG-24-109
|621023
|3404063
|2230
|180
|-60
|120
|ZG-25-156
|621121
|3404388
|2230
|135
|-52
|285
|TFD souterrain
|ZG-SF-25-296
|620475
|3403931
|1943
|160
|-84
|330
|ZG-SF-25-304
|620527
|3403916
|1919
|230
|-82
|300
|ZG-SF-25-307
|620407
|3403905
|1945
|180
|-86
|380
|ZG-SF-25-309
|620558
|3403922
|1919
|0
|-40
|198
|ZG-SF-25-310
|620407
|3403905
|1945
|180
|-81
|377
|ZG-SF-25-312
|620407
|3403912
|1945
|0
|-55
|221
|ZG-SF-25-313
|620383
|3403902
|1946
|0
|-75
|359
|ZG-SF-25-314
|620357
|3403900
|1946
|0
|-78
|393
|ZG-SF-25-315
|620383
|3403902
|1946
|0
|-69
|375
|ZG-SF-25-316
|620383
|3403902
|1946
|0
|-52
|180
|ZG-SF-25-319
|620383
|3403900
|1945
|180
|-89
|388
|DZG-SF-25-415
|620753
|3404062
|1973
|83
|21
|80
|DZG-SF-25-613
|620884
|3404044
|1963
|18
|-53
|103
|DZG-SF-25-617
|620807
|3404076
|2042
|63
|-30
|49
|DZG-SF-25-618
|620807
|3404076
|2042
|63
|0
|60
|DZG-SF-25-621
|620802
|3404077
|2043
|40
|-35
|45
|DZG-SF-25-626
|620797
|3404078
|2043
|15
|15
|60
|DZG-SF-25-628
|620793
|3404078
|2043
|352
|0
|60
|DZG-SF-25-630
|620793
|3404078
|2043
|352
|30
|60
|DZG-SF-25-637
|620987
|3404050
|1996
|66
|0
|60
|DZG-SF-25-639
|620985
|3404063
|1995
|66
|-23
|60
|DZG-SF-25-640
|620985
|3404063
|1995
|66
|-6
|60
|DZG-SF-25-641
|620985
|3404063
|1995
|66
|12
|60
|DZG-SF-25-643
|620983
|3404077
|1994
|66
|0
|60
|DZG-SF-25-644
|620983
|3404077
|1994
|66
|16
|60
|DZG-SF-25-646
|620982
|3404080
|1994
|35
|-5
|60
|DZG-SF-25-648
|620979
|3404080
|1994
|325
|-37
|55
|DZG-SF-25-649
|620979
|3404080
|1994
|325
|-10
|60
|DZG-SF-25-651
|620887
|3404044
|1964
|45
|-13
|110
|DZG-SF-25-653
|620886
|3404044
|1965
|46
|19
|110
|DZG-SF-25-662
|621126
|3404048
|2094
|119
|-16
|60
|DZG-SF-25-663
|621126
|3404048
|2094
|119
|0
|60
|DZG-SF-25-664
|621126
|3404048
|2095
|119
|15
|60
|DZG-SF-25-666
|621125
|3404056
|2094
|105
|-12
|60
|DZG-SF-25-667
|621212
|3404044
|2072
|50
|0
|100
|DZG-SF-25-696
|621212
|3404044
|2072
|50
|-15
|110
|DZG-SF-25-697
|621125
|3404056
|2094
|105
|0
|60
|DZG-SF-25-698
|621212
|3404044
|2072
|50
|15
|90
|DZG-SF-25-701
|621212
|3404043
|2072
|65
|0
|80
|DZG-SF-25-703
|621212
|3404043
|2072
|65
|30
|80
|DZG-SF-25-704
|621211
|3404041
|2072
|81
|-15
|80
|DZG-SF-25-705
|621211
|3404041
|2072
|81
|0
|80
|DZG-SF-25-706
|621211
|3404041
|2072
|81
|15
|80
|DZG-SF-25-707
|621211
|3404041
|2072
|81
|30
|80
|DZG-SF-25-709
|621211
|3404040
|2072
|99
|0
|65
|DZG-SF-25-717
|620775
|3404065
|2046
|148
|0
|45
|DZG-SF-25-720
|620974
|3404086
|1975
|350
|-15
|55
|DZG-SF-25-722
|620974
|3404086
|1961
|350
|15
|55
|DZG-SF-25-723
|620975
|3404083
|1954
|350
|30
|55
|Trous T28 souterrains
|T28-25-722
|620965
|3404068
|2084
|18
|10
|26
|T28-25-739
|620594
|3404093
|1971
|287
|30
|25
|T28-25-754
|621059
|3404060
|2050
|44
|13
|26
|T28-25-755
|621059
|3404060
|2050
|43
|22
|22
|T28-25-756
|621056
|3404054
|2050
|136
|14
|26
|T28-25-757
|621056
|3404054
|2051
|141
|27
|23
|T28-25-761
|620942
|3404045
|2115
|92
|11
|26
|T28-25-764
|620928
|3404046
|2116
|302
|25
|26
|T28-25-770
|620813
|3404046
|1998
|58
|16
|23
|T28-25-778
|620804
|3404042
|1997
|296
|11
|24
|T28-25-782
|620743
|3404020
|1997
|299
|10
|25
|T28-25-783
|620743
|3404020
|1997
|297
|16
|26
|T28-25-784
|620747
|3404024
|1997
|309
|11
|18
|T28-25-805
|621106
|3404076
|2047
|310
|10
|22
|T28-25-807
|621116
|3404076
|2046
|319
|10
|24
|T28-25-814
|621106
|3404071
|2048
|130
|30
|24
|T28-25-815
|621124
|3404072
|2045
|130
|10
|24
|T28-25-816
|621124
|3404072
|2045
|130
|30
|19
|Trous YAK souterrains
|YAK-24-213
|621056
|3404072
|2071
|262
|10
|48
|YAK-25-304
|621079
|3404041
|2021
|278
|26
|38
|YAK-25-318
|620883
|3404058
|2000
|26
|29
|26
|YAK-25-319
|620879
|3404056
|1999
|344
|13
|50
|YAK-25-321
|620874
|3404048
|1999
|329
|11
|50
|YAK-25-323
|620967
|3404053
|2025
|330
|22
|30
|YAK-25-330
|620991
|3404042
|2025
|234
|10
|46
|YAK-25-331
|620991
|3404042
|2025
|234
|30
|37
|YAK-25-332
|620783
|3403982
|2072
|285
|10
|50
|YAK-25-342
|620783
|3404039
|2067
|75
|10
|50
|YAK-25-356
|620720
|3404121
|2025
|285
|10
|50
|YAK-25-357
|620720
|3404121
|2025
|285
|30
|37
|YAK-25-358
|620719
|3404119
|2025
|258
|10
|41
|YAK-25-360
|620736
|3404116
|2025
|125
|10
|50
|YAK-25-362
|620776
|3404116
|2024
|128
|10
|50
Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles au :
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0c881240-284a-4e97-b25f-11234e0bdc21/fr
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1429e011-6c4f-419f-9834-059c9e3deff5/fr