Pet Valu termine la transformation de la chaîne d’approvisionnement avec l’ouverture officielle d’un centre de distribution à Calgary

MARKHAM, Ontario, 09 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pet Valu Holdings Ltd. (« Pet Valu » ou « la Société »), le principal détaillant spécialisé canadien d’aliments pour animaux de compagnie et de fournitures connexes, a annoncé aujourd’hui l’achèvement de la transformation sur quatre ans de sa chaîne d’approvisionnement avec l’ouverture officielle de son centre de distribution de 295 000 pi2 certifié LEED Or à Calgary (le « CD de Calgary » ou l’« installation »). La transformation de la chaîne d’approvisionnement offre à Pet Valu l’un des réseaux de distribution les plus avancés et résilients au Canada au service de l’industrie des produits de spécialité pour animaux de compagnie, ce qui permet à la Société de soutenir efficacement la croissance de ses franchisés, de ses magasins affiliés et de ses plateformes en ligne au cours de la prochaine décennie.

« Nous sommes ravis de dévoiler officiellement notre nouveau CD de Calgary, le dernier pilier de notre chaîne d’approvisionnement modernisée, au service des franchisés canadiens et des gens dévoués qui aiment les animaux de compagnie d’un océan à l’autre », a déclaré Richard Maltsbarger, président-directeur général de Pet Valu. « Je tiens à féliciter nos équipes interfonctionnelles qui, au cours des quatre dernières années, ont consacré d’innombrables heures à faire de cette vision audacieuse une réalité dont tous nos experts en soins des animaux et franchisés peuvent être fiers. Avec des installations de distribution modernes et plus grandes, appuyées par des technologies et des talents de pointe de l’industrie, nous n’avons jamais été aussi bien placés pour maintenir notre bilan de croissance à long terme, alors que nous continuons d’offrir les avantages stratégiques, opérationnels et financiers de cet investissement. »

Entre 2022 et 2025, Pet Valu a investi environ 100 millions de dollars pour regrouper neuf entrepôts exploités par la Société et des tiers dans trois nouveaux centres de distribution partiellement automatisés. Avec une superficie de 295 000 pi2, le CD de Calgary est le troisième centre de distribution de produits de spécialité pour animaux de compagnie en importance au Canada, surpassé seulement par le centre de distribution de 670 000 pi2 de Pet Valu à Brampton, en Ontario (le « CD de la RGT »), ouvert en 2023, et son centre de distribution de 350 000 pi2 à Surrey, en Colombie-Britannique (le « CD de Surrey »), qui a ouvert ses portes en 2024. À l’instar du CD de la RGT et du CD de Surrey, le CD de Calgary utilise un système de gestion d’entrepôt avancé et de l’équipement de manutention, des systèmes de sécurité et des systèmes de sécurité modernisés. Il dispose également d’un espace suffisant pour répondre aux divers besoins de ses employés, y compris une salle à manger lumineuse avec des plafonds de 6 m de haut, une salle de formation, un salon des conducteurs, des salles de prière et d’ablutions, des installations de premiers soins et de nombreuses fenêtres qui apportent de la lumière naturelle.

« Avec une capacité de distribution de plus de 1,3 million de pieds carrés, soutenue par l’automatisation et la technologie de pointe de l’industrie, nous avons réussi à bâtir la chaîne d’approvisionnement la plus solide au Canada pour soutenir l’industrie des produits de spécialité pour animaux de compagnie », affirme Nico Weidel, directeur général de la chaîne d’approvisionnement chez Pet Valu. « Cette plateforme crée de la valeur, pour nous et nos intervenants, grâce à une productivité améliorée et une efficacité accrue, à l’amélioration des niveaux de service à la clientèle et de la précision pour nos franchisés et nos magasins, à la simplification de la livraison pour nos fournisseurs, à l’amélioration de l’espace de bien-être pour nos employés, et à la création d’emplois dans les collectivités que nous servons. Au fur et à mesure que ces avantages se concrétiseront en temps réel, nous prévoyons de tirer davantage parti de ces investissements au cours de la prochaine décennie. »

Le CD de Calgary fournira plus de 100 emplois spécialisés à temps plein et à temps partiel dans le marché de Calgary et appuiera la croissance future de Pet Valu en Alberta, en Saskatchewan et au Manitoba au cours de la prochaine décennie. L’installation est maintenant entièrement opérationnelle, et Pet Valu prévoit réduire son utilisation et quitter son ancien entrepôt et son espace de distribution par des tiers dans la région de Calgary d’ici la fin de septembre.

À propos de Pet Valu

Pet Valu est le principal détaillant d’aliments et de produits pour animaux de compagnie au Canada, avec plus de 800 emplacements appartenant à l’entreprise ou franchisés partout au pays. Depuis plus de 45 ans, Pet Valu gagne la confiance et la loyauté des propriétaires d’animaux de compagnie en offrant un service à la clientèle bien informé, une vaste gamme de produits et des services proactifs dans ses magasins. Les magasins de quartier et la plateforme numérique de Pet Valu offrent plus de 10 000 produits à prix concurrentiel, y compris un large éventail de marques exclusives et holistiques primées. La Société a son siège social à Markham (Ontario) et possède des centres de distribution à Brampton (Ontario), Surrey (Colombie-Britannique) et Calgary (Alberta). Ses actions se négocient à la Bourse de Toronto (TSX : PET). Pour tout renseignement complémentaire, consultez : www.petvalu.ca

Déclarations prospectives et autres mises en garde

Ce communiqué de presse contient des « renseignements prospectifs » au sens de la législation en valeurs mobilières applicable, qui reflètent les attentes actuelles de la Société concernant des événements futurs, y compris les attentes de la Société concernant le calendrier pour que l’installation soit pleinement opérationnelle et pour l’introduction de fonctionnalités d’automatisation, l’impact attendu de l’installation, y compris l’amélioration de la productivité et la création d’emplois, ainsi que le montant des investissements que la Société devra réaliser dans son réseau de distribution. Les renseignements prospectifs sont fondés sur un certain nombre d’hypothèses et sont assujettis à un certain nombre de risques et d’incertitudes, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la Société. Ces risques et incertitudes comprennent, sans toutefois s’y limiter, les facteurs abordés dans la section « Facteurs de risque » du formulaire d’information annuel de la Société daté du 4 mars 2024. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans le présent document. Sauf indication contraire ou indication contraire du contexte, les renseignements prospectifs contenus dans le présent communiqué sont fournis à la date du présent communiqué, et Pet Valu ne s’engage pas à mettre à jour ces renseignements prospectifs, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autres, sauf exigence expresse en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables.

PERSONNE-RESSOURCE POUR LES MÉDIAS :

Katherine Clark

katherine@beaconcommunications.ca

416 453-3288

PERSONNE-RESSOURCE POUR LES INVESTISSEURS :

James Allison, directeur principal, Relations avec les investisseurs

investors@petvalu.com

289 806-4559

