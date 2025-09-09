KI und Agilität stehen ganz oben auf der Liste der Trends, die die Wettbewerbsfähigkeit der Fertigungsbranche im Jahr 2026 bestimmen werden

NORTH BETHESDA, Maryland, Sept. 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Xometry, Inc. (NASDAQ:XMTR), der globale KI-gestützte Marktplatz, der Käufer mit Anbietern von Fertigungsdienstleistungen verbindet, hat seinen ersten Manufacturing Outlook-Bericht vorgestellt, eine zukunftsorientierte Analyse der Kräfte, die die Fertigungsbranche im Jahr 2026 prägen werden.

Basierend auf firmeneigener Forschung mit Führungskräften aus der Fertigungsbranche in den USA, dem Vereinigten Königreich und Europa sowie Erkenntnissen von Xometry und externen Fachexperten bietet Manufacturing Outlook eine globale Perspektive auf Strategien und Fähigkeiten, die den Erfolg im kommenden Jahr bestimmen werden. Er ist als Ressource für Entscheidungsträger in der gesamten Fertigungsbranche konzipiert und bietet praktische Einblicke, die ihnen helfen, mit steigenden Erwartungen, sich beschleunigender Technologie und anhaltendem Kostendruck umzugehen.

Der Bericht identifiziert vier Trends, die die globale Fertigung im Jahr 2026 prägen werden:

KI als Wettbewerbsnotwendigkeit – 82 % der Führungskräfte betrachten KI als zentralen Wachstumstreiber und fast die Hälfte berichtet bereits von einem signifikanten ROI. KI ist mehr als nur ein Hype und hat sich zu einem geschäftskritischen Tool für die Fertigung entwickelt. Die Einführung dehnt sich auf kritische Bereiche wie Lieferkette, Beschaffung und Qualitätskontrolle aus – Bereiche, die das Tempo für Innovationen in der Branche vorgeben werden. Agilität als neue Währung – 74 % der Führungskräfte verlagern Betriebsabläufe ins Ausland oder planen dies. Dies unterstreicht die Notwendigkeit zuverlässiger digitaler Workflows. Am erfolgreichsten werden diejenigen Unternehmen sein, die proaktiv schnelle, zuverlässige und anpassungsfähige Systeme entwickeln. Durch die Integration digitaler Workflows und die Stärkung von Lieferantennetzwerken können Hersteller ihre Gemeinkosten senken, schneller agieren und ihren Teams die Möglichkeit geben, sich auf hochwertige Aufgaben zu konzentrieren. Steigende Kundenerwartungen – 54 % der Führungskräfte nennen höhere Qualitätsansprüche; schnellere Lieferung und mehr Transparenz sind weitere markante Veränderungen bei den Kundenanforderungen. Als Reaktion darauf verfolgen Hersteller marktorientierte Preisstrategien und gehen strategische Partnerschaften ein, die über traditionelle Kosten-, Qualitäts- und Geschwindigkeitsaspekte hinausgehen. Beschaffung für Stabilität – 76 % planen Preiserhöhungen im Jahr 2026. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, überdenken Hersteller ihre Preismodelle und Lieferketten. Als Reaktion darauf zeichnet sich ein deutlicher Wandel hin zu marktorientierten Preisen ab. Anstelle starrer Formeln setzen viele Unternehmen auf neue Strategien, darunter strategische Partnerschaften und die Diversifizierung der Lieferanten über verschiedene Regionen hinweg.

„Hersteller stehen unter enormem Druck, mit weniger mehr zu erreichen und die wachsenden Kundenerwartungen zu erfüllen, selbst wenn die Kosten steigen und globale Störungen anhalten“, so Randy Altschuler, CEO von Xometry. „Dieser Bericht spiegelt die Gespräche wider, die wir täglich mit Herstellern über die bevorstehenden Herausforderungen und Chancen führen. Manufacturing Outlook soll als Barometer dafür dienen, wohin sich die Branche entwickelt und wie sich Unternehmen darauf vorbereiten können.“

Bericht herunterladen

Manufacturing Outlook 2026 ist jetzt verfügbar und enthält Einblicke, die auf die Märkte in den USA und in Europa zugeschnitten sind.



Methodik

Alle Datenpunkte stammen von Xometry, Thomas und aus einer gemeinsamen Umfrage von Xometry und Zogby Strategies. Die Umfrage wurde im August 2025 durchgeführt und umfasste insgesamt 300 Teilnehmende.



Über Xometry

Der KI-gestützte Marktplatz von Xometry (NASDAQ: XMTR), die beliebte Plattform Thomasnet® für die industrielle Beschaffung und die Suite cloudbasierter Dienste digitalisieren die Fertigungsbranche rasant. Xometry stellt Herstellern die entscheidenden Ressourcen zur Verfügung, die sie für das Wachstum ihres Unternehmens benötigen, und optimiert den Beschaffungsprozess für Einkäufer durch Echtzeit-Preise und Lieferzeitangaben. Weitere Informationen finden Sie unter xometry.com und xometry.eu.

Medienkontakt

Lauran Cacciatori

VP Communications

773-610-0806

lauran.cacciatori@xometry.com

Anlegerkontakt

Shawn Milne

VP Investor Relations

240-335-8132

shawn.milne@xometry.com

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f8a721e8-8191-4e5e-a4f9-a203068816e1