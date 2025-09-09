LʼIA et lʼagilité en tête des tendances clés de la compétitivité industrielle en 2026

NORTH BETHESDA, Maryland, 09 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Xometry, Inc. (NASDAQ : XMTR), la place de marché mondiale alimentée par l’IA qui met en relation les acheteurs et les fournisseurs de services de fabrication, a publié son premier rapport sur les perspectives du secteur manufacturier, une analyse prospective des forces qui façonneront lʼindustrie manufacturière en 2026.

Sʼappuyant sur des recherches internes menées auprès de dirigeants du secteur manufacturier aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Europe, ainsi que sur les connaissances de Xometry et dʼexperts externes, cette perspective du secteur manufacturier présente une vision globale des stratégies et des compétences qui détermineront la réussite au cours de lʼannée à venir. Elle est une ressource pour les responsables du secteur manufacturier, leur fournissant des informations pratiques leur permettant de faire face aux attentes croissantes, à lʼaccélération du progrès technologique et aux pressions constantes sur les coûts.

Le rapport identifie quatre tendances qui influenceront le secteur manufacturier mondial en 2026 :

lʼIA, un atout concurrentiel indispensable. 82 % des dirigeants considèrent lʼIA comme un moteur de croissance essentiel, et près de la moitié dʼentre eux déclarent déjà avoir bénéficié dʼun retour sur investissement significatif. LʼIA a dépassé le stade du battage médiatique pour devenir un outil essentiel du secteur manufacturier, et son adoption sʼétend à des domaines clés tels que la chaîne dʼapprovisionnement, les achats et le contrôle qualité, qui détermineront le rythme de lʼinnovation de ce secteur. Lʼagilité, une nouvelle monnaie d’échange. 74 % des dirigeants rapatrient ou prévoient de rapatrier leurs activités, soulignant ainsi la nécessité de disposer de flux numériques résilients. Les entreprises les plus performantes seront celles qui concevront de manière proactive des systèmes rapides, résilients et adaptables. Lʼintégration de flux numériques et le renforcement des réseaux de fournisseurs permettront aux fabricants de réduire leurs frais généraux, dʼaccélérer leurs processus et de permettre à leurs équipes de se concentrer sur des tâches à forte valeur ajoutée. une attente accrue de la part des clients. 54 % des dirigeants mentionnent des exigences accrues en matière de qualité, mais aussi des délais de livraison plus courts et une plus grande transparence, parmi les changements les plus marquants dans les attentes des clients. Pour y répondre, les fabricants adoptent des méthodes de tarification axées sur le marché et forment des partenariats stratégiques qui vont au-delà des considérations traditionnelles de coût, de qualité et de rapidité. une politique visant la stabilité. 76 % des fabricants prévoient des hausses de prix en 2026 et repensent donc leurs modèles de tarification et leurs chaînes d’approvisionnement afin de rester compétitifs. Par conséquent, on observe une évolution notable vers une tarification déterminée par le marché. Au lieu de recourir à des formules rigides, de nombreuses entreprises adoptent de nouvelles approches, notamment en concluant des partenariats stratégiques et en diversifiant leurs fournisseurs dans différentes régions.

« Les fabricants subissent une pression intense pour faire plus avec moins et répondre aux attentes croissantes des clients, alors même que les coûts augmentent et que les perturbations mondiales persistent », a déploré Randy Altschuler, PDG de Xometry. « Ce rapport reflète les échanges que nous avons chaque jour avec les fabricants au sujet des défis et des opportunités à venir. Cette perspective du secteur manufacturier est destinée à servir de baromètre pour évaluer lʼorientation prise par le secteur et la manière dont les entreprises peuvent sʼy préparer. »

Méthodologie

Toutes les données proviennent de Xometry, Thomas et dʼune enquête menée conjointement par Xometry et Zogby Strategies. Lʼenquête a été menée en août 2025 auprès de 300 personnes au total.



À propos de Xometry

La place de marché alimentée par l’IA de Xometry (NASDAQ : XMTR), la populaire plateforme d’approvisionnement industriel Thomasnet® et la suite de services basés sur le cloud numérisent rapidement l’industrie manufacturière. Xometry fournit aux fabricants les ressources essentielles dont ils ont besoin pour développer leur activité et rationalise le processus d’approvisionnement pour les acheteurs grâce à des données en temps réel sur les prix et les délais de livraison. Pour en savoir plus, rendez-vous sur xometry.com et xometry.eu.

