Bitget enciende el fin de semana del MotoGP de Cataluña con emociones de Web3, recompensas reales y leyendas del automovilismo

VICTORIA, Seychelles, Sept. 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la empresa líder mundial en la bolsa de criptomonedas y Web3, aceleró la energía en el Gran Premio de Cataluña, en Barcelona, España, con presentaciones tanto sobre el terreno como virtuales, que combinaron velocidad, espectáculo y actividades ininterrumpidas de Web3 durante el fin de semana de carreras, del 5 al 7 de septiembre.

Luego del lanzamiento oficial de la colaboración en el Gran Premio de Italia y el vibrante recorrido por el GP de Alemania en julio, Bitget llevó su ímpetu a Barcelona a toda potencia. Con una experiencia de cabina de 360° para los aficionados, ubicada dentro del Circuito Barcelona-Cataluña, los fanáticos hicieron fila para probar el simulador MotoGP de nivel profesional, participar en desafíos interactivos y capturar sus propios momentos “Make It Count” al lado de leyendas y máquinas del mundo real. El pabellón de Bitget se convirtió en un epicentro para la velocidad, las operaciones inteligentes y la evidente ventaja que surge cuando el mundo del automovilismo se une a la cultura de las criptomonedas.

Pabellón de Bitget en el GP de Cataluña

Simulador MotoGP de Bitget

Asimismo, el icono de MotoGP, Jorge Lorenzo, dio inicio en el GP de Cataluña al Smarter Speed Challenge de Bitget, un minijuego de carreras virtual que atrajo la atención de los usuarios de Web2 y Web3 por igual. Diseñado como una campaña mundial de jugar para ganar y que se extenderá hasta mediados de noviembre, el desafío les permite a los usuarios competir en carreras virtuales, acumular puntos para la clasificación y desbloquear recompensas tales como efectivo, cupones y hasta pases VIP para el MotoGP 2026. El vencedor indiscutible de la campaña de Cataluña ganó un viaje con todos los gastos pagados para conocer al propio Jorge este mes de octubre durante el TOKEN2049 en Singapur, demostrando una vez más que con Bitget, en cada curva se apuesta en grande.

Líderes de opinión de Bitget con Jorge Lorenzo, excampeón mundial de MotoGP

Durante el fin de semana, Bitget se asoció con las principales personalidades del automovilismo y creadores de contenido logrando una experiencia única que resultó de la combinación del mundo digital con el mundo de las pistas. Desde el célebre comentador de MotoGP, Nico Abad, hasta Christine GZ, Rubén Xaus y creadores de contenido emergentes como Rotren y Ubietoo, el revuelo se extendió más allá del circuito. Los fanáticos que participaron en los sorteos obtuvieron acceso exclusivo al campeonato del juego virtual MotoGP™ 2025, entradas para el GP y encuentros con leyendas del automovilismo.

"El espíritu de MotoGP se centra en superar los límites, a nivel técnico, mental y emocional. Es ese mismo espíritu lo que impulsa a Bitget y lo que quisimos materializar en Cataluña", afirmó Gracy Chen, directora ejecutiva de Bitget. “No estamos aquí solo para promocionar. Estamos aquí para crear algo memorable, divertido y gratificante, donde el futuro de las finanzas se sienta tan emocionante como la última vuelta en la pista”.

La energía de los aficionados durante todo el fin de semana reflejó la misión global de Bitget: hacer que la cultura de las criptomonedas sea accesible, divertida y esté profundamente integrada con las pasiones del mundo real. Desde la presencia de Jorge Lorenzo en el salón VIP hasta los aficionados intercambiando mercancías e historias, este evento fue algo más que otro Gran Premio; fue un fin de semana en el que el futuro de las finanzas se unió al clamor de las pistas.

Puede que esta carrera ya haya finalizado, pero el desafío recién comienza. El Smarter Speed Challenge de Bitget sigue activo y las tablas de clasificación están abiertas. Los registros diarios, las vueltas virtuales y los grandes premios aguardan la siguiente ronda de contendientes.

¿Listo para la carrera? Arranca aquí.

