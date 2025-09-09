Bitget enflamme le week-end du MotoGP de Catalogne avec le Web3, des récompenses et des légendes du sport

VICTORIA, Seychelles, 09 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget , la première bourse de crypto-monnaies et société Web3 au monde, a fait monter l’intensité du Grand Prix de Catalogne à Barcelone, en Espagne, avec une présence à la fois sur place et en ligne, mêlant vitesse, spectacle et expériences Web3 immersives tout au long du week-end de course, du 5 au 7 septembre.

Après le lancement officiel du partenariat au Grand Prix d’Italie et une étape remarquée lors du GP d’Allemagne en juillet, Bitget a débarqué à Barcelone pied au plancher. Au cœur du Circuit de Barcelona-Catalunya, un stand 360° dédié aux fans a attiré les foules : simulateur MotoGP professionnel, défis interactifs et séances photo « Make It Count » aux côtés de légendes et de véritables bolides. L’espace Bitget est rapidement devenu un carrefour où se mêlaient vitesse, trading intelligent et cette touche unique qui naît de la rencontre entre culture crypto et sport mécanique.

Le stand Bitget au GP de Catalogne

Le simulateur MotoGP de Bidget

Le GP de Catalogne a également marqué le lancement du Smarter Speed Challenge de Bitget par l’icône MotoGP Jorge Lorenzo. Ce mini-jeu de course virtuelle, qui séduit autant les utilisateurs Web2 que Web3, s’inscrit dans une campagne mondiale « play-to-win » active jusqu’à mi-novembre. Les participants y accumulent des points au classement, débloquent des prix tels que de l’argent, des coupons et même des pass VIP pour le MotoGP 2026. Le grand vainqueur de la campagne de Catalogne a remporté un voyage tous frais payés pour rencontrer Jorge Lorenzo en octobre prochain, à l’occasion de TOKEN2049 à Singapour, preuve que chaque virage compte avec Bitget.

Leaders d’opinion Bitget et Jorge Lorenzo, ex-champion du monde MotoGP

Tout le week-end, Bitget a collaboré avec des personnalités du sport mécanique et des créateurs de contenu pour offrir une expérience inédite mêlant numérique et circuit. Parmi eux : le célèbre commentateur MotoGP Nico Abad, la pilote Christine GZ, l’ancien champion Rubén Xaus, ainsi que de nouveaux créateurs comme Rotren et Ubietoo. L’effervescence s’est propagée bien au-delà de la piste : les fans ayant participé aux tirages au sort ont décroché des accès exclusifs au championnat virtuel MotoGP™ 2025, des billets de GP et des rencontres privilégiées avec des figures emblématiques du sport.

« L’esprit du MotoGP, c’est repousser les limites sur le plan technique, mental et émotionnel. C’est exactement cette philosophie qui anime Bitget et que nous voulions partager en Catalogne », a déclaré Gracy Chen, PDG de Bitget. « Nous ne sommes pas simplement là pour promouvoir, mais pour créer quelque chose de marquant, amusant et gratifiant, où l’avenir de la finance est aussi palpitant qu’un dernier tour de piste. »

L’enthousiasme du public a reflété la mission plus large de Bitget : rendre la culture crypto accessible, ludique et profondément ancrée dans les passions réelles. De la présence de Jorge Lorenzo dans le lounge VIP aux échanges entre fans autour de produits dérivés et d’anecdotes, ce week-end a dépassé le cadre d’un simple Grand Prix : c’était la rencontre entre l’avenir de la finance et le rugissement des moteurs.

La course est terminée, mais le défi ne fait que commencer. Le Smarter Speed Challenge de Bitget est toujours en cours, avec un classement encore ouvert. Connexions quotidiennes, tours virtuels et récompenses de taille attendent les prochains challengers.

Prêt à prendre le départ ? Lancez-vous ici.

