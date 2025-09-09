Bitget מציתה את סוף השבוע של ה-MotoGP בקטלוניה עם ריגושים מ-Web3, תגמולים אמיתיים ואגדות מרוצים

ויקטוריה, איי סיישל, Sept. 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Bitget , בורסת המטבעות הקריפטוגרפים המובילה וחברת Web3, האיצה את האנרגיה בגרנד פרי של קטלוניה בברצלונה, ספרד, עם תצוגות מקוונות ותצוגות במיקום עצמו, שהיא מערבבת מהירות, מחזות מרהיבים ופעילויות Web3 חלקות לאורך סוף שבוע של המרוצים שנערכו בין ה-5 ל-7 בספטמבר.

לאחר השקת השותפות הרשמית בגרנד פרי האיטלקי ושיתוף פעולה תוסס לאורך מרוץ הגרנד פרי הגרמני ביולי, Bitget הביאה את המומנטום לברצלונה עם מצערת שפתוחה במלואה. עם חוויית דוכן מעריצים של 360 מעלות שהוקמה לצד המסלול בברצלונה-קטלוניה, האוהדים עמדו בתור כדי לנסות את סימולטור ה-MotoGP המקצועי, להשתתף באתגרים אינטראקטיביים ולצלם רגעי 'תגרמו לזה להיות חשוב' משלהם לצד אגדות ומכונות מהעולם האמיתי. הדוכן של Bitget היה מרכז למהירות, מסחר חכם ויתרון שאי אפשר לטעות בו שמגיע כשספורט מוטורי פוגש את התרבות הקריפטוגרפית.

הדוכן של Bitget ב-GP של קטלוניה

סימולטור ה-MotoGP של Bitget

בנוסף, במהלך מרוץ הגרנד פרי של קטלוניה, אייקון ה-MotoGP, חורחה לורנצו, השיק את אתגר המהירות החכמה של Bitget, מיני-משחק מרוצים וירטואלי שמשך את תשומת ליבם של משתמשי Web2 ו-Web3 כאחד. האתגר, שתוכנן כקמפיין שחקו כדי לנצח גלובלי, שיימשך עד אמצע נובמבר, מאפשר למשתמשים להתחרות במרוצים וירטואליים, לצבור נקודות כדי לטפס במעלה הטבלה ולקבל תגמולים כמו מזומן, קופונים ואפילו כרטיסי VIP ל-MotoGP 2026. הזוכה בקמפיין של קטלוניה זכה בנסיעה עם כל ההוצאות משולמות כדי לפגוש את חורחה עצמו באוקטובר הקרוב במהלך TOKEN2049 בסינגפור, מה שמוכיח שוב שעם Bitget בכל פנייה יש סיכויים אמיתיים.

אוהדי Bitget עם אלוף העולם לשעבר ב-MotoGP, חורחה לורנצו

במהלך סוף השבוע, Bitget שיתפה פעולה עם אישים מובילים בתחום הספורט המוטורי ויוצרי תוכן לחוויה ייחודית של דיגיטל-פוגש-מסלול. החל משדר ה-MotoGP המפורסם ניקו אבאד ועד כריסטין ג'י זי, רובן קסאוס, ויוצרי תוכן עולים כמו רוטרן ויוביטו, הבאז התפשט הרחק מעבר למסלול המרוצים. כמו כן, אוהדים שהצטרפו להגרלות זכו בגישה בלעדית למשחק האליפות הווירטואלית MotoGP™ 2025, כרטיסים לגרנד פרי ומפגשים עם אגדות ספורט מוטורי.

"הרוח של ה-MotoGP עוסקת בדחיפת הגבולות, מבחינה טכנית, מנטלית, רגשית. אותה רוח היא מה שמניע את Bitget ואת מה שרצינו להביא לחיים בקטלוניה", אמרה גרייסי צ'ן (Gracy Chen), מנכ"לית Bitget. "אנחנו לא כאן רק כדי לקדם. אנחנו כאן כדי ליצור משהו בלתי נשכח, מהנה ומתגמל, שבו עתיד הפיננסים מרגיש מרגש כמו ההקפה האחרונה".

האנרגיה מהמעריצים לאורך סוף השבוע של המירוץ שיקפה את המשימה הרחבה יותר של Bitget: הפיכת תרבות הקריפטו לנגישה, שובבה ומשולבת עמוק עם תשוקות בעולם האמיתי. מנוכחותו של חורחה לורנצו בטרקלין ה-VIP ועד למעריצים שהחליפו מזכרות וסיפורים, זה היה יותר מסתם עוד גרנד פרי; זה היה סוף שבוע שבו עתיד הפיננסים פגש את שאגת המסלול.

מוכנים לרכוב? התחילו להתחרות כאן .

