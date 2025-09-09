ビットゲット (Bitget)、カタルーニャMotoGPウィークエンドをスリリングなWeb3、リアルな報酬、レーシングの伝説的人物で盛り上げる

セーシェル共和国ビクトリア発, Sept. 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 世界をリードする暗号通貨取引所およびWeb3企業であるビットゲット は、9月5日から7日までスペイン・バルセロナで開催されたカタルーニャ・グランプリ (Catalunya Grand Prix) のレースウィークエンド全体で、現地とオンラインの両方の展示で、スピード、スペクタクル、シームレスなWeb3アクティビティを融合してエネルギーを加速させた。

ビットゲットはイタリア・グランプリでパートナーシップを公式にローンチした後、7月のドイツGPでの活気に続き、バルセロナでもその勢いを全開にした。 バルセロナ-カタルーニャサーキット内に設置された360°ファンブース (360° Fan Booth) 体験では、プロ仕様のMotoGPシミュレーターを体験したり、インタラクティブなチャレンジに参加したり、伝説的人物や実世界のマシンの隣で「機会を最大限に活かそう (Make It Count)」の瞬間を撮影したりするために、ファンたちが行列になっていた。 ビットゲットのブースは、スピード、スマート取引、そしてモータースポーツと暗号通貨カルチャーが出会うことで生まれる紛れもないエッジの拠点となった。

カタルーニャGPのビットゲットのブース

ビットゲットのMotoGPシミュレーター

また、カタルーニャGPでは、MotoGPのアイコンであるホルヘ・ロレンソ (Jorge Lorenzo) が、ビットゲットの仮想ミニレーシングゲーム、「スマート・スピード・チャレンジ (Smarter Speed Challenge) 」をキックオフし、Web2とWeb3のユーザーの注目を集めた。 このチャレンジは、プレイして勝ち取れるグローバルキャンペーンで、11月中旬まで実施される。ユーザーがバーチャルレースで競い合い、リーダーボードでポイントを積み上げ、現金やクーポン、さらにはMotoGP 2026 VIPパスなどの特典を獲得することができる。 カタルーニャでのキャンペーンの最優秀勝者には、今年10月にシンガポールで開催されるトークン2049 (TOKEN2049) でホルヘ本人に会える、旅費全額負担の旅行が授与され、ビットゲットでは、あらゆる局面で真剣勝負となることが改めて証明された。

元MotoGP世界チャンピオン、ホルヘ・ロレンソとビットゲットKOL

この週末全体に、ビットゲットはモータースポーツのトップパーソナリティやコンテンツクリエイターと提携し、デジタルとサーキットを融合したユニークな体験を提供した。 MotoGPの有名コメンテーターであるニコ・アバド (Nico Abad) から、クリスティーンGZ (Christine GZ)、ルベン・チャウス (Rubén Xaus)、そしてロトレン (Rotren) やウビエツー (Ubietoo) のような新進気鋭のコンテンツクリエイターまで、興奮はレーストラックをはるかに超えて広がった。 プレゼントキャンペーンに参加したファンは、バーチャルMotoGP™ 2025ゲームチャンピオンシップへの特別なアクセス、GPのチケット、モータースポーツ界のレジェンドたちとふれ合う機会などを獲得した。

「MotoGPの精神は、技術面、精神面、感情面で、限界に挑戦することにあります。 この同じ精神がビットゲットの原動力であり、私たちがカタルーニャで実現したかったことです。」とビットゲットののCEOであるグレイシー・チェン (Gracy Chen) は述べている。 「単に宣伝のために来ているだけではありません。 金融の未来が、ファイナルラップのようにエキサイティングに感じられるような、思い出に残る、楽しく、やりがいのあるものを作るために来ているのです。」

レースの週末全体でのファンのエネルギーは、暗号通貨カルチャーを身近で遊び心のあるものにし、リアルワールドの情熱と深く結びつけるという、ビットゲットの広範なミッションを反映していた。 VIPラウンジにホルヘ・ロレンソを迎えたこと、グッズやストーリーを交換するファンまで、これは単なるグランプリではなく、金融の未来がサーキットの轟音に出会った週末だった。

このレースは終わったが、挑戦はさらに熱を帯びてきている。 ビットゲットのスマーター・スピード・チャレンジは現在も開催中で、まだまだリーダーボードに入れる状態である。 毎日のチェックイン、バーチャルラップ、そして高価値の賞品が、次のラウンドの出場者を待っている。

ぜひ、乗ってみられてどうか。 レースはこちらから。

