Bitget, 카탈루냐 MotoGP 주말을 Web3의 스릴감과 실질적인 보상, 레이싱 레전드와 함께 분위기를 뜨겁게 고조시키다

VICTORIA, Seychelles, Sept. 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 선도적인 암호화폐 거래소이자 Web3 기업인 Bitget이 스페인 바르셀로나에서 열린 카탈루냐 그랑프리 (Catalunya Grand Prix)에서 오프라인과 온라인을 아우르는 활동으로 현장의 열기를 더욱 고조시켰다. 9월 5일부터 7일까지 이어진 레이스 주말 동안 Bitget은 스피드, 스펙터클, 그리고 매끄러운 Web3 경험을 결합해 모터스포츠와 크립토 문화가 만나는 새로운 차원의 이벤트를 선보였다.

이탈리아 그랑프리에서의 파트너십 공식 출범과 7월 독일 GP에서의 활기찬 활동에 이어, Bitget은 이번 바르셀로나 무대에서도 전 속력을 내어 그 열기를 이어갔다. 바르셀로나-카탈루냐 서킷 내부에 마련된 360° 팬 부스에서는 팬들이 프로급 MotoGP 시뮬레이터를 체험하고, 인터랙티브 챌린지에 참여하며, 전설들과 실제 머신 옆에서 ‘Make It Count’ 순간을 직접 담아낼 수 있었다. Bitget의 부스는 속도, 스마트 트레이딩, 그리고 모터스포츠와 크립토 문화가 교차할 때 드러나는 독보적인 에너지를 상징하는 허브로 자리잡았다.

카탈루냐 그랑프리 (Catalunya GP)현장의 Bitget 부스

Bitget의 MotoGP 시뮬레이터

카탈루냐 그랑프리에서는 MotoGP의 레전드로 불리는 Jorge Lorenzo가 Bitget의 스마터 스피드 챌린지(Smarter Speed Challenge)를 공식적으로 개시하였다. 이 버추얼 레이싱 미니 게임은 Web2와 Web3 유저 모두의 관심을 사로잡으며, 11월 중순까지 진행되는 글로벌 플레이 투 윈(play-to-win) 캠페인으로 설계되었다. 유저들은 가상 레이스에서 경쟁하며 리더보드 포인트를 쌓고, 현금, 쿠폰, 그리고 심지어 MotoGP 2026 VIP 패스와 같은 보상을 획득할 수 있다. 특히 카탈루냐 캠페인의 최종 우승자는 싱가포르에서 열리는 TOKEN2049 행사 기간인 10월에 Jorge Lorenzo를 직접 만나는 모든 경비 포함 특별 여행을 얻어냈으며, 이는 Bitget과 함께라면 매 순간이 진짜 승부라는 것을 다시 한번 증명하게 되는 것이다.

전 MotoGP 월드 챔피언 , Jorge Lorenzo 와 함께한 Bitget KOL

주말 동안 Bitget은 정상급 모터스포츠 인사들과 콘텐츠 크리에이터들과 협력해 디지털과 트랙이 만나는 독창적 경험을 선사했습니다. 유명 MotoGP 해설자인 Nico Abad부터 Christine GZ, Rubén Xaus, 그리고 Rotren, Ubietoo와 같은 떠오르는 콘텐츠 크리에이터들까지 참여하며 현장의 열기를 경기장을 넘어 온라인까지 확산시켰다. 이벤트에 참여한 팬들은 경품으로 버추얼 MotoGP™ 2025 게임 챔피언십 독점 참가권, 그랑프리 티켓, 그리고 모터스포츠 전설들과의 만남 기회를 얻으며 특별한 경험을 즐길 수 있었다.

Bitget의 CEO인 Gracy Chen은 “MotoGP의 정신은 기술적, 정신적, 감정적으로 한계를 뛰어넘는 데 있다. 바로 그 정신이 Bitget을 움직이는 원동력이자, 이번 카탈루냐에서 우리가 구현하고자 했던 가치인 것이다.”라고 강조하였다. 그녀는 이어, “우리는 단순히 홍보 차원에서 여기에 있는 것이 아니다. 금융의 미래가 경기의 마지막 한 바퀴만큼 짜릿하게 느껴지는, 잊지 못할 즐거움과 보상을 제공하는 경험을 만들고자 하는데 있다.”라고 밝혔다.

레이스 주말 내내 팬들이 보여준 열정은 곧 Bitget의 더 큰 미션을 반영했다. 즉, 암호화폐 문화를 누구나 즐길 수 있고, 재미있으며, 현실 세계의 열정과 깊이 연결된 것으로 만드는 것이다. VIP 라운지에서 Jorge Lorenzo의 등장부터 팬들이 굿즈와 이야기를 나누는 순간까지, 이번 주말은 단순한 그랑프리가 아니라 금융의 미래와 서킷의 함성이 만난 특별한 경험이었다.

레이스는 끝났지만 챌린지는 이제 막 뜨거워지고 있습니다. Bitget의 스마터 스피드 챌린지 (Smarter Speed Challenge )는 여전히 진행 중이며, 리더보드 역시 누구에게나 열려 있다. 매일 체크인, 가상 랩, 그리고 풍성한 경품이 다음 도전자들을 기다리고 있다.

행사에 올라탈 준비가 되셨나요? 그렇다면 바로 지금 여기에서 레이스를 시작하세요.

