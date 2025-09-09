Bitget Meriahkan Hujung Minggu MotoGP Catalunya dengan Sensasi Web3, Ganjaran Sebenar dan Kehadiran Legenda Perlumbaan

VICTORIA, Seychelles, Sept. 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget , sebuah bursa mata wang kripto dan syarikat Web3 yang terkemuka di dunia, telah menetuskan semangat Grand Prix Catalunya di Barcelona, Sepanyol, dengan kehadiran fizikal dan dalam talian yang menggabungkan elemen kelajuan, aksi memukau serta aktiviti Web3 yang lancar sepanjang hujung minggu perlumbaan dari 5 hingga 7 September.

Selepas pelancaran rasmi kerjasama di Grand Prix Itali dan aksi penuh warna di GP Jerman pada Julai lalu, Bitget terus membawa momentum tersebut ke Barcelona dengan sepenuh tenaga. Di Litar Barcelona-Catalunya, pengalaman 360° Fan Booth menarik perhatian peminat yang beratur untuk mencuba simulator MotoGP bertaraf profesional, menyertai cabaran interaktif dan merakam detik “Make It Count” mereka bersama legenda perlumbaan serta jentera lumba sebenar. Reruai Bitget menjadi hab yang menggabungkan kelajuan, dagangan pintar dan keunikan tersendiri hasil pertembungan dunia sukan permotoran dengan budaya kripto.

Ikon MotoGP, Jorge Lorenzo, membuka tirai Smarter Speed Challenge oleh Bitget semasa GP Catalunya, sebuah permainan mini perlumbaan maya yang berjaya menarik perhatian pengguna Web2 dan Web3. Direka sebagai kempen global “main-untuk-menang” yang berlangsung sehingga pertengahan November, cabaran ini membolehkan pengguna bersaing dalam perlumbaan maya, mengumpul mata di papan pendahulu serta membuka ganjaran seperti wang tunai, kupon, malah pas VIP MotoGP 2026. Pemenang utama daripada kempen Catalunya telah memenangi percutian tajaan penuh untuk bertemu Jorge secara peribadi pada Oktober ini sempena acara TOKEN2049 di Singapura, sekali lagi membuktikan bahawa bersama Bitget, setiap langkah membawa pertaruhan sebenar.

Sepanjang hujung minggu itu, Bitget telah bekerjasama dengan bintang sukan permotoran dan pencipta kandungan terkemuka untuk menawarkan pengalaman unik yang menggabungkan dunia digital dengan aksi di litar. Daripada pengulas terkenal MotoGP dan Nico Abad, hinggalah kepada Christine GZ, Rubén Xaus serta pencipta kandungan yang semakin mendapat perhatian seperti Rotren dan Ubietoo, kemeriahannya melangkaui batas litar perlumbaan. Para peminat yang menyertai kempen hadiah telah berjaya memperoleh akses eksklusif ke kejohanan permainan maya MotoGP™ 2025, tiket Grand Prix serta peluang bertemu secara langsung dengan legenda sukan permotoran.

“Semangat MotoGP adalah tentang mengatasi batas kemampuan dari segi teknikal, mental dan emosi. “Semangat yang sama itulah yang memacu Bitget dan kami berhasrat untuk menyemarakkannya di Catalunya,” kata Gracy Chen, Ketua Pegawai Operasi di Bitget. “Kami bukan sekadar datang untuk mempromosikan. Kami hadir untuk mencipta sesuatu yang bermakna, menyeronokkan dan penuh ganjaran—di mana masa depan dunia kewangan terasa semeriah detik terakhir perlumbaan.”

Tenaga dan semangat para peminat sepanjang hujung minggu perlumbaan mencerminkan misi Bitget yang lebih menyeluruh: menjadikan budaya kripto lebih mudah diakses, menyeronokkan dan benar-benar sebati dengan minat dunia nyata. Daripada kehadiran Jorge Lorenzo di ruang istirahat VIP hinggalah peminat bertukar barangan dan cerita, ini bukan sekadar satu lagi Grand Prix; ia adalah hujung minggu di mana masa depan kewangan bertemu dengan deruman litar.

Perlumbaan mungkin sudah berakhir, tetapi cabaran baru sahaja mula memanas. Cabaran Smarter Speed Bitget masih berlangsung dan papan pendahulu masih terbuka luas. Daftar masuk harian, pusingan maya dan hadiah yang hebat menanti para pencabar pusingan seterusnya.

Sedia untuk beraksi? Mulakan perlumbaan di sini.

