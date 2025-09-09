Bitget 点燃加泰罗尼亚 MotoGP 周末，带来 Web3 的刺激体验、真实的奖励和赛车传奇

维多利亚，塞舌尔, Sept. 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的加密货币交易所和 Web3 公司 Bitget 在西班牙巴塞罗那举行的加泰罗尼亚大奖赛 (Catalunya Grand Prix) 点燃赛事活力。9 月 5 日至 7 日的比赛周末，Bitget 通过现场和线上展示，融合极速体验、精彩表演与无缝衔接的 Web3 活动。

继在意大利大奖赛正式启动合作伙伴关系，并在 7 月德国大奖赛上精彩亮相后，Bitget 全力以赴，在巴塞罗那延续成功的势头。 在巴塞罗那-加泰罗尼亚赛道内设立的全方位车迷展位体验区，车迷们排队体验专业级 MotoGP 模拟器，参加互动挑战，并在传奇赛车和现实世界的赛车旁拍摄快照，记录自己的“Make It Count” 时刻。 Bitget 展位成为速度与智能交易的聚集地，同时展现了赛车运动与加密货币文化融合带来的独特魅力。

在加泰罗尼亚大奖赛的 Bitget 展位

Bitget 的 MotoGP 模拟器

在加泰罗尼亚大奖赛上，MotoGP 传奇 Jorge Lorenzo 启动了 Bitget 的 Smarter Speed Challenge——一款虚拟赛车迷你游戏，吸引了 Web2 与 Web3 用户的广泛关注。 这项挑战赛是一场全球性“赢取胜利”推广活动，将持续至 11 月中旬。用户可参与虚拟赛车、累积排行榜积分，并赢取现金、优惠券，甚至 MotoGP 2026 VIP 通行证等丰厚奖励。 加泰罗尼亚推广活动的杰出获胜者赢得了一次费用全包的旅行机会，将于今年 10 月在新加坡 TOKEN2049 活动期间与 Jorge 本人见面——再次证明，在 Bitget，每一次努力都能收获真实回报。

Bitget 的关键意见领袖 (KOL) 与 MotoGP 前世界冠军 Jorge Lorenzo

整个周末，Bitget 与顶级赛车运动名人及内容创作者携手，呈现独特的数字与赛道融合体验。 从著名 MotoGP 评论员 Nico Abad，到 Christine GZ、Rubén Xaus，以及新兴内容创作者 Rotren 和 Ubietoo，活动热度远超赛道本身。 参与赠品活动的车迷获得了虚拟 MotoGP™ 2025 游戏锦标赛的独家资格、大奖赛门票，以及与赛车传奇人物面对面交流的机会。

Bitget 首席执行官 Gracy Chen 表示：“MotoGP 的精神在于从技术、心理和情感层面不断突破极限。 正是这种精神推动 Bitget 发展，我们也希望在加泰罗尼亚展现。 我们来这里不仅为了推广， 更是为了打造令人难忘、有趣且充满收获的体验，让金融的未来如最后冲刺般令人振奋。”

车迷们在整个比赛周末的热情充分体现了 Bitget 更宏大的使命：让加密货币文化变得平易近人、充满趣味，并深度融入现实生活中的热情爱好。 从 Jorge Lorenzo 出现在贵宾休息室，到车迷们交易周边和分享故事，这不仅仅是一场普通的大奖赛，更是一个金融未来与赛道轰鸣交汇的精彩周末。

比赛或许已结束，但挑战才刚刚开始。 Bitget 的 Smarter Speed Challenge 仍在进行中，排行榜尚未有结果。 每日签到、虚拟圈数和诱人大奖正在等待下一轮的参赛者。

准备好参赛了吗？ 请从此处加入赛事。

