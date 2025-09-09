Bitget 點燃加泰隆尼亞 MotoGP 週末，帶來 Web3 的刺激體驗、真實的獎勵和賽車傳奇

維多利亞，塞舌爾, Sept. 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司 Bitget 在西班牙巴塞隆拿舉行的加泰隆尼亞大獎賽 (Catalunya Grand Prix) 激發澎湃活力，在 9 月 5 日至 7 日的比賽週末，透過現場和網上展示，融合速度、奇觀和順暢銜接的 Web3 活動。

繼在意大利大獎賽正式啟動合作夥伴關係以及在 7 月順利完成德國大獎賽之後，Bitget 全力以赴，在巴塞隆拿延續成功的勢頭。 在巴塞隆拿-加泰隆尼亞賽道內設立的全方位車迷展位體驗區，車迷們排隊嘗試專業級 MotoGP 模擬器，參加互動挑戰，並在傳奇賽車和現實世界的賽車旁拍攝快照，記錄自己的「Make It Count」 時刻。 Bitget 的展位是展示速度和智能交易的中心，亦體現了賽車運動與加密貨幣文化融合而帶來的獨特優勢。

在加泰隆尼亞大獎賽的 Bitget 展位

Bitget 的 MotoGP 模擬器

在加泰隆尼亞大獎賽上，MotoGP 的傳奇偶像 Jorge Lorenzo 亦啟動了 Bitget 的 Smarter Speed Challenge，這是一款虛擬賽車迷你遊戲，吸引了 Web2 和 Web3 用戶的關注。 這項挑戰賽是全球性的「力求獲勝」推廣活動，將持續到 11 月中旬，用戶可以參加虛擬賽車、累積排行榜積分，並獲得現金、優惠券甚至 MotoGP 2026 VIP 通行證等獎勵。 加泰隆尼亞推廣活動的傑出獲勝者獲得了一次免費旅遊，將於今年 10 月在新加坡的 TOKEN2049 期間與 Jorge 本人見面——這再次證明，參與 Bitget 的活動，每次付出的努力都有真正的回報。

Bitget 的關鍵意見領袖 (KOL) 與 MotoGP 前世界冠軍 Jorge Lorenzo

整個週末，Bitget 與頂級賽車運動名人和內容創作者合作，打造獨特的數碼賽道體驗。 從著名的 MotoGP 評論員 Nico Abad 到 Christine GZ、Rubén Xaus，以及像 Rotren 和 Ubietoo 這樣的內容創作新秀，大眾關注的焦點遠遠超出了賽事本身。 參與贈品活動的車迷獲得了虛擬 MotoGP™ 2025 遊戲錦標賽的獨家參與資格、GP 門票以及與賽車傳奇人物見面的機會。

Bitget 行政總裁 Gracy Chen 表示：「MotoGP 的精神就是從技術、精神和情感上突破極限。 正是這種精神推動 Bitget 發展，我們亦希望在加泰隆尼亞展現。 我們來這裡不僅僅為了推廣， 還是為了帶來既有趣又有益的難忘體驗，讓金融的未來像最後衝刺一樣振奮人心。」

車迷們在整個比賽週末熱情高漲，反映了 Bitget 更宏大的使命：讓加密貨幣文化變得平易近人、充滿樂趣，並深度融入現實世界的豪情盛事。 無論是 Jorge Lorenzo 在貴賓休息室出現，還是車迷們互相交換商品和分享故事，這不僅僅是另一場大獎賽，而且是融合金融的未來與賽事聲勢的周末。

比賽可能已經結束，但挑戰才剛開始升溫。 Bitget 的 Smarter Speed Challenge 仍在進行中，排行榜尚未有結果。 每日簽到、虛擬圈數和誘人大獎正在等待下一輪的參賽者。

準備好參賽？ 請從此處加入賽事。

關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球頂尖的 加密貨幣交易所 和 Web3 公司。 Bitget 交易所於 150 多個國家和地區服務超過 1.2 億名用戶，致力透過其開創性的跟單功能和其他交易解決方案，協助用戶更明智地進行交易，同時提供即時獲知比特幣價格、以太坊價格及其他加密貨幣價格的功能。 Bitget Wallet 是領先的非託管加密錢包，支援 130 多條區塊鏈及數百萬種代幣， 整合多鏈交易、質押理財、支付功能與 20,000 多個去中心化應用程式 (DApps) ，並將進階兌換服務及市場見解分析整合至單一平台。

透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LALIGA) 在東亞、東南亞和拉丁美洲的加密貨幣官方合作夥伴。 配合全球影響力策略，Bitget 與聯合國兒童基金會 (UNICEF) 攜手合作，目標在 2027 年或之前為 110 萬人提供區塊鏈教育。 在電單車賽壇中，Bitget 是世界頂級賽事 MotoGP™ 的獨家加密貨幣交易所合作夥伴。

