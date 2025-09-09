Bombardier se classe, pour une troisième année d’affilée, parmi les actions les plus performantes du TSX30

Le palmarès TSX30 de la Bourse de Toronto souligne le rendement de l’action de Bombardier, plaçant celle-ci parmi les sociétés canadiennes cotées en bourse avec la plus forte croissance

Bombardier est l’une des rares entreprises à avoir figuré sur cette prestigieuse liste trois fois d’affilée, ce qui témoigne de la réussite de sa stratégie opérationnelle

Bombardier se démarque comme la seule entreprise du secteur aérospatial reconnue au classement TSX30 pour une troisième année consécutive

MONTRÉAL, 09 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier (TSX: BBD.B) est fière d’annoncer qu’elle s’est encore classée sur la prestigieuse liste TSX30 pour une troisième année consécutive. Ce classement, publié aujourd’hui, reconnaît les 30 actions les plus performantes du TSX sur la période de trois ans terminée le 30 juin 2025. Pendant cette période, le cours de l’action ajusté en fonction des dividendes de Bombardier a grimpé de 514 %, tandis que sa capitalisation boursière a connu une hausse impressionnante de 531 %. Encore une fois cette année, Bombardier se distingue comme étant la seule entreprise du secteur aérospatial dans ce palmarès.

« La réussite de notre plan de redressement sur cinq ans a été marquée par une constance et une discipline financière sans faille de notre équipe. C’est pourquoi cette importante reconnaissance revient à tout le monde chez Bombardier. Notre concentration sur les objectifs à long terme et notre engagement envers l’excellence ont créé notre élan continu », a déclaré Bart Demosky, vice-président exécutif et chef de la direction financière de Bombardier. « Le jet d’affaires le plus rapide au monde, le Global 8000, sera livré à son premier client avant la fin de l’année, et ce moment incroyable prouve une fois de plus que Bombardier est un leader en matière d’innovation dans le domaine de l’aviation d’affaires. Au-delà de nos produits, nous avons également été reconnus par deux sondages de premier plan dans l’industrie, AIN et Professional Pilot, comme numéro 1 pour nos services exceptionnels d’après-vente. Enfin, nos secteurs clés en pleine croissance, la défense et les services, font des progrès significatifs à l’échelle mondiale. Les bases de notre succès à long terme sont posées, et nous remercions tous ceux et celles qui soutiennent cette trajectoire. »

« Bravo à Bombardier pour ce troisième classement TSX30 consécutif, qui met en lumière son excellence soutenue en matière d’innovation aérospatiale », a affirmé Loui Anastasopoulos, chef de la direction de la Bourse de Toronto. « Cet exploit réaffirme le leadership du Canada dans l’aviation et montre comment les sociétés canadiennes bâtissent de substantiels avantages concurrentiels sur la scène mondiale. »

La hausse persistante de la trajectoire financière de Bombardier souligne la réussite de sa transformation stratégique et de son exécution rigoureuse. Les revenus cumulatifs et le RAIIA ajusté pour la période triennale terminée le 30 juin 2025 ont révélé une solide croissance, en hausse de 13 % et 19 % respectivement, comparativement à la période correspondante se terminant l’année dernière à pareille date. Ces résultats reflètent la robustesse du modèle d’affaires de Bombardier, sa résolution dans l’exécution et son aptitude à livrer une croissance constante. Au cours de cette période de trois ans, l’endettement net a diminué de 45 % grâce à l’exécution efficace de la stratégie de désendettement de l’entreprise. Ces progrès ont été confirmés par la suite par plusieurs hausses de cote de crédit, ce qui a renforcé les solides bases financières de l’entreprise et son souci premier de créer de la valeur à long terme.

Les progrès financiers de Bombardier se reflètent également dans son influence grandissante au sein du secteur canadien de l’aérospatiale. En tant qu’employeur, innovateur et incubateur de talents de premier plan, l’entreprise joue un rôle déterminant dans le façonnement de l’avenir de l’industrie. En 2024 seulement, Bombardier soutenait près de 50 000 emplois dans tout le pays et collaborait avec plus de 1 550 fournisseurs locaux – ce qui renforce sa position de grand moteur de la croissance économique et de l’innovation au Canada.

Le classement TSX30 est un palmarès annuel des 30 sociétés les plus performantes à la Bourse de Toronto, selon le cours de l’action ajusté en fonction des dividendes sur trois ans. Créée en 2019, cette liste reconnaît les sociétés inscrites au TSX qui ont fait preuve d’excellence en matière de croissance. Elle souligne également la force globale des marchés publics diversifiés et en constante évolution du Canada, ainsi que l’efficacité de ce puissant écosystème comme facteur de croissance pour les émetteurs, les investisseurs et l’ensemble de l’économie.

À propos de Bombardier

Chez Bombardier (BBD-B.TO), nous concevons, construisons, modifions et entretenons les avions les plus performants du monde pour les particuliers, les entreprises, les forces armées et les gouvernements les plus avisés du monde. Cela signifie non seulement de dépasser les exigences des normes, mais aussi de comprendre les clients suffisamment bien pour anticiper leurs besoins inexprimés.

Pour eux, nous tenons à jouer un rôle de pionniers dans l’avenir de l’aviation – en innovant pour rendre le transport aérien plus fiable, plus efficace et plus durable. De plus, nous tenons absolument à faire preuve d’un savoir-faire attentionné sans pareil, en renforçant la confiance de nos clients et en leur offrant l’expérience de haut niveau à laquelle ils s’attendent. Parce que les gens qui façonnent le monde auront toujours besoin des moyens les plus productifs et les plus responsables pour s’y déplacer.

Les clients de Bombardier exploitent une flotte de plus de 5 100 avions, soutenus par un vaste réseau mondial de membres de l’équipe Bombardier, ainsi que par 10 établissements de services dans six pays. Les avions Bombardier aux performances de premier ordre sont fièrement construits dans des installations d’activités liées aux aérostructures, à l’assemblage ou à la finition au Canada, aux États-Unis et au Mexique. En 2024, Bombardier a été honorée par le prestigieux prix Red Dot du « Meilleur des meilleurs » pour les marques et le design en communication.

