Midland découvre un important système minéralisé à or-zinc-argent sur son projet Caniapisc Au à la Baie James

MONTRÉAL, 09 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Midland inc. (« Midland ») (TSX-V : MD) a le plaisir d'annoncer la découverte récente d'un important système minéralisé à or-zinc-argent sur son projet Caniapisc Au. Le projet Caniapisc Au est détenu à 100 % par Midland et est constitué de 296 claims (DEE) couvrant une superficie de 146 kilomètres carrés.

Faits saillants :

Plusieurs concentrations de blocs à Au-Zn-Mn-Ag, Au-Zn-Ag-(Pb), avec une importante zone anomales en Au-Zn dans les sols, coïncidentes;

Huit (8) échantillons de roches (blocs) avec des valeurs en or supérieures à 1,00 g/t Au, ( max de 14,3 g/t Au ); 5 échantillons de roches (blocs) avec des valeurs en Zn supérieures à 1% ( max de 4,5 % Zn );

Vingt-sept (27) échantillons de sols avec des valeurs supérieures à 10 ppb Au, dont 6 échantillons de sols avec des valeurs supérieures à 100 ppb Au ( max de 423 ppb Au );

Trente-quatre (34) échantillons de roches (blocs) avec des valeurs en or supérieures à 0,10 g/t Au;

Diversité d’assemblages métalliques - Au-Zn-(Pb), Au-Zn-Mn, Cu-Mo-Au-Ag, Au-Cu, Au seulement – dans des lithologies distinctes suggérant plusieurs sources aurifères distinctes et un environnement fertile en Au;

Acquisition par désignation sur carte de 201 nouveaux claims au pourtour de la propriété aurifère Caniapisc Au ;

Programme de till 2024 qui confirme des anomalies en or historiques avec jusqu’à 100 grains d’or par 10 kg de till (Communiqué de presse; 14 novembre 2024 et rapport 2014 ; GM 67959, Ministère des Ressources Naturelles et des Forêts)





Une campagne de reconnaissance géologique de dix (10) jours a été menée en juin dernier sur le projet Caniapisc Au. Les principaux objectifs de cette campagne étaient d’expliquer plusieurs anomalies en Au-Zn-Pb-Mo découvertes en 2024 (Communiqué de presse; 14 novembre 2024), de réaliser une première évaluation géologique de son potentiel aurifère et de réaliser une campagne de prospection et un levé de sols couvrant la majorité du projet. Au total 159 échantillons de roche et 318 échantillons de sols (horizon-B) ont été prélevés.

Résultats des échantillons de roches 2025

Dans un rayon de 2 kilomètres en amont glaciaire des tills anomaux en or historiques (rapport 2014 ; GM 67959, Ministère des Ressources Naturelles et des Forêts), les travaux de prospection ont permis d'identifier des champs de blocs (sub-anguleux à anguleux) et des affleurements anomaux en Au et en différents autres métaux (Zn, Mn, Pb, Cu, Mo, Ag). Très peu d’affleurements sont présents sur le projet; la prospection des blocs est un outil précieux dans ce genre de contexte. Sur un total de 159 échantillons ponctuels (échantillons choisis) prélevés au cours de cette campagne, 8 ont donné des valeurs en or supérieures à 1,00 g/t Au, dont une valeur maximale de 14,3 g/t Au, et 34 échantillons ont retourné des valeurs en or entre 0,10 et 1,00 g/t Au (tableau 1). Cinq (5) échantillons choisis de roches ont également donné des valeurs en zinc (Zn) supérieures à 1% (max 4,5% Zn). Ces cinq (5) mêmes échantillons ont également titré des valeurs élevées en manganèse (MnO), jusqu’à 7,67% MnO. Tous les échantillons anomaux en or et zincs prélevés en 2025 proviennent de blocs (figure 3 à 6).

Résultats en Au du levé de sol 2025

Les résultats en Au des 318 échantillons de sols (horizon B) prélevés sur la propriété rapportent 6 valeurs supérieures à 100 ppb Au (max de 423 ppb Au) , 1 valeur entre 50 et 100 ppb, et 20 valeurs comprises entre 10 et 50 ppb. Une grande anomalie (autour d’un lac de la partie sud du projet) se démarque par sa signature Au-Zn-Mn. Quatre (4) autres fortes anomalies de sols en Au seulement sont de plus présentes sur le levé (voir figure 4).

Assemblages métalliques des roches

L’échantillonnage 2024-2025 du secteur a permis d’identifier plusieurs assemblages métalliques distincts dans les blocs et affleurements (tableau 2). De nombreux blocs sont caractérisés par des assemblages or-zinc-argent-plomb (Au-Zn-Ag-Pb), or-zinc-manganèse-argent (Au-Zn-Mn-Ag), et à cuivre-molybdène-or-argent Cu-Mo-Au-Ag (blocs et affleurements). Les blocs à Au-Zn-Ag-Pb et à Au-Zn-Mn-Ag sont principalement localisés près d’un lac de la partie sud du projet (voir figure 4) et ont une origine jugée locale dans ce secteur immédiat, basé sur la répartition des blocs et les anomalies de sols coïncidentes. Les cinq (5) échantillons qui ont dépassé 1% Zn se trouvent dans ce secteur (max

4.5 % Zn). La minéralisation en Au-Zn-Mn (qui a donné les meilleurs teneurs en Zn) est associée à une très forte altération calcosilicatée (+Ca-Fe-Mg-Si, amphibole-grenat-calcite dans les descriptions) accompagnée d’un lessivage presque complet de Na-K.

De nombreux autres blocs aurifères prélevés à différents endroits du projet montrent des assemblages métalliques distincts de la minéralisation à Au-Zn-Ag-Pb, Au-Zn-Mn-Ag et Cu-Mo-Au-Ag (tableau 2). On trouve notamment des assemblages à Au-Cu, et Au dominant. Ces assemblages représentent probablement des sources aurifères distinctes. On note en particulier un bloc d’amphibolite avec altération potassique situé environ 800 mètres à l’est des blocs à Au-Zn-Mn, qui a titré 14,3 g/t Au. Un autre bloc d’amphibolite avec forte altération potassique (fuschite), situé à plus de 3 kilomètres au nord-est des blocs à Au-Zn-Mn, a titré 2,87 g/t Au et anomal en As (seule anomalie As du secteur). La source de ces blocs demeure à localiser et est considérée distincte des blocs à Au-Zn-Ag (Mn-Pb) et Cu-Mo-Au-Ag. Un bloc très anguleux d’amphibolite avec veines de quartz situé dans la partie ouest du projet a titré 3,29 g/t Au, 0,67% Zn, 0,12 % Pb, 0,05 % Cu et 6,7 g/t Ag. Ce bloc se trouve près d’un affleurement d’amphibolite également anomal en Au, Zn, Pb. Étant donné ceci, ce bloc est considéré d’origine locale et est une cible de suivi prioritaire.

La très grande similitude des assemblages d’altération en Au-Zn-Mn et en Cu-Mo suggère qu’il s’agit du même système minéralisateur. La signature Cu-Mo étant certainement magmatique-hydrothermale (associée à des intrusions felsiques), ceci fait de la minéralisation Au-Zn-Mn une partie reliée à ce système, probablement plus distale. L’intensité remarquable de l’altération calcosilicatée suggère des minéralisations de type «skarn» et la possibilité également que les enrichissements extrêmes en calcium pourraient s’expliquer par des protolithes pré-enrichis en calcium. Les minéralisations Zn-Mn sont typiques d’ailleurs des skarns à zinc.

Tableau 1 : Meilleures valeurs en métaux obtenues dans les échantillons de blocs en 2025

Symbole unité g/t g/t % ppm ppm g/tonne % Méthode d’analyse FA-ICP FA-AA ICP-OES TD-MS TD-MS FA-GRA FUS-Na2O2 Symbole d’analyte Au Au MnO Ag Zn Au Zn C567958 13,10 > 5 0,21 0,55 136 14,3 C567775 3,94 4,67 6,00 8,98 > 10000 2,29 C567856 3,29 3,49 0,29 6,72 6750 C567794 2,87 3,37 0,01 5,36 102 C567805 2,76 2,60 0,22 1,22 109 C567765 1,88 2,21 0,15 0,2 117 C567762 1,84 1,53 0,10 0,35 52,8 C567917 1,17 1,36 1,49 4,94 > 10000 1,04 C567965 0.89 0.10 0,11 10,6 4080 C567784 0.76 0.91 3,32 0,83 9810 C567785 0.59 0.76 5,16 7,64 > 10000 1,95 C567781 0.43 0.46 7,67 1,34 > 10000 1,98





Tableau 2: Sommaire des assemblages métalliques dans les roches anomales en métaux 2024-2025 (n=15 en 2024; n=44 en 2025)

Type assemblage

N blocs (affl.)

Moyennes (échantillons choisis) Max valeurs (éch. choisis) Au

(g/t) Zn

(%) MnO

(%) Ag

(g/t) Pb

(%) Cu

(%) Mo

(% ) Au

(g/t) Zn

(%) MnO

(%) Au-Zn-Mn-Ag 6 (0) 1,17 2,12 4,23 4,16 NS NS NS 3,94 4,50 7,67 Au-Zn-Ag±Pb 13 (0) 0,50 0,23 0,43 3,48 0,05 NS NS 3,29 0,67 1,14 Au-Cu-Mo-Ag 3 (2) 0,20 NS 0,22 3,27 NS 0,10 0,03 0,38 0,03 0,47 Au-Cu 5 (0) 1,00 NS 0,21 1,52 NS 0,11 NS 2,76 NS 0,21 Au seul dominant > 1 g/t 3 (0) 6,35 2,03 NS 2,03 NS NS NS 14,2 NS NS Au seul dominant 0,1 – 1 g/t 27 (0) 0,23 NS NS 1,74 NS NS NS 0,60 0,05 0,90

NS = non significatif ; affl = affleurement

Nouveau programme d’exploration

Midland a le plaisir d’annoncer l’acquisition par désignation sur carte de 201 nouveaux claims au pourtour de sa propriété aurifère Caniapisc Au qui est détenue à 100 % par Midland.

Un programme d’exploration de 10 jours sera mené dans les prochaines semaine sur le projet Caniapisc Au. Ce programme comprend une cartographie géologique combinée à de la prospection, ainsi qu'un vaste programme d’échantillonnage de sol qui couvrira les secteurs non complétés lors de la dernière phase et sur les nouveaux titres miniers du projet récemment acquis. Au total, 200 échantillons de sol sont prévus, avec un espacement de 200 mètres le long de lignes espacées de 400 mètres. Un espacement plus restreint est prévu près des nouvelles anomalies de sols aurifères.

À propos du projet Caniapisc Au

Le projet Caniapisc Au se trouve au sud du réservoir de Caniapiscau et est géologiquement situé au sein de la Sous-province d’Ashuanipi, une partie moins connue et explorée de la Province archéenne du Supérieur. Le projet couvre plus spécifiquement des roches du Complexe de Raynouard, caractérisé par une ceinture volcanosédimentaire de 50 kilomètres de long composée de séquences volcaniques bimodales, de roches métasédimentaires et de formations de fer. Les travaux d’exploration historiques au sud du projet Caniapisc Au mettent en lumière le potentiel du Complexe de Raynouard avec la présence de minéralisations de Cu-Zn-Ag-Au volcanogène et de Cu-Au-Ag-Mo porphyrique. Le projet Caniapisc Au est stratégiquement situé au nord de ces indices, où un levé historique d’échantillonnage de tills réalisé en 2014 a identifié des anomalies d’or. En effet, trois (3) échantillons de tills situés dans l’empreinte actuelle du projet ont livré jusqu’à 41 grains d’or délicats, 66 grains modifiés et 9 grains d’or remodelés qui, à notre connaissance, n’ont jamais fait l’objet d’un suivi détaillé.

Contrôle de qualité

Les échantillons de roches du projet ont été analysés au laboratoire Actlabs de Ancaster (Ontario) par ICP-MS avec dissolution à 4 acides pour les métaux, par pyroanalyse standard sur des fractions de 30 grammes avec fini par absorption atomique pour l’or et par ICP-OES fusion pour les éléments majeurs (dont MnO). Les échantillons de sols ont été traités et analysés au laboratoire Actlabs de Ancaster (Ontario) par activation neutronique (notamment pour Au) et ICP-OES avec extraction à 4 acides (notamment pour Zn, Mn), suite à un tamisage à moins de 177 microns. La conception du programme d’exploration et l’interprétation des résultats a été effectuées par des personnes qualifiées, utilisant un programme d’assurance contrôle/qualité conforme aux meilleures pratiques de l’industrie qui inclut l’utilisation en alternance de standards et de blancs pour chaque tranche de 20 échantillons.

Mises en garde

Les échantillons choisis sont de nature sélective et ne sont pas nécessairement représentatifs des zones minéralisées.

La minéralisation observée aux gîtes et indices mentionnés dans le présent communiqué n’est pas nécessairement représentative de la minéralisation qui pourrait être observée sur les projets détenus par Midland dont il est question dans le présent communiqué.

À propos de Midland

Midland mise sur l’excellent potentiel minéral du Québec pour faire la découverte de nouveaux gisements d’or et de métaux critiques de calibre mondial. Midland est fière de compter sur des partenaires renommés tels que Rio Tinto Exploration Canada Inc, BHP Canada Inc., Centerra Gold inc. Mines Agnico Eagle Limitée, Wallbridge Mining Company Ltd, Probe Gold Inc., Electric Elements Mining Corp., SOQUEM inc., le Fonds d’exploration minière du Nunavik, et Mines Abcourt inc. Midland préfère travailler en partenariat et entend conclure rapidement des ententes à cet égard en ce qui concerne ses propriétés nouvellement acquises. La direction évalue actuellement d’autres opportunités et projets afin de bonifier le portfolio de la Société et créer une valeur ajoutée pour ses actionnaires.

La personne qualifiée et Directeur Exploration, Richard D St-Cyr., géo, a préparé ce communiqué de presse et a vérifié les données du projet Caniapisc Au à titre de personne qualifiée (PQ) de Midland tel que défini dans le Règlement 43-101.

Pour plus d’information, veuillez consulter le site web de Midland ou communiquer avec :

Gino Roger, président et chef de la direction

Tél. : 450 420-5977

Téléc. : 450 420-5978

Courriel : info@midlandexploration.com

Site web : https://www.midlandexploration.com/

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

Le présent communiqué peut contenir des énoncés prospectifs qui sont assujettis à des risques connus et inconnus et des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents des résultats escomptés. Ces risques et ces incertitudes comprennent ceux décrits dans les rapports périodiques de Midland, notamment dans le rapport annuel ou dans les documents déposés par Midland de temps à autre auprès des autorités de règlementation en valeurs mobilières.

