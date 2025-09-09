Agat Ejendomme opjusterer resultatforventningerne for regnskabsåret 2025/26

Agat Ejendomme ændrer resultatforventningerne fra et koncernresultat før værdireguleringer og skat på DKK 1-5 mio. for regnskabsåret 2025/26 til nu et koncernresultat før værdireguleringer og skat på DKK 4-8 mio.

Resultatforventningerne fordeles således:

Et resultat før værdireguleringer og skat af ejendomsporteføljen på DKK 10-13 mio. mod tidligere forventet DKK 8-12 mio. og

Et resultat før skat af restaktiviteterne på DKK -6 til -5 mio. mod tidligere i niveauet DKK -7 mio.

Driften af ejendomsporteføljen er i 1. halvår 2025/26 realiseret bedre end forventet. Det er ledelsens forventning, at driften af ejendomsporteføljen i 2. halvår 2025/26 vil blive realiseret i den øvre ende af det forventede, og samlet set medfører det, at ledelsen ændrer resultatforventningerne til ejendomsporteføljen fra et resultat før værdireguleringer og skat af ejendomsporteføljen på DKK 8-12 mio. til nu DKK 10-13 mio.

I relation til koncernens restaktiviteter ændrer ledelsen resultatforventningerne fra et resultat før skat på i niveauet DKK -7 mio. til nu DKK -6 til -5 mio. De ændrede forventninger er en kombination af en vurderet lavere risiko på enkelte udestående forhold og en forventet bedre avance ved aftalte grundsalg.

Delårsrapport for 1. halvår 2025/26 offentliggøres senere d.d.

Kontaktdetaljer:

Agat Ejendomme A/S

Adm. direktør Robert Andersen

Tel.: +45 88961010

Vedhæftet fil