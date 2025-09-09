En pleine crise du logement, de nouvelles données révèlent que les Canadiens font davantage conﬁance au jugement des professionnels qu’aux outils d’intelligence artificielle (IA)

OTTAWA, Ontario, 09 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- De nouvelles données publiées par l’Institut canadien des évaluateurs (ICE) révèlent que les Canadiens préfèrent et font davantage confiance à un évaluateur professionnel indépendant qu’aux modèles automatisés pour déterminer la valeur de leur maison.

Pour de nombreux Canadiens, leur maison n’est pas seulement l’endroit où ils élèvent leur famille et créent des souvenirs impérissables, mais aussi leur bien financier le plus important et une composante de leur plan de retraite. Il est donc primordial pour les propriétaires de protéger cet investissement essentiel.

Les évaluateurs professionnels (É. Pro.) sont essentiels à un système de logement équitable et digne de confiance. Ils offrent des évaluations professionnelles, indépendantes et fondées sur le marché, qui protègent les acheteurs de maisons, favorisent l’octroi de prêts responsable et assurent la confiance dans le marché immobilier canadien.

De nouvelles données menées par spark*insights révèlent qu’une vaste majorité de Canadiens préfèrent obtenir une évaluation auprès d’évaluateurs agréés, plutôt que de se fier aux modèles d’évaluation automatisés (MEA).

« Plus précisément, 84 % des Canadiens ont choisi les évaluateurs comme source privilégiée pour obtenir une évaluation précise de leur maison, tandis que seulement 14 % font davantage confiance aux modèles d’évaluation automatisés (MEA) qu’à un évaluateur pour déterminer la valeur d’une propriété. »

L’émergence des plateformes immobilières en ligne au début des années 2000 a entraîné la montée des MEA, qui utilisent des données statistiques pour estimer la valeur marchande d’une propriété. Cependant, au fur et à mesure que le marché immobilier canadien devient de plus en plus complexe, de nombreux Canadiens craignent que ces systèmes automatisés ne tiennent pas compte des inspections sur place et de l’expertise locale. Ce manque d’analyse personnalisée peut entraîner des imprécisions, comme une sous-évaluation ou une surévaluation des propriétés, ce qui peut facilement se produire pour des maisons détériorées ou rénovées, dans des marchés en évolution rapide, ou dans des quartiers ou régions rurales où les données sont plus limitées.

Les MEA sont largement utilisés par les banques, et l’ICE demande au gouvernement fédéral de mettre en place un comité consultatif fédéral composé d’experts de l’industrie, y compris d’évaluateurs indépendants, afin d’accompagner le déploiement et l’utilisation appropriée des évaluations automatisées pour déterminer la valeur des maisons. Ce comité aurait comme pour objectif de renforcer l’intégrité du système hypothécaire au Canada. Les données démontrent que cette proposition bénéficie du soutien de 79 % des Canadiens.

Pour défendre ce changement de politique crucial, des représentants de l’ICE se rendront à la Colline du Parlement le 16 septembre 2025, afin de dialoguer directement avec les parlementaires, soulignant la nécessité d’un système plus solide qui privilégie l’intégrité des évaluations immobilières.

« Alors que les Canadiens naviguent dans les complexités du marché immobilier actuel, il est essentiel de privilégier l’expertise humaine, plutôt que les décisions algorithmiques », a déclaré Donna Dewar, PDG de l’Institut canadien des évaluateurs. « Les évaluateurs professionnels apportent des connaissances inestimables et une compréhension approfondie des marchés locaux que les systèmes automatisés ne peuvent tout simplement pas reproduire. »

