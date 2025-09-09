Novair s’installe à Montréal : aider les familles québécoises à réduire leurs coûts de chauffage tout en renforçant le réseau d’Hydro-Québec

MONTRÉAL, 09 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Novair Heat Pumps Inc., la marque de thermopompes à la plus forte croissance au Canada, annonce l’ouverture officielle de sa nouvelle succursale montréalaise située au 1590, 55e Avenue, H8T 3J5. Cette expansion permettra aux ménages québécois de réduire leurs coûts de chauffage, d’alléger la pression sur le réseau d’Hydro-Québec et de stimuler l’économie provinciale.

« Les Québécois paient parmi les factures de chauffage hivernal les plus élevées au pays à cause des plinthes électriques. Nos thermopompes conçues pour climat froid peuvent réduire ces coûts jusqu’à 65 %, tout en donnant à Hydro-Québec le temps nécessaire pour gérer ses investissements en infrastructures et accroître ses exportations d’électricité », explique Jon Toker, Directeur exécutif, Opérations chez Novair Heat Pumps Inc.

Technologie pour climat froid qui surpasse la concurrence

Capacité pleine à –15 °C : la plupart des unités Novair conservent leur puissance nominale alors que d’autres systèmes déclinent déjà.

: la plupart des unités Novair conservent leur puissance nominale alors que d’autres systèmes déclinent déjà. Continue de chauffer jusqu’à –35 °C : des essais certifiés AHRI assurent un confort même lors des grands froids québécois.

: des essais certifiés AHRI assurent un confort même lors des grands froids québécois. Efficacité certifiée : exemple de système LEA12SZ35SK-O / 2LEA12UUSK-I (réf. AHRI #211709683 ), offrant SEER2 25,5 et HSPF2 10,4 , reconnu ENERGY STAR® Cold Climate.

: exemple de système (réf. AHRI ), offrant et , reconnu ENERGY STAR® Cold Climate. Conçu pour le Canada : des systèmes pensés pour les hivers rigoureux et une fiabilité à long terme.





Abordables, subventionnés et protégés

Admissibles au programme LogisVert d’Hydro-Québec.

d’Hydro-Québec. Garantie inégalée : 10 ans pièces et main-d’œuvre pour chaque unité vendue au Québec, installation par un concessionnaire autorisé.

: 10 ans pièces et main-d’œuvre pour chaque unité vendue au Québec, installation par un concessionnaire autorisé. Factures réduites : remplacer les plinthes électriques par une thermopompe Novair permet des économies annuelles considérables.





Un avenir énergétique plus solide pour le Québec

Novair contribue à :

Réduire la demande de pointe hivernale sur le réseau d’Hydro-Québec.

Retarder d’importants projets d’infrastructure et alléger la pression sur le système.

Libérer de la capacité pour les exportations d’électricité en Amérique du Nord.

Stimuler l’emploi local (installation, service, formation).





Invitation aux entrepreneurs et au public

Novair invite les professionnels en CVAC, les acteurs du secteur énergétique et le grand public à visiter la nouvelle succursale durant la semaine d’ouverture du 15 au 19 septembre 2025.

Bien que la vente d’unités se fasse exclusivement via des concessionnaires autorisés, la succursale de Montréal est ouverte au public pour l’éducation. Les propriétaires peuvent s’informer sur les thermopompes, vérifier leur admissibilité aux subventions et être dirigés vers des installateurs de confiance.

À propos de Novair Heat Pumps Inc.

Entreprise canadienne, Novair Heat Pumps Inc. offre des thermopompes conçues pour climat froid alliant performance, accessibilité et protection inégalée grâce à sa garantie de 10 ans. Avec un réseau national de concessionnaires et une présence croissante au Québec, Novair aide les ménages à économiser, assure leur confort et renforce la résilience énergétique de la province.

Contact médias

Jon Toker

Directeur exécutif, Opérations

Novair Heat Pumps Inc.

514-631-1815

info@novairplus.com