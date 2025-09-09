Cartier débute les études environnementales de base à Cadillac

VAL-D’OR, Québec, 09 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Cartier Inc. (″ Cartier ″ ou la ″ Société ″) (TSXV: ECR; FSE: 6CA) est heureuse d’annoncer l’attribution du contrat pour le démarrage des premières études environnementales de base sur le projet Cadillac et une évaluation du potentiel économique des résidus miniers de l’ancienne mine Chimo à Stantec, un chef de file mondial dans le domaine du développement durable et de l’ingénierie. Les études de base seront divisées en deux parties distinctes : 1) une revue de la littérature et 2) une caractérisation géochimique environnementale préliminaire.

" Ces études environnementales constitueront un fondement pour Cartier en fournissant une compréhension globale des conditions environnementales actuelles et en identifiant les impacts potentiels de la planification future du développement du projet Cadillac. Les résultats nous aideront à orienter nos stratégies de mise en valeur de manière responsable et durable, permettant la conception et la mise en œuvre d’opérations qui minimisent l’impact environnemental tout en optimisant le potentiel économique du projet. " – Philippe Cloutier, Président et chef de la direction de Cartier.

" Nous poursuivons l'avancement du projet Cadillac grâce à une stratégie en deux phases : une ambitieuse campagne de forage de 100 000 mètres combinant l'extension des zones aurifères connues et l'exploration de nouvelles cibles prioritaires, identifiées en utilisant la technologie avant-gardiste par intelligence artificielle de VRIFY, et maintenant, le lancement des études environnementales de base. Ces activités seront menées simultanément et des travaux supplémentaires pourraient être réalisés à mesure que le projet progressera. " – Ronan Deroff, Vice-Président Exploration de Cartier.

Voici la description des différentes parties :

Partie 1 – Revue de la littérature

La revue de la littérature vise à documenter et à caractériser les contraintes environnementales potentielles sur l'empreinte du projet Cadillac. Cette approche identifie les enjeux environnementaux potentiels, tels que les conditions atmosphériques, la gestion des eaux de surface et souterraines, les milieux humides et naturels, la faune terrestre, aviaire et aquatique, ainsi que l'utilisation du territoire.

Cette approche consiste en une revue documentaire rigoureuse qui permettra de planifier le futur développement général du projet Cadillac, d'identifier les zones sensibles et de minimiser les impacts environnementaux. Cette première étape permettra de planifier un travail de terrain exhaustif, pour donner suite aux études environnementales de base. L'ensemble des informations recueillies sera suffisamment complet pour servir de base à la rédaction du chapitre 20 d'une éventuelle mise à jour de l’Étude Économique Préliminaire (ÉÉP).

Partie 2 – Caractérisation géochimique environnementale préliminaire

L'étude de caractérisation géochimique environnementale préliminaire vise à évaluer les risques géochimiques potentiels des stériles et du minerai qui seront extraits des opérations, ainsi que des résidus miniers générés lors du traitement du minerai.

Conformément aux critères du Guide de caractérisation des résidus miniers et du minerai (GCRMM), la caractérisation géochimique permet de classer les matériaux miniers selon leur potentiel de génération d'acide et de lixiviation des métaux. Des essais statiques seront réalisés sur une cinquantaine d'échantillons représentatifs des différentes lithologies présentes sur le site afin de déterminer les méthodes de gestion appropriées pour ces matériaux, conformément aux lignes directrices de la Directive 019 du ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP).

Partie 3 – Évaluation du potentiel économique des résidus miniers de l’ancienne mine Chimo

Cette évaluation vise à déterminer la possibilité de récupérer de manière économique les résidus miniers de la mine Chimo, en tenant compte de leurs caractéristiques géochimiques, granulométriques et métallurgiques.

L'étude comprendra un échantillonnage systématique, avec une cinquantaine de sites d'échantillonnage prévus pour couvrir l'ensemble du parc à résidus. Toutes les autorisations requises pour effectuer l'échantillonnage seront obtenues avant les travaux sur le terrain.

Personne qualifiée

Le contenu scientifique et technique de ce communiqué de presse a été préparé, révisé et approuvé par M. Ronan Déroff, géo., M.Sc., Vice-Président Exploration, qui est une ″personne qualifiée″ tel que défini par le Règlement 43-101 sur l’information concernant les projets miniers (″NI 43-101″).

À propos de Stantec

Stantec est un chef de file mondial dans le domaine du développement durable, de l’architecture, de l’ingénierie et de l’environnement. Nous donnons les moyens à nos clients, à nos employés et aux collectivités de relever les grands défis et enjeux mondiaux. Stantec est inscrite à la bourse de Toronto (TSX) et à la bourse de New York (NYSE) sous le symbole STN.

À propos du projet Cadillac

Le projet Cadillac, qui couvre 14 000 hectares le long de 15 kilomètres de la faille Cadillac, constitue l’un des plus importants ensembles de terrains consolidés du camp minier de Val-d’Or. Cet actif phare de Cartier intègre les projets historiques Mine Chimo et East Cadillac, créant ainsi une position dominante dans un camp minier aurifère de classe mondiale.

Avec un excellent accès routier, des infrastructures disponibles toute l'année et des capacités d’usinage à proximité, le projet est idéalement positionné pour une progression rapide et une création de valeur.

En utilisant un prix de l'or de 1 750 $ US/oz, une Étude Économique Préliminaire a démontré la viabilité économique d'un segment de 2 km, comparé aux 15 km qui feront l'objet du programme de forage de 100 000 mètres, avec une production d'or annuelle moyenne de 116 900 oz sur une durée de vie de mine de 9,7 ans. Les ressources indiquées sont estimées à 720 000 onces (7,1 millions de tonnes à 3,1 g/t Au) et les ressources présumées à 1 633 000 onces (18,5 millions de tonnes à 2,8 g/t Au). Se rapporter au rapport NI 43-101 ″Technical Report and Preliminary Economic Assessment for Chimo Mine and West Nordeau Gold Deposits, Chimo Mine and East Cadillac Properties, Quebec, Canada, Marc R. Beauvais, P.Eng., of InnovExplo Inc., Mr. Florent Baril of Bumigeme and Mr. Eric Sellars, P.Eng. of Responsible Mining Solutions″, effectif le 29 mai 2023.

À propos de Ressources Cartier Inc.

Ressources Cartier Inc., fondée en 2006 et dont le siège social est situé à Val-d’Or (Québec), est une société d’exploration aurifère axée sur la création de valeur pour ses actionnaires par la découverte et le développement dans l’un des camps miniers les plus prolifiques du Canada. La Société allie une solide expertise technique, un historique d’exploration reconnu et un programme entièrement financé pour faire progresser son projet phare Cadillac. La stratégie de Cartier est claire : démontrer pleinement le potentiel de l’un des plus grands terrains aurifères non développés au Québec.

Pour plus d’information, contacter :

Philippe Cloutier, P.Geo.

Président et Chef de la direction

Téléphone: 819-856-0512

philippe.cloutier@ressourcescartier.com

www.ressourcescartier.com

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué de presse.