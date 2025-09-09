Aepnus franchit une étape clé dans son usine canadienne de valorisation des déchets industriels en produits chimiques critiques pour soutenir les chaînes d’approvisionnement en Amérique du Nord

OAKLAND, Calif. , 09 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aepnus Technology , fournisseur mondial de technologies de procédés permettant de convertir les flux de déchets industriels en produits chimiques de valeur, annonce avoir franchi une étape opérationnelle majeure : 2 000 heures de fonctionnement continu à son usine pilote phare de Bécancour, au Canada. Ce projet a été financé en partie par le programme CRITM du Québec, avec le soutien additionnel des partenaires du projet.

Développée avec le soutien de partenaires stratégiques dans les secteurs miniers et des matériaux, notamment Ultium CAM (coentreprise de GM et POSCO Future M), Nemaska Lithium et Vale Base Metals , l’usine a démontré avec succès la capacité de la technologie breveté d’Aepnus à récupérer des matériaux critiques à forte valeur ajoutée à partir de sous-produits industriels dans les secteurs des mines, de la pâte et papier, de la chimie et du textile.

Aujourd’hui, ces secteurs génèrent chaque année des millions de tonnes de sous-produits industriels, dont un particulièrement abondant – le sulfate de sodium – qui figure en tête de liste, créant à la fois des passifs environnementaux et des risques pour les chaînes d’approvisionnement, notamment au Canada. Parallèlement, ces mêmes procédés consomment d’énormes quantités de soude caustique (hydroxyde de sodium), un réactif chimique largement reconnu comme pilier discret de l’industrie. Dans ce contexte, les partenaires d’Aepnus agissent en précurseurs. Ils collaborent avec Aepnus pour évaluer la récupération de la soude caustique directement à partir des flux de sous-produits de sulfate de sodium. Cette approche permet non seulement de renforcer leurs chaînes d’approvisionnement en produits chimiques et de réduire les coûts, mais aussi de se positionner à l’avant-garde de l’innovation circulaire, établissant ainsi un modèle de pratiques durables dans les secteurs miniers et des matériaux pour batteries, à mesure que les capacités de production de batteries augmentent.

« Aujourd’hui, nous nous attaquons à un problème à la fois simple et coûteux : des industries expédient des produits chimiques de base comme la soude caustique à travers le monde à un prix énorme, alors qu’ils pourraient être récupérés à partir de flux de sous-produits existants pour une fraction du coût », a déclaré Lukas Hackl, PDG d’Aepnus. « Grâce à notre technologie, nous renforçons les chaînes d’approvisionnement émergentes, réduisons les coûts et aidons les entreprises à rester compétitives et en avance sur les risques réglementaires. »

Les mines utilisent la soude caustique pour affiner le lithium et le nickel, les usines de pâte et papier y recourent pour le traitement de la cellulose, les usines textiles pour la teinture, et les fabricants de batteries pour produire les précurseurs — matières premières des matériaux de cathode. Pourtant, le Canada importe encore environ 60 % de sa demande, soit environ 600 000 tonnes par an, représentant près de 1 milliard de dollars canadiens, tout en payant pour l’évacuation du sulfate de sodium qui pourrait être retransformé en soude caustique.

Aepnus met à disposition une solution simple et circulaire pour fermer la boucle. Son procédé électrochimique breveté permet de récupérer le sulfate de sodium sur site et de le convertir en soude caustique de qualité membrane et autres produits chimiques utiles. Les producteurs réduisent ainsi leurs coûts de transport et d’élimination, tout en transformant une dépense récurrente en nouvelle source de valeur — tout en sécurisant un approvisionnement local et fiable en matériaux critiques.

« La collaboration avec nos partenaires a été essentielle », a affirmé Bilen Aküzüm, directeur technique d’Aepnus. « Nous avons prouvé que notre technologie fonctionne de manière fiable sur des matériaux issus du terrain réel et avons acquis des connaissances précieuses pour un déploiement à grande échelle. »

TRANSFORMER LES DÉCHETS EN VALEUR

L’usine pilote d’Aepnus a déjà enregistré 2 000 heures de fonctionnement, convertissant de manière continue les sous-produits de sulfate de sodium en soude caustique de haute qualité et autres produits chimiques essentiels. Cette étape a été franchie par une équipe de 12 personnes du Centre national en électrochimie et en technologies environnementales (CNETE), formée par Aepnus, sans intervention directe de l’entreprise.

Ces résultats concrets montrent que la production de soude caustique et d’acide sulfurique directement sur site peut aider les industriels à réduire les coûts de transport et d’élimination, à se prémunir contre les fluctuations mondiales d’approvisionnement et à atteindre ces objectifs tout en maintenant des coûts d’exploitation maîtrisés.

Conçue pour l’efficacité et une longue durée de vie, la technologie évite toute complexité inutile et la génération de coproduits indésirables. Les essais sur des flux industriels démontrent une performance stable, une qualité de produit constante et un entretien minimal — transformant un sous-produit sous-utilisé en ressource fiable.

« Nous sommes fiers de collaborer avec Aepnus sur ce projet novateur », a déclaré Benoit Deschenes, coordonnateur environnement, ing., Ultium CAM. « Leur approche transforme un problème de sous-produit de longue date en avantage concret, aidant notre industrie à fonctionner de manière plus durable et plus efficace. »

À PROPOS D’AEPNUS

Aepnus transforme la perception des déchets industriels en les valorisant comme une ressource précieuse. Grâce à son procédé novateur, Aepnus transforme le sulfate de sodium — un sous-produit abondant issu de la fabrication de batteries, de l’exploitation minière, de la chimie et du textile — en matériaux de grande valeur tels que la soude caustique. Par une collaboration étroite avec ses partenaires, Aepnus propose des solutions qui allient performance économique et responsabilité environnementale.