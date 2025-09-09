Delårsrapport, 1. halvår 2025/26

Resumé

Resultat før værdireguleringer og skat (og før skat af resultat af joint ventures) udgør for 1. halvår 2025/26 DKK 3,9 mio. mod DKK 3,6 mio. i samme periode året før.

Driften af ejendomsporteføljen er bedre end forventet og udgør DKK 7,0 mio., hvilket er på niveau med driften i samme periode året før.

Nettolejeindtægterne udgør i 1. halvår 2025/26 DKK 21,8 mio. mod DKK 23,0 mio. i samme periode året før. Nettolejeindtægterne i 1. halvår 2025/26 er påvirket af bl.a. engangsomkostninger og en planlagt midlertidig tomgang i forbindelse med udskiftning af enkelte lejere. Nettolejeindtægterne er i overensstemmelse med det forventede.

Periodens værdireguleringer udgør DKK 1,9 mio. Der er ikke ændret afkastkrav i perioden.

Periodens resultat udgør DKK 5,8 mio. mod DKK -58,9 mio. i samme periode året før, og er således en betydelig forbedring i forhold til samme periode året før, hvor resultatet var påvirket af negative værdireguleringer på DKK 65,1 mio.

Balancen udgør pr. 31. juli 2025 DKK 768,7 mio. mod DKK 771,1 mio. pr. 31. januar 2025. Egenkapitalen udgør DKK 273,1 mio. og svarer til en soliditet på 35,5 %. Ejendomsporteføljen udgør 90,9 % af koncernens balance.

Som et led i afviklingen af koncernens restaktiviteter er der i 1. halvår 2025/26 indgået betingede salgsaftaler på koncernens jordstykke i Sosnowiec, Polen, og de resterende ca. 22.000 m2 kontorbyggeretter på Østre Havn i Aalborg. Køber af byggeretterne på Østre Havn i Aalborg har efter regnskabsperiodens udløb bekræftet, at betingelserne for handlens gennemførelse er opfyldt, og handlen forventes gennemført med effekt pr. 1. oktober 2025. En effektuering af handlerne vil forbedre koncernens likviditetsberedskab.

Bestyrelsen traf den 11. juni 2025 beslutning om endelig gennemførelse af den kapitalnedsættelse i selskabet, som blev besluttet på selskabets ordinære generalforsamling den 29. april 2025.

Forventninger til 2025/26 og andre udsagn om fremtiden

Ledelsen ændrer resultatforventningerne fra et koncernresultat før værdireguleringer og skat på DKK 1-5 mio. for regnskabsåret 2025/26 til nu et koncernresultat før værdireguleringer og skat på DKK 4-8 mio.

Resultatforventningerne fordeles således:

Et resultat før værdireguleringer og skat af ejendomsporteføljen på DKK 10-13 mio. mod tidligere forventet DKK 8-12 mio. og

Et resultat før skat af restaktiviteterne på DKK -6 til -5 mio. mod tidligere i niveauet DKK -7 mio.

Der henvises i øvrigt til ledelsesberetningens side 8.

Kontaktdetaljer:

Adm. direktør Robert Andersen

Tel: +45 8896 1010

