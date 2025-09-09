De hautes teneurs aurifères intersectées sur les titres miniers à redevance Kewagama de Globex

ROUYN-NORANDA, Québec, 09 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX – Bourse de Toronto, G1MN – Bourses de Francfort, Stuttgart, Berlin, Munich, Tradegate, Lang & Schwarz, LS Exchange, TTMzero, Düsseldorf, Quotrix Düsseldorf et GLBXF – International OTCQX aux É.-U.) est heureuse de fournir une mise à jour supplémentaire concernant les forages effectués par Ressources minières Radisson inc. (RDS-TSXV, RMRDF-OTCQB) sur les concessions minières de la mine d'or Kewagama de Globex. Globex détient une redevance nette de fonderie (NSR) de deux pour cent (2 %) sur la partie est de ce que Radisson appelle East O'Brien, y compris tous les claims miniers de la mine d'or Kewagama à l'est jusqu'à la propriété Central Cadillac/Wood Gold Mines, détenue à 100 % par Globex, y compris le gisement aurifère Ironwood.

Les résultats d'analyses publiés dans un communiqué hier par Radisson comprennent des intersections de forage profondes à l'extrémité ouest des titres miniers à redevance Kewagama de Globex, avec de nouvelles intersections entre 850 m et 1 300 m vertical, ainsi que des intersections aurifères moins profondes entre 200 m et 500 m vertical, entre les nouvelles intersections plus profondes et la zone du puits Kewagama. Les nouvelles analyses confirment l'excellent potentiel aurifère des titres miniers de Globex, tant à faible profondeur qu'à des profondeurs plus importantes. Il convient de noter qu'il y a eu très peu de forages au-delà des intersections aurifères précédemment signalées à l'est de l'ancienne mine d'or Kewagama, jusqu'à la limite de la propriété Mines d’or Central Cadillac et Wood de Globex.

Les forages réalisés par Radisson ont permis et continuent de permettre d'intercepter de l'or sur les titres miniers d’O'Brien et de Kewagama au sein des roches du Groupe de Piché. Il convient de noter que les forages dans le Groupe Piché sont très limités sur les 2,0 km de longueur à l’intérieur de la propriété Mine Central Cadillac/Wood. Cette absence de forages sur la propriété Mine Central Cadillac/Wood souligne le fort potentiel aurifère de la propriété.

Selon Matt Manson, Président & CEO de Radisson, “plusieurs des trous représentent des prolongements profonds sous notre "Vecteur #2 repoussant la limite de la minéralisation connue jusqu'à 300 mètres plus profondément dans cette zone importante. Notre cible d'exploration à O'Brien se situe entre 3 et 4 millions d'onces d'or dans 15 à 20 millions de tonnes à une teneur comprise entre 4,5 et 8,0 g/t Au. Quatre foreuses sont actuellement en activité sur le projet et les forages se poursuivent."

Le lecteur est prié de noter que la quantité et la teneur potentielles d'une cible d'exploration sont de nature conceptuelle, que l'exploration menée jusqu'à présent est insuffisante pour définir une ressource minérale et qu'il n'est pas certain que la poursuite de l'exploration permette de délimiter la cible en tant que ressource minérale.

Résultats d'analyse des trous de forage OB-24-352 to OB-25-375

Sondage Secteur DE (m) À (m) Longueur carotte (m) Au g/t – Non-coupée OB-24-352



Vecteur #2



521,0 522,0 1,00 13,10 703,0 704,5 1,50 3,73 OB-24-355



Vecteur #3



432,4 433,7 1,30 3,91 466,8 468,9 2,10 3,49 OB-24-359W1



Vecteur #3



429,3 430,8 1,50 3,88 495,0 496,0 1,00 11,20 OB-24-361











Vecteur #3











195,5 196,5 1,00 4,46 572,4 573,4 1,00 15,10 633,0 638,0 5,00 3,50 Incluant 633,0 634,3 1,28 8,96 OB-24-363



















Vecteur #2



















194,5 195,9 1,40 6,04 910,0 911,0 1,00 7,65 1 199,7 1 201,9 2,20 8,41 Incluant 1 200,7 1 201,9 1,20 14,40 1 231,3 1 233,1 1,80 9,07 Incluant 1 232,2 1 233,1 0,90 12,10 OB-25-363W1



Vecteur #2



1 037,0 1 038,4 1,40 4,16 1 056,5 1 058,0 1,50 4,04 OB-25-366 Vecteur #2 619,0 620,0 1,00 3,71 OB-25-371



Vecteur #2



1 402,0 1 404,5 2,50 3,99 Incluant 1 402,0 1 403,0 1,00 5,54 OB-25-371W1







Vecteur #2







1 058,5 1 061,5 3,00 5,66 Incluant 1 058,5 1 060,0 1,50 9,97 1 210,9 1 214,0 3,10 3,21 OB-25-375 Vecteur #3 538,0 539,5 1,50 7,38



Les intersections sont calculées avec une teneur minimale de 3,00 g/t Au. Les largeurs réelles, basées sur la profondeur de l'intersection et l'inclinaison du trou de forage, sont estimées entre 30 % et 80 % de la longueur carotte.







Longitudinale publiée par Radisson le 8 septembre 2025







Géologie de la propriété Mines Central Cadillac/Wood

Ce communiqué de presse a été rédigé par Jack Stoch, géo., Président directeur général et chef de la direction chez Globex en sa capacité de « personne qualifiée » conformément au Règlement 43-101.

Énoncés prospectifs : Outre des données historiques, le présent communiqué de presse peut contenir certains « énoncés prospectifs ». Ces énoncés peuvent comporter un certain nombre de risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, le niveau d’activité et le rendement diffèrent de façon importante des attentes et des projections d’Entreprises minières Globex inc. (« Globex »). Il n’est pas possible de garantir que les événements prévus dans les énoncés prospectifs se produiront ni, s’ils le font, quels avantages Globex en tirera. Une analyse plus détaillée des risques figure dans la notice annuelle déposée par Globex sur SEDAR à www.sedarplus.ca.

