Le service Connexion satellite de Rogers maintenant offert à plus d’endroits au Canada

Rogers offre maintenant à la population du Canada une couverture trois fois supérieure à celle de tout autre fournisseur

Un service novateur qui permet aux Canadiens et Canadiennes de joindre les premiers répondants dans les régions éloignées du pays

TORONTO, 09 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rogers a annoncé aujourd’hui l’expansion de son service Connexion satellite de Rogers. Grâce au service de messagerie texte satellite à mobile, Rogers offre maintenant trois fois plus de couverture que tout autre fournisseur de services sans-fil canadien.

En se connectant au service Connexion satellite de Rogers, les clients et les clientes peuvent désormais texter leurs proches quand ils prennent le traversier de Terre-Neuve à la Nouvelle-Écosse, pêchent au large de l’archipel Haida Gwaii ou traversent la baie James grâce à l’expansion sur des plans d’eau et le long de cours d’eau au large des côtes canadienne.

« C’est avec fierté que nous étendons cette technologie révolutionnaire à la population canadienne à l’échelle du pays, notamment dans des parcs nationaux, le long d’autoroutes éloignées et sur des voies navigables, a déclaré Mark Kennedy, chef de la direction de la Technologie, Rogers. Depuis le lancement du service Connexion satellite de Rogers, nous avons reçu une réponse extraordinaire de la part des Canadiens et Canadiennes, et nous pouvons constater que le service aide les gens à rester connectés là où ils ne l’étaient pas auparavant. »

En juillet, l’entreprise a lancé un essai pilote sans frais destiné à toute la population canadienne. Pour commencer, le service prend en charge la messagerie texte et le service de texto au 911, puis évoluera pour permettre l’utilisation d’applis, la transmission de données et la téléphonie, y compris les appels au 911.

Le trafic réseau estival indique que les gens ont recours au service alors qu’ils visitent des parcs et des destinations parmi les plus emblématiques du pays, où la couverture cellulaire régulière n’est pas offerte.

Les principales destinations associées à l’utilisation de la Connexion satellite de Rogers comprennent le parc national Yoho, en Colombie-Britannique, le parc national Banff et le parc provincial Kananaskis, en Alberta, le parc provincial Algonquin, en Ontario, des zones situées près du mont Tremblant, au Québec, et le parc national Fundy, au Nouveau-Brunswick.

Parmi les endroits les plus éloignés où la Connexion satellite de Rogers a été utilisée, notons : Telegraph Creek, en Colombie-Britannique, une communauté de 51 habitants; Brochet, au Manitoba, une communauté accessible seulement par voie aérienne située sur les rives du lac Reindeer; et l’île North Twin, au Nunavut, une île arctique de la baie James.

Le service Connexion satellite de Rogers fonctionne en plein air, y compris sur les plans d’eau, là où l’on peut voir le ciel. Pour connaître les zones desservies, consultez la carte de couverture mise à jour.

À la fin de l’essai pilote en octobre, le service Connexion satellite de Rogers sera offert sans frais supplémentaires à la clientèle abonnée au forfait Suprême de Rogers. Le service sera aussi proposé en option à toute la population canadienne au coût de 15 $/mois. Les personnes ayant participé à l’essai pilote recevront un rabais de 5 $/mois sur le service pendant les 12 premiers mois.

Pour en savoir plus sur l’essai pilote, rendez-vous à rogers.com/satellite.

