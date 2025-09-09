La Société royale du Canada annonce les lauréats de 2025 des prix de la SRC

OTTAWA, Ontario, 09 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dix-sept éminents scientifiques, universitaires et chercheurs canadiens ont été récompensés par la Société royale du Canada (SRC) pour leurs apports exceptionnels à l’avancement des connaissances et de la compréhension du passé et du présent.

Faites connaissance avec les lauréats de 2025 >

La SRC a également décerné le prix Rosalie-Silberman-Abella à un ou une finissant·e de chacune des 24 écoles de droit au Canada. Le prix Abella est décerné chaque année à l’étudiant·e qui, une fois diplômé·e, sera le ou la plus susceptible d’aider à faire progresser l’équité et la justice sociale au Canada.

Faites connaissance avec les lauréats de 2025 du prix Rosalie-Silberman-Abella >

« J’ai été très impressionné par les talents remarquables et les contributions inspirantes des lauréat.e.s aux prix et reconnaissances remis par la Société royale dans les domaines des sciences humaines, des sciences sociales, des sciences de la vie et des sciences. Par leurs contributions multiformes, les lauréat.e.s ont fait la démonstration de la valeur de leurs recherches pour un monde qui sera mieux préparé, grâce à elles et à eux, à affronter les défis qui se présentent », a déclaré Alain-G. Gagnon, MSRC, président de la SRC.

Les prix de la SRC célèbrent les contributions exceptionnelles des chercheurs et chercheuses de toutes les disciplines et de toutes les générations. Les lauréats de cette année seront honorés le vendredi 14 novembre 2025, lors de la cérémonie de remise des prix qui se tiendra à l’occasion de la Célébration de l’excellence et de l’engagement 2025 de la SRC. Inscrivez-vous ici!

À propos de la SRC

Fondée en 1882, la Société royale du Canada (SRC) est composée de l’Académie des arts et des lettres, de l’Académie des sciences sociales, de l’Académie des sciences et du Collège de la SRC. La SRC reconnaît l’excellence, conseille le gouvernement et la société dans son ensemble, et promeut une culture de la connaissance et de l’innovation au Canada et avec d’autres académies nationales dans le monde. Pour en savoir plus, rendez-vous à l’adresse www.rsc-src.ca/fr.

Pour les questions des médias ou liées aux communications, veuillez contacter Paige Beveridge, à l’adresse communications@rsc-src.ca.