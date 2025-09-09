Nüline Distribution devient le distributeur exclusif des foyers Le Feu au Canada

MONTRÉAL, 09 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nüline Distribution est fière d’annoncer qu’elle est désormais le distributeur exclusif de la marque Le Feu by Lauritsen au Canada. Ce partenariat stratégique marque une étape importante dans l’expansion de la présence de ces foyers au bioéthanol haut de gamme sur le marché canadien.

Jusqu’ici desservi par un distributeur américain, le marché canadien bénéficiera dorénavant d’un service local direct, d’un meilleur soutien et d’une disponibilité nationale, grâce à l’infrastructure canadienne de Nüline Distribution.

« Ce partenariat nous permet de mieux desservir le marché canadien avec de l’inventaire et un service à la clientèle dédié », a déclaré Ricardo Turner, directeur du développement pour Le Feu chez Nüline Distribution. « Nous sommes fiers de représenter une marque qui allie l’élégance scandinave à une innovation durable dans le domaine du foyer. »

Des stocks et un service local, livrés depuis Montréal

Avec des niveaux d’inventaire solides dans notre entrepôt de Montréal, toutes les commandes Le Feu au Canada seront désormais expédiées directement à partir du territoire canadien. Cela garantit des délais de livraison plus courts, aucun passage transfrontalier, et une expérience simplifiée tant pour les clients résidentiels que pour les professionnels du design et de la construction.

À propos de Le Feu

Le Feu est la marque de foyers au bioéthanol numéro un au Danemark. Elle allie performance écoresponsable et design scandinave minimaliste. Offerts en version autoportante ou murale, les foyers Le Feu fonctionnent sans conduit, sans gaz, et offrent instantanément une ambiance chaleureuse dans les espaces résidentiels ou commerciaux.

Avec leurs lignes épurées, matériaux de qualité et options d’installation flexibles, les foyers Le Feu sont parfaits pour les condos, maisons, restaurants et espaces-boutiques recherchant un équilibre entre esthétique et fonctionnalité.

À propos de Nüline Distribution

Nüline Distribution est un distributeur canadien spécialisé dans les marques de design et de style de vie depuis plus de 15 ans. Nous desservons les détaillants, architectes, designers et clients institutionnels en offrant des produits de haute qualité, un soutien local et une logistique fiable.

