Statkraft selger minoritetsandel i indisk vannkraftselskap til LNJ Bhilwara Group

(Oslo/New Delhi) – Statkraft, Europas største produsent av fornybar energi, har inngått avtale om salg av sin minoritetsandel på 49 prosent i Malana Power Company til den mangeårige partneren, indiske LNJ Bhilwara Group.

– Vi er svært fornøyde med denne transaksjonen. Partnerskapet med LNJ Bhilwara Group har vært en bærebjelke i vannkraftvirksomheten vår i India. Vi er trygge på at de vil fortsette å drifte disse anleggene godt, og bidra til å produsere ren energi og sikre bærekraftig regional utvikling, sier Fernando de Lapuerta, konserndirektør for Internasjonal virksomhet i Statkraft.

Salget omfatter Statkrafts eierandel i Malana Power Company, som inkluderer vannkraftverkene Malana (86 MW) og Allain Duhangan (192 MW) i delstaten Himachal Pradesh. Anleggene har vært et 49:51 joint venture mellom Statkraft og LNJ Bhilwara Group siden 2004.

– Vårt langvarige partnerskap med Statkraft har vært preget av gjensidig læring og et felles engasjement for kvalitet. Når vi nå overtar fullt eierskap i Malana Power Company, er LNJ Bhilwara Group strategisk posisjonert for å styrke selskapet innen kraftsalg og aktivt utforske nye muligheter innen fornybar energi – med vekst og teknologi som kjerne. Jeg vil rette en stor takk til alle medarbeidere i Statkraft og LNJ Bhilwara Group for deres bidrag til disse prosjektene gjennom årene, sier Riju Jhunjhunwala, administrerende direktør i Bhilwara Energy.

Transaksjonen er en del av Statkrafts tidligere annonserte plan om å selge virksomheten i India, og reflekterer selskapets spissede strategi om å fokusere investeringene på færre markeder for å bygge skala og langsiktig konkurransekraft.

– Statkraft vil fortsette å spille en betydelig rolle i det globale grønne skiftet. Ved å omfordele kapital til kjerneområder i Europa og Sør-Amerika, posisjonerer vi oss for å skape enda større verdier, sier Fernando de Lapuerta.

Statkraft gikk inn i det indiske markedet gjennom sitt eierskap i joint venture-selskapet SN Power i 2004. SN Power var den første utenlandske investoren i Indias vannkraftsektor. I løpet av to tiår har Statkraft bygget opp en bred portefølje innen fornybar energi, inkludert sol-, vind- og vannkraft, samt kraftomsetning i flere indiske delstater.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Marte Lerberg Kopstad, International Media Relations Lead, Statkraft AS

Telefon: +47 995 22 026

E-post: martelerberg.kopstad@statkraft.com

Om LNJ Bhilwara Group

LNJ Bhilwara Group er et indisk industrikonsern som består av 17 selskaper med 21 produksjonsenheter og 9 salgs- og markedsføringskontorer, fordelt på tekstil-, energi-, grafittelektrode- og IT-sektorene.

Om Statkraft

Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, solkraft og gasskraft og leverer fjernvarme. Statkraft er en global markedsaktør innen energihandel og har nær 7000 ansatte i mer enn 20 land.

Vedlegg