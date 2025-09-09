ORA Developers refuerza su presencia mundial con proyectos emblemáticos en los Emiratos Árabes Unidos e Irak

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos, Sept. 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ORA Developers Group, líder mundial en desarrollo inmobiliario visionario, continúa su expansión internacional al avanzar de forma simultánea en dos proyectos importantes en los Emiratos Árabes Unidos e Irak. Los dos proyectos son Bayn, una nueva comunidad costera ubicada estratégicamente entre Abu Dabi y Dubái, y Madinat Al Ward, una ciudad residencial a gran escala en el distrito de Al Nahrawan, en la gobernación de Bagdad, en la República de Irak. Ambos proyectos demuestran el compromiso a largo plazo de ORA con construir comunidades que se caracterizan por la excelencia en el diseño, la relevancia cultural y el crecimiento sostenible.

En conjunto, estos dos proyectos emblemáticos representan una inversión combinada que supera los 16.000 millones de dólares (en la primera fase), lo que consolida la creciente presencia de ORA en todo Medio Oriente y refuerza su misión de crear comunidades integrales y preparadas para el futuro en mercados de alto crecimiento.

Bayn: Dando forma al futuro de la vida costera en los Emiratos Árabes Unidos

Ubicada en Ghantoot, una zona clave que une Abu Dabi y Dubái, Bayn tiene como objetivo crear una nueva comunidad dinámica basada en los principios coherentes de ORA de extender la huella de las ciudades e integrar a la perfección la naturaleza en los entornos urbanos. El proyecto abarca 4,8 millones de metros cuadrados y cuenta con una extensa costa de siete kilómetros, lo que destaca la propuesta de valor única del proyecto dentro del panorama en evolución de los Emiratos Árabes Unidos.

Más del 55 % de la comunidad está dedicada a espacios abiertos, vías fluviales y servicios recreativos, que incluyen un puerto deportivo, una laguna y una playa de 1,2 kilómetros. Un club deportivo de 100.000 metros cuadrados y servicios integrales establecen nuevos estándares para una vida sana y activa. Bayn representa el compromiso de ORA de preservar la costa virgen de Ghantoot, a la vez que ofrece a los residentes una primera vivienda frente al mar, lo que refleja la demostrada experiencia de la empresa en comunidades costeras desde la costa norte de Egipto hasta Ayia Napa, en Chipre, y Granada.

"Con Bayn, nuestro objetivo es desarrollar un destino que se anticipe a las necesidades futuras de una comunidad costera próspera en una ubicación estratégicamente importante", afirmó el Ing. Naguib Sawiris, presidente y director ejecutivo de ORA Developers. "Ghantoot presenta una oportunidad única para crear una comunidad costera distintiva que no solo ofrece un estilo de vida excepcional, sino que también contribuye al desarrollo y al atractivo de la región en general. Anticipamos que este proyecto atraerá a residentes y estimulará el crecimiento económico y social", añadió.

Madinat Al Ward: Un nuevo modelo urbano para Irak

La inauguración de Madinat Al Ward en Bagdad marca un capítulo importante en la agenda nacional de vivienda del país. Este proyecto visionario, que ocupa una superficie monumental de 62 millones de metros cuadrados, lleva el nombre del erudito iraquí Ali Al-Wardi y se desarrollará durante un período de 24 años y, en última instancia, proporcionará cerca de 120.000 nuevas viviendas y creará una ciudad vibrante y autosuficiente.

Se prevé que solo la fase 1 se completará en ocho años, con un costo de inversión aproximado de 10.000 millones de dólares. Entre sus características más destacadas, se encuentra un parque público único en su tipo, con una superficie de 5 millones de metros cuadrados, que garantiza el compromiso de ORA de crear entornos urbanos ecológicos y habitables que den prioridad al bienestar de la comunidad y a la gestión medioambiental.

"Madinat Al Ward es un testimonio del poder de las alianzas público y privadas visionarias", afirmó Ibrahim Karam, director ejecutivo de ORA Iraq. "Este proyecto va más allá de proporcionar viviendas, ya que sienta las bases para un nuevo centro urbano que prioriza la calidad de vida y el crecimiento sostenible. Creemos que este desarrollo servirá como modelo para la futura expansión urbana en Irak y la región en general".

Compromiso con la tecnología, la sostenibilidad y el bienestar

Tanto Bayn como Madinat Al Ward están respaldados por la inversión de ORA en infraestructura digital avanzada, tecnologías sostenibles y un enfoque en espacios verdes y al aire libre. Los sistemas de última generación de Bayn optimizan la participación de los residentes, las operaciones y la gestión de la comunidad, mientras que ambos proyectos hacen hincapié en la preservación del medioambiente y en estilos de vida activos y saludables para todos los residentes.

Con estos proyectos, ORA Developers invita a las partes interesadas y a los futuros residentes a imaginar las posibilidades de comunidades verdaderamente transformadoras que establezcan nuevos estándares para la vida urbana en Medio Oriente.

Acerca de ORA Developers:

ORA Developers es una empresa inmobiliaria líder a nivel mundial, conocida por crear espacios transformadores que mejoran la vida cotidiana y, al mismo tiempo, contribuyen al crecimiento de las ciudades a las que pertenecen. Fundado en 2016, el grupo cuenta con más de 2.570 millones de dólares en activos y gestiona una cartera inmobiliaria con un valor superior a los 45.000 millones de dólares en ventas en Egipto, Granada, Grecia, Chipre, Pakistán, los Emiratos Árabes Unidos e Irak.

ORA se centra en identificar ubicaciones con gran potencial y convertirlas en comunidades integradas que aporten valor a largo plazo. Proyectos como Ayia Napa Marina en Chipre, Eighteen en Pakistán, Bayn en Abu Dabi, Madinat Al Ward en Irak y seis desarrollos clave en Egipto demuestran la capacidad del grupo para desarrollarse en mercados que a menudo se pasan por alto y redefinir su atractivo mediante una planificación cuidadosa y a gran escala.

Su cartera abarca proyectos residenciales, comerciales, hoteleros y de entretenimiento, y cada uno de ellos está diseñado para ofrecer un alto nivel de vida que combina calidad, diseño y comodidad cotidiana. Los activos hoteleros del grupo incluyen Silversands Grand Anse y Silversands Beach House en Granada, un hotel de cinco estrellas en desarrollo en Mykonos y otras propiedades futuras que reflejan el enfoque de ORA en experiencias premium caracterizadas por la simplicidad y la atención al detalle.

En todos sus proyectos, ORA prioriza el bienestar, la sostenibilidad y un fuerte sentido de pertenencia. Sus comunidades se construyen teniendo en cuenta la relevancia a largo plazo, y se alinean con las necesidades locales y, al mismo tiempo, ofrecen una calidad de nivel mundial.

ORA se rige por los valores de excelencia, equilibrio y felicidad, y sigue estableciendo nuevos estándares en el sector inmobiliario y hotelero mediante el desarrollo de proyectos sólidos desde el punto de vista comercial, responsables desde el punto de vista social y construidos para durar.

