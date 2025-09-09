ORA Developers renforce sa présence mondiale avec des projets emblématiques aux Émirats arabes unis et en Irak

DUBAÏ, Émirats arabes unis, 09 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ORA Developers Group, acteur international de référence dans le développement immobilier visionnaire, poursuit son expansion mondiale avec deux projets d’envergure aux Émirats arabes unis et en Irak. Les deux réalisations – Bayn, une communauté côtière située stratégiquement entre Abou Dabi et Dubaï, et Madinat Al Ward, une vaste ville résidentielle dans le district d’Al Nahrawan (gouvernorat de Bagdad, république d’Irak) – traduisent l’engagement durable d’ORA à créer des espaces de vie alliant excellence architecturale, ancrage culturel et croissance durable.

Ensemble, ces deux développements majeurs représentent un investissement combiné de plus de 16 milliards de dollars (pour la première phase), consolidant la présence croissante d’ORA au Moyen-Orient et renforçant sa mission de créer des communautés holistiques et tournées vers l’avenir sur les marchés à forte croissance.

Bayn : façonner l’avenir de l’art de vivre en bord de mer aux Émirats arabes unis

Implanté à Ghantoot, zone stratégique reliant Abou Dabi et Dubaï, Bayn a pour ambition de créer une nouvelle communauté dynamique reposant sur les principes fondateurs d’ORA : étendre l’empreinte urbaine tout en intégrant harmonieusement la nature dans les villes. Le projet s’étend sur 4,8 millions de m² et bénéficie d’un littoral de sept kilomètres, offrant ainsi une proposition unique dans le paysage immobilier en pleine évolution des Émirats.

Plus de 55 % du site est consacré aux espaces verts, canaux et infrastructures de loisirs, dont une marina, un lagon et 1,2 km de plage. Un club sportif de 100 000 m² et des équipements complets placent la santé et l’activité au cœur de la conception. Bayn incarne la volonté d’ORA de préserver le littoral vierge de Ghantoot, tout en permettant aux résidents de profiter d’une première expérience de vie en bord de mer. Le projet s’inscrit dans la continuité des succès de l’entreprise sur la côte nord de l’Égypte, à Ayia Napa (Chypre) ou encore à la Grenade.

« Avec Bayn, notre objectif est d’anticiper les besoins futurs d’une communauté côtière prospère, sur un site au rôle stratégique », a déclaré l’ingénieur Naguib Sawiris, président-directeur général d’ORA Developers. « Ghantoot offre une occasion unique de créer une communauté côtière singulière qui non seulement offre un style de vie exceptionnel, mais contribue également au développement et à l’attractivité de la région dans son ensemble. Nous sommes convaincus que ce projet attirera de nouveaux habitants et stimulera la croissance locale », a-t-il ajouté.

Madinat Al Ward : un modèle urbain inédit pour l’Irak

Le lancement de Madinat Al Ward à Bagdad marque une étape majeure dans le programme national de logement du pays. Ce projet visionnaire, baptisé en hommage au penseur irakien Ali Al-Wardi, couvre 62 millions de m² et sera développé sur 24 ans, avec à terme environ 120 000 logements et la création d’une ville autonome et dynamique.

Estimée à 10 milliards USD et s’étalant sur huit ans, la première phase inclut un parc public exceptionnel de 5 millions de m², démontrant l’engagement d’ORA à développer des environnements urbains verts et durables, centrés sur le bien-être de la communauté et la gestion responsable de l’environnement.

« Madinat Al Ward illustre la force des partenariats public-privé visionnaires, » a indiqué Ibrahim Karam, PDG d’ORA Iraq. « Ce projet dépasse la simple fourniture de logements : il pose les bases d’un nouveau centre urbain qui privilégie bien-être et durabilité. Nous pensons qu’il servira de modèle pour les futurs projets d’expansion urbaine en Irak et dans la région. »

Engagement en faveur de la technologie, de la durabilité et du bien-être

Bayn et Madinat Al Ward reposent tous deux sur les investissements réalisés par ORA dans des infrastructures numériques de pointe, des technologies durables et la création d’espaces verts ouverts. Bayn se distingue par des systèmes de gestion communautaire dernier cri, facilitant l’interaction des résidents et la fluidité des opérations, tandis que les deux projets mettent en avant la préservation de l’environnement et un mode de vie actif et sain.

Avec ces initiatives, ORA Developers invite parties prenantes et futurs habitants à imaginer le potentiel de communautés véritablement transformatrices, établissant de nouvelles références en matière de vie urbaine au Moyen-Orient.

À propos d’ORA Developers :

ORA Developers est un leader mondial de l’immobilier, reconnu pour créer des espaces novateurs qui améliorent le quotidien tout en participant à la croissance des villes où ils se rattachent. Fondé en 2016, le groupe détient plus de 2,57 milliards USD d’actifs et gère un portefeuille immobilier dépassant 45 milliards USD de ventes, couvrant l’Égypte, la Grenade, la Grèce, Chypre, le Pakistan, les Émirats arabes unis et l’Irak.

ORA identifie des sites à fort potentiel pour les transformer en communautés intégrées à forte valeur ajoutée. Ses projets, tels qu’Ayia Napa Marina à Chypre, Eighteen au Pakistan, Bayn aux Émirats, Madinat Al Ward en Irak, ou encore six développements clés en Égypte, témoignent de sa capacité à redéfinir l’attractivité de marchés souvent sous-estimés grâce à une planification réfléchie et de grande ampleur.

Son portefeuille couvre le résidentiel, le commercial, l’hôtellerie et le divertissement, chaque projet étant conçu pour offrir un haut niveau de confort alliant qualité, design et praticité au quotidien. Les actifs hôteliers du groupe incluent notamment Silversands Grand Anse et Silversands Beach House à la Grenade, un hôtel cinq étoiles en cours de développement à Mykonos, ainsi que d’autres établissements à venir, reflétant l’engagement d’ORA pour des expériences haut de gamme façonnées par la simplicité et le souci du détail.

Dans tous ses développements, ORA privilégie le bien-être, la durabilité et un fort sentiment d’appartenance. Ses communautés sont pensées pour durer, en conciliant besoins locaux et standards internationaux.

Guidé par les valeurs d’excellence, d’équilibre et de bonheur, ORA continue d’établir de nouvelles références dans l’immobilier et l’hôtellerie en développant des projets commercialement viables, socialement responsables et construits pour durer.

Les photos annexées au présent communiqué sont disponibles aux adresses suivantes :

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/806d1be4-d671-4a99-861f-9b04d8f4c837

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f7c80de5-a436-47b9-967a-4808b1e988bd