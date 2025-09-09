ORA Developers מחזקת את הנוכחות הגלובלית עם פרויקטים בולטים באיחוד האמירויות ובעיראק

דובאי, איחוד האמירויות הערביות, Sept. 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

קבוצת ORA Developers , מובילה עולמית בפיתוח נדל"ן בעלת חזון, מקדמת את התרחבותה הבינלאומית עם קידום בו-זמני של שני פרויקטים משמעותיים באיחוד האמירויות הערביות ובעיראק. שני הפיתוחים הם ביין (Bayn), קהילת חוף חדשה הממוקמת אסטרטגית בין אבו דאבי לדובאי, ומדינת אל וורד (Madinat Al Ward), עיר מגורים בקנה מידה גדול במחוז אל נהרוואן, של בגדד ברפובליקה של עיראק. שני הפרויקטים מוכיחים את המחויבות ארוכת הטווח של ORA לבניית קהילות המוגדרות על ידי מצוינות עיצובית, רלוונטיות תרבותית וצמיחה בת קיימא.

יחד, שני הפיתוחים החשובים הללו מייצגים השקעה משולבת העולה על 16 מיליארד דולר (בשלב הראשון), המחזקת את הנוכחות המתרחבת של ORA ברחבי המזרח התיכון ומחזקת את משימתה לספק קהילות הוליסטיות ומוכנות לעתיד בשווקים בעלי צמיחה גבוהה.

ביין: מעצבים את עתיד החיים בחוף באיחוד האמירויות

ממוקמת בגאנטוט (Ghantoot), אזור מפתח המחבר בין אבו דאבי לדובאי, ביין שואפת להקים קהילה חדשה ודינמית המושרשת בעקרונות העקביים של ORA להרחבת טביעות הרגל של ערים ושילוב חלק של הטבע בסביבות עירוניות. הפרויקט משתרע על פני 4.8 מיליון מ"ר וכולל שבעה קילומטרים נרחבים של קו מים, מה שמדגיש את הצעת הערך הייחודית של הפרויקט בנוף המתפתח של איחוד האמירויות.

למעלה מ-55% מאזור הקהילה מוקדש לשטחים פתוחים, נתיבי מים ומתקני פנאי, כולל מרינה, לגונה וחוף ים באורך 1.2 קילומטר. מועדון ספורט בשטח של 100,000 מ"ר ושירותים הוליסטיים מציבים אמות מידה חדשות לחיים בריאים ופעילים. ביין מייצגת את המחויבות של ORA לשימור קו החוף הבתולי של גאנטוט תוך הצעת בית ראשון לתושבים על הים, מהדהד את המומחיות המוכחת של החברה בקהילות חוף מהחוף הצפוני של מצרים ועד איה נאפה וגרנדה בקפריסין.

"עם ביין, המטרה שלנו היא לפתח יעד שצופה את הצרכים העתידיים של קהילת חוף משגשגת במיקום חשוב מבחינה אסטרטגית", אמר אינג' נגיב סוויריס (Naguib Sawiris), יו"ר ומנכ"ל ORA Developers. "גאנטוט מציגה הזדמנות ייחודית ליצור קהילת חוף ייחודית שלא רק מציעה אורח חיים יוצא דופן אלא גם תורמת לפיתוח הרחב יותר ולמשיכה של האזור. אנו צופים שהפרויקט הזה ימשוך תושבים ויעורר צמיחה כלכלית וחברתית", הוסיף.

מדינת אל-וורד: מודל עירוני חדש לעיראק

פריצת הדרך של מדינת אל וורד בבגדד, מסמנת פרק משמעותי בסדר היום הלאומי של הדיור במדינה. הפרויקט בעל החזון הזה, המשתרע על פני 62 מיליון מ"ר, נקרא על שמו של המלומד העיראקי עלי אל-ורדי, יפותח במשך תקופה של 24 שנים, ובסופו של דבר יספק כ-120,000 בתים חדשים וייצור עיר תוססת ומקיימת את עצמה.

שלב 1 לבדו צפוי להסתיים במשך שמונה שנים, בעלות השקעה משוערת של 10 מיליארד דולר. בין המאפיינים הבולטים ביותר שלו הוא פארק ציבורי יחיד מסוגו בשטח של 5 מיליון מ"ר, המבטיח את המחויבות של OORA ליצירת סביבות עירוניות ירוקות וראויות למגורים שנותנות עדיפות לרווחת הקהילה ולשמירה על הסביבה.

"מדינת אל וורד היא עדות לכוחן של שותפויות ציבוריות-פרטיות בעלות חזון", אמר איברהים כרם (Ibrahim Karam), מנכ"ל ORA עיראק. "הפרויקט הזה חורג מאספקת דיור מכיוון שהוא מניח את היסודות למרכז עירוני חדש, כזה שנותן עדיפות לאיכות חיים וצמיחה בת קיימא. אנו מאמינים שפיתוח זה ישמש מודל להתרחבות עירונית עתידית בעיראק ובאזור כולו".

מחויבות לטכנולוגיה, קיימות ורווחה

הן ביין והן מדינת אל וורד נתמכות על ידי ההשקעה של ORA בתשתיות דיגיטליות מתקדמות, טכנולוגיות בנות קיימא והתמקדות בשטחים פתוחים וירוקים. המערכות המתקדמות של ביין מייעלות את מעורבות התושבים, התפעול וניהול הקהילה, בעוד ששני הפרויקטים שמים דגש על שימור הסביבה ואורח חיים פעיל ובריא לכל התושבים.

עם פרויקטים אלה, ORA Developers מזמינה בעלי עניין ותושבים עתידיים לדמיין את האפשרויות של קהילות טרנספורמטיביות באמת שמציבות אמות מידה חדשות לחיים עירוניים במזרח התיכון.

אודות ORA Developers:

ORA Developers היא מובילה עולמית בתחום הנדל"ן, הידועה ביצירת חללים טרנספורמטיביים המשפרים את חיי היומיום תוך תרומה לצמיחת הערים שאליהן הם שייכים. הקבוצה, שנוסדה בשנת 2016, מחזיקה בנכסים בשווי של למעלה מ-2.57 מיליארד דולר ומנהלת תיק נדל"ן בשווי של יותר מ-45 מיליארד דולר במכירות ברחבי מצרים, גרנדה, יוון, קפריסין, פקיסטן, איחוד האמירויות ועיראק.

ORA מתמקדת בזיהוי מיקומים בעלי פוטנציאל גבוה והפיכתם לקהילות משולבות המספקות ערך לטווח ארוך. פרויקטים כמו המרינה של איה נאפה בקפריסין, Eighteen בפקיסטן, ביין באבו דאבי, מדינת אל וורד בעיראק ושישה פיתוחים מרכזיים ברחבי מצרים מדגימים את יכולתה של הקבוצה להתפתח בשווקים שלעתים קרובות מתעלמים מהם ולהגדיר מחדש את המשיכה שלהם באמצעות תכנון מחושב בקנה מידה גדול.

הפורטפוליו שלה משתרע על פני מגורים, מסחר, אירוח ובידור כאשר כל פרויקט נועד להציע רמת חיים גבוהה המשלבת איכות, עיצוב ונוחות יומיומית. נכסי האירוח של הקבוצה כוללים את Silversands Grand Anse ו-Silversands Beach House בגרנדה, מלון חמישה כוכבים בפיתוח במיקונוס, ונכסים עתידיים אחרים המשקפים את ההתמקדות של ORA בחוויות פרימיום המעוצבות על ידי פשטות ותשומת לב לפרטים.

בכל הפיתוחים שלה, ORA נותנת עדיפות לרווחה, קיימות ותחושת מקום חזקה. הקהילות שלה נבנות מתוך מחשבה על רלוונטיות ארוכת טווח, תוך התאמה לצרכים המקומיים תוך מתן איכות גלובלית.

ORA מונחית על ידי ערכי מצוינות, איזון ואושר וממשיכה לקבוע אמות מידה חדשות בנדל"ן ואירוח על ידי פיתוח פרויקטים בעלי יציבות מסחרית, מודעות חברתית ובנויים להחזיק מעמד.

