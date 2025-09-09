ORA Developers, UAE와 이라크에서 랜드마크 프로젝트 추진하며 국제적 입지 강화

아랍에미리트 두바이, Sept. 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 세계를 선도하는 유망한 부동산 개발사 ORA Developers Group이 아랍에미리트와 이라크에서 2건의 중대한 프로젝트를 동시에 추진하며 해외 확장에 속도를 낸다. 두 프로젝트는 아부다비와 두바이 사이에 전략적으로 위치한 새로운 해안 지역 Bayn, 이라크 바그다드 알나흐라완에 건설되는 대규모 주거 도시 Madinat Al Ward를 말한다. 이 두 프로젝트는 우수한 디자인, 문화적 적합성, 지속가능 성장에 집중하여 지역 사회를 건설하려는 ORA의 장기적인 의지를 보여준다.

이 2건의 랜드마크 건설은 (1단계 기준) 160억 달러가 넘는 규모의 투자로 이뤄지는 것으로, 중동 지역 전반으로 사업을 확장하는 ORA의 입지를 공고히 다지고, 고성장 시장에서 미래를 대비한 지역 사회 전반을 구축하겠다는 목표에 힘을 실어준다.

Bayn: UAE 해안 거주의 미래를 그리다

아부다비와 두바이를 잇는 핵심 거점 간투트 지역에 위치한 Bayn은 도시의 범위를 넓히고 도시 환경에 자연을 끊김없이 통합한다는 ORA의 일관된 원칙에 따라 역동적이고 새로운 지역 사회를 구축하는 것을 목표로 삼는다. 이 프로젝트는 480만 제곱미터 면적을 아우르고 7킬로미터 가까이 펼쳐지는 해안선을 자랑하며, 변화하는 UAE 내에서 독특한 가치를 보여준다.

지역의 55%가 넘는 면적이 정박지, 못, 1.2킬로미터 길이의 해변 등 개방된 공간, 물가, 휴양 시설로 조성될 예정이다. 10만 제곱미터 규모의 스포츠 클럽, 종합 편의시설은 건강하고 활동적인 생활의 새로운 기준을 제시한다. Bayn은 간투트 지역의 원시 해안을 보존하려는 ORA의 노력을 보여주는 한편, 이집트 북부 해안부터 키프로스의 아이아 나파, 그레나다에 이르기까지, 전문성을 인정받은 ORA의 해안 지역 개발 역량을 바탕으로 주민들에게 바닷가 주택을 제공한다.

ORA Developers의 회장이자 CEO인 Naguib Sawiris는 “Bayn을 통한 우리의 목표는 전략적으로 중요한 위치에 미래에 각광받을 해안 부촌을 개발하는 것이다. 간투트는 높은 수준의 라이프스타일을 제공할 뿐 아니라 지역의 광범위한 발전 및 매력에 기여하는 특별한 해안 지역 사회를 조성하기에 고유한 기회를 제공한다. 이 프로젝트가 주민을 유치하고 경제적이고 사회적인 성장을 촉진하기를 기대한다”라고 말했다.

Madinat Al Ward: 이라크의 새로운 도시 모델

바그다드에 들어서는 획기적인 Madinat Al Ward는 이라크의 주택 공급에 있어 중요한 단계를 상징한다. 6,200만 제곱미터라는 어마어마한 규모를 자랑하는 이 유망한 프로젝트는 이라크 학자 알리 알-와르디(Ali Al-Wardi)에서 이름을 착안했으며, 24개년에 걸쳐 개발될 예정이다. 최종적인 목표는 약 12만 채의 신규 주택을 공급하고 활기 넘치고 자립 가능한 도시를 건설하는 것이다.

1단계 건설은 8개년에 걸쳐 완공될 예정이다. 투자 비용은 약 100억 달러다. 가장 주목할 특징은 공립 공원에 500만 제곱미터 규모의 부지가 할당되었다는 것으로, 이는 지역 사회의 복지와 환경 보호를 우선시하며 친환경적이고 살기 좋은 도시 환경을 건설하겠다는 ORA의 의지를 확실히 보여준다.

ORA 이라크 CEO Ibrahim Karam은 “Madinat Al Ward는 선도적인 공공-민간 파트너십의 힘을 보여주는 사례다. 이 프로젝트는 주택 공급을 넘어 삶의 질과 지속가능 성장에 중점을 둔 새로운 도시 거점의 초석을 다진다. 우리는 이 개발 사업이 이라크를 비롯한 지역 일대의 미래 도시 확장을 위한모델이 될 것이라 믿는다”라고 말했다.

기술, 지속가능성, 웰빙에 대한 헌신

Bayn과 Madinat Al Ward의 근간에는 첨단 디지털 인프라 및 지속가능 기술에 대한 ORA의 투자와 더불어 개방된 녹지에 대한 집중이 깔려 있다. Bayn의 최첨단 시스템은 주민 참여, 운영 및 지역 사회 관리를 간소화하며, 두 프로젝트 모두 환경 보호와 함께 주민의 활동적이고 건강한 라이프스타일에 주안점을 둔다.

ORA Developers는 이러한 프로젝트를 통해 이해관계자와 미래 주민에게 중동 도시 거주의 새로운 기준을 제시하는 진정으로 혁신적인 지역 사회의 가능성을 제시한다.

ORA Developers 소개:

ORA Developers는 글로벌한 부동산 개발사로, 일상의 질을 높이는 동시에 도시의 성장에 기여하는 혁신 공간을 창조하는 것으로 잘 알려졌다. 2016년 설립된 이 기업은 25억 7,000만 달러 이상의 자산을 보유했으며, 이집트, 그레나다, 그리스, 키프로스, 파키스탄, UAE, 이라크 등지에서 450억 달러가 넘는 부동산 포트폴리오를 관리하고 있다.

ORA는 높은 잠재력이 있는 지역을 발굴해 장기적 가치를 창출하는 통합형 지역 사회 조성에 주력한다. 키프로스의 아이아 나파 정박지, 파키스탄의 에이틴, 아부다비의 Bayn, 이라크의 Madinat Al Ward 등 프로젝트와 이집트 전역에서 추진하는 6건의 핵심 개발 사업은, 저평가된 시장에서 부동산을 개발하고, 신중한 대규모의 계획을 통해 그 지역의 매력을 끌어올리는 그룹의 역량을 잘 보여준다.

그룹의 포트폴리오는 주거, 상업, 숙박, 엔터테인먼트 분야를 아우르며, 각 프로젝트는 생활의 질, 디자인, 일상 편의를 모두 고려해 높은 수준의 생활 환경을 제공하도록 설계되었다. 숙박 자산으로는 그레나다의 Silversands Grand Anse, Silversands Beach House, 미코노스섬에서 개발 중인 5성급 호텔 등이 있고, ORA 철학에 따라 단순함과 디테일을 배려한 프리미엄 경험에 중점을 둔 시설들도 예정되어 있다.

ORA가 개발 프로젝트에서 중시하는 가치는 웰빙, 지속가능성, 강렬한 장소의 감각이다. 그룹이 조성하는 지역 사회는 장기적 적합성을 고려해 건설되며, 글로벌 수준을 충족하는 동시에 지역의 요구를 반영하고 있다.

ORA는 탁월함, 균형, 행복의 가치를 지향하며, 상업적으로 타당하고, 사회적으로 깨어 있으며, 오래 지속 가능한 프로젝트를 개발해 부동산 및 숙박 분야에서 새로운 기준을 제시하고 있다.

