A ORA Developers reforça a sua presença global com projetos emblemáticos nos Emirados Árabes Unidos e no Iraque

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, Sept. 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- O ORA Developers Group, líder global em desenvolvimento imobiliário visionário, está avançando em sua expansão internacional com o progresso simultâneo de dois projetos expressivos nos Emirados Árabes Unidos e no Iraque. Os dois empreendimentos são Bayn, uma nova comunidade costeira estrategicamente localizada entre Abu Dhabi e Dubai, e Madinat Al Ward, uma cidade residencial de grande escala no distrito de Al Nahrawan, no Governatorato de Bagdá, na República do Iraque. Ambos os projetos comprovam o compromisso de longo prazo da ORA com a construção de comunidades definidas pela excelência em design, relevância cultural e crescimento sustentável.

Juntos, esses dois empreendimentos emblemáticos representam um investimento combinado superior a US$ 16 bilhões (na primeira fase), consolidando a presença crescente da ORA no Oriente Médio e reforçando sua missão de entregar comunidades holísticas, preparadas para o futuro, em mercados de alto crescimento.

Bayn: moldando o futuro da vida costeira nos EAU

Localizado em Ghantoot, uma área estratégica que conecta Abu Dhabi e Dubai, o Bayn tem como objetivo estabelecer uma nova comunidade dinâmica, fundamentada nos princípios consistentes da ORA de expandir os limites urbanos das cidades e integrar a natureza de forma harmoniosa aos ambientes urbanos. O projeto abrange 4,8 milhões de metros quadrados e conta com sete quilômetros de frente para a água, destacando sua proposta de valor única dentro do cenário em transformação dos EAU.

Mais de 55% da comunidade é dedicada a espaços abertos, cursos de água e instalações recreativas, incluindo uma marina, uma lagoa e uma praia com 1,2 km de extensão. Um clube esportivo de 100.000 metros quadrados e comodidades holísticas estabelecem novos padrões para uma vida saudável e ativa. Bayn representa o compromisso da ORA em preservar a costa virgem de Ghantoot, ao mesmo tempo em que oferece aos moradores seu primeiro lar à beira-mar, refletindo a comprovada expertise da empresa em comunidades costeiras desde a Costa Norte do Egito até Ayia Napa, no Chipre, e Granada.

"Com Bayn, nosso objetivo é desenvolver um destino que antecipe as necessidades futuras de uma comunidade costeira próspera em uma localização estrategicamente importante", afirmou o Eng. Naguib Sawiris, presidente e CEO da ORA Developers. “Ghantoot apresenta uma oportunidade única de criar uma comunidade costeira distinta que não apenas oferece um estilo de vida excepcional, mas também contribui para o desenvolvimento mais amplo e para o atrativo da região. Esperamos que este projeto atraia moradores e estimule o crescimento econômico e social,” acrescentou ele.

Madinat Al Ward: um novo modelo urbano para o Iraque

A inauguração de Madinat Al Ward em Bagdá marca um capítulo significativo na agenda habitacional nacional do país. Com uma área monumental de 62 milhões de metros quadrados, este projeto visionário, nomeado em homenagem ao estudioso iraquiano Ali Al-Wardi, será desenvolvido ao longo de um período de 24 anos, com a meta de entregar aproximadamente 120.000 novas residências e criar uma cidade vibrante e autossustentável.

A Fase 1, por si só, está prevista para ser concluída ao longo de oito anos, com um investimento aproximado de US$ 10 bilhões. Entre suas características mais notáveis está um parque público único de 5 milhões de metros quadrados, garantindo o compromisso da ORA em criar ambientes urbanos verdes e habitáveis que priorizam o bem-estar da comunidade e a gestão ambiental.

“Madinat Al Ward é um testemunho do poder das parcerias público-privadas visionárias”, disse Ibrahim Karam, CEO da ORA Iraque. “Este projeto vai além da oferta de moradias, pois estabelece as bases para um novo centro urbano, que prioriza a qualidade de vida e o crescimento sustentável. Acreditamos que este empreendimento servirá como modelo para futuras expansões urbanas no Iraque e em toda a região.”

Compromisso com a tecnologia, sustentabilidade e bem-estar

Tanto Bayn quanto Madinat Al Ward são sustentados pelo investimento da ORA em infraestrutura digital avançada, tecnologias sustentáveis e um foco em espaços abertos e áreas verdes. Os sistemas de última geração do Bayn otimizam o engajamento dos moradores, as operações e a gestão comunitária, enquanto ambos os projetos enfatizam a preservação ambiental e estilos de vida ativos e saudáveis para todos os moradores.

Com esses projetos, a ORA Developers convida as partes interessadas e os futuros residentes a imaginar as possibilidades de comunidades verdadeiramente transformadoras, que estabelecem novos padrões para a vida urbana no Oriente Médio.

Sobre a ORA Developers:

a ORA Developers é líder global no setor imobiliário, reconhecida por criar espaços transformadores que elevam a qualidade de vida cotidiana e contribuem para o crescimento das cidades às quais pertencem. Fundado em 2016, o grupo possui mais de US$ 2,57 bilhões em ativos e administra um portfólio imobiliário com valor superior a US$ 45 bilhões em vendas, abrangendo Egito, Granada, Grécia, Chipre, Paquistão, EAU e Iraque.

A ORA concentra-se em identificar locais com alto potencial e transformá-los em comunidades integradas que geram valor a longo prazo. Projetos como Ayia Napa Marina, no Chipre, Eighteen, no Paquistão, Bayn, em Abu Dhabi, Madinat Al Ward, no Iraque, e seis empreendimentos estratégicos no Egito demonstram a capacidade do grupo de atuar em mercados frequentemente subestimados, redefinindo seu apelo por meio de um planejamento cuidadoso e em larga escala.

Seu portfólio abrange os setores residencial, comercial, hoteleiro e de entretenimento, com cada projeto concebido para oferecer um alto padrão de vida que combina qualidade, design e conveniência no dia a dia. Os ativos hoteleiros do grupo incluem o Silversands Grand Anse e o Silversands Beach House, em Granada, além de um hotel cinco estrelas em desenvolvimento em Mykonos e outras propriedades em fase de lançamento, refletindo o foco da ORA em oferecer experiências premium moldadas pela simplicidade e atenção aos detalhes.

Em todos os seus empreendimentos, a ORA prioriza o bem-estar, a sustentabilidade e um forte senso de pertencimento ao local. Suas comunidades são concebidas com foco na relevância de longo prazo, alinhando-se às necessidades locais ao mesmo tempo em que oferecem qualidade global.

A ORA é guiada pelos valores de excelência, equilíbrio e felicidade, e continua a estabelecer novos padrões nos setores imobiliário e hoteleiro ao desenvolver projetos que são comercialmente sólidos, socialmente conscientes e construídos para durar.

