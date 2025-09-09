ORA Developers 透過在阿聯酋和伊拉克的地標式項目，增強全球影響力

杜拜，阿聯酋, Sept. 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ORA Developers Group 是具有遠見卓識的房地產開發領域的全球領導者，目前正在海外持續擴展業務，同時在阿聯酋和伊拉克推進兩個重要項目。這兩個發展項目分別是位於阿布扎比和杜拜之間策略性位置的新型海濱社區 Bayn，以及位於伊拉克共和國巴格達省 Al Nahrawan 區的大型住宅城市 Madinat Al Ward。這兩個項目都充分體現 ORA 長期致力建立以卓越設計、貼合當地文化和可持續發展為特徵的社區。

這兩個地標式發展項目的投資額共計超過 160 億美元 (第一階段)，項目能夠加強 ORA 在中東地區不斷擴大的影響力，並增強其在高速發展市場中的使命，致力打造面向未來的全方位社區。

Bayn：塑造阿聯酋海濱生活的未來

Bayn 位於連接阿布扎比和杜拜的關鍵區域甘圖特，其設計理念在於打造充滿活力的新社區，這源自 ORA 的一貫原則，即擴大城市覆蓋範圍，並將大自然與城市環境順暢融合。該項目佔地 480 萬平方米，有長達 7 公里的海濱地帶，彰顯該項目在阿聯酋不斷變化的格局中具備獨特的價值主張。

逾 55% 的社區面積用於打造開放式空間、水道和休閒娛樂設施，包括碼頭、潟湖和 1.2 公里長的海灘。10 萬平方米的體育會所和全面的綜合設施為健康、活躍的生活樹立新基準。Bayn 彰顯 ORA 致力保護甘圖特原始海岸線的承諾，同時為居民提供首個海濱家園，該公司在這方面的專業知識備受認可，此前已在從埃及北海岸到塞浦路斯阿依納帕和格林納達的沿海社區中有所體現。

ORA Developers 主席兼行政總裁、工程師 Naguib Sawiris 說：「我們的目標是將 Bayn 打造為一個勝地，滿足位於重要策略性位置的繁榮海濱社區的未來需求。」 他進一步補充說：「甘圖特為打造別具一格的海濱社區提供獨特機會，這個社區不僅帶來卓越的生活方式，還有助當地的宏觀發展，令此地更引人入勝。我們預計這個項目將吸引居民、刺激經濟及推動社會發展。」

Madinat Al Ward：伊拉克的新城市典範

位於巴格達的 Madinat Al Ward 破土開工，開啟該國國家住房議程的重要篇章。這個凝聚遠見卓識的超大型項目佔地 6,200 萬平方米，以伊拉克學者 Ali Al-Wardi 的名字命名，將在 24 年內完成開發，最終提供約 12 萬套新住宅，並打造一個充滿活力、自給自足的城市。

第一階段預計將耗時八年完成，投資金額約 100 億美元。其中最顯著的特徵是獨一無二的公共公園，佔地 500 萬平方米，落實 ORA 致力打造宜居的綠色城市環境、優先考慮社區福祉和環境管理的理念。

ORA Iraq 行政總裁 Ibrahim Karam 說：「Madinat Al Ward 見證了富有遠見的公私合作夥伴關係的力量。該項目不僅提供住房，而且為注重生活質素和可持續發展的新城市中心奠定基礎。我們相信，這個發展項目將成為伊拉克及更廣泛地區未來城市擴張的典範。」

著重科技、可持續發展和福祉

Bayn 和 Madinat Al Ward 都得益於 ORA 對先進數碼基礎設施、可持續科技以及開放式綠色空間的投資。Bayn 採用最先進的系統，簡化了居民參與、營運和社區管理，同時這兩個項目都注重環保以及讓所有居民享有活躍、健康的生活方式。

透過這些項目，ORA Developers 邀請利益相關者和未來居民想像真正具有變革意義的社區的可能性，為中東的城市生活樹立新基準。

關於 ORA Developers：

ORA Developers 是全球房地產領導者，以打造變革型空間而聞名，這些空間不僅能改善日常生活，而且為其所在城市的發展作出貢獻。該集團成立於 2016 年，擁有超過 25.7 億美元的資產，管理的房地產組合遍布埃及、格林納達、希臘、塞浦路斯、巴基斯坦、阿聯酋和伊拉克，價值超過 450 億美元。

ORA 著重尋找極具潛力的地段，並將其轉變為能夠提供長期價值的綜合社區。塞浦路斯的 Ayia Napa Marina、巴基斯坦的 Eighteen、阿布扎比的 Bayn、伊拉克的 Madinat Al Ward 以及埃及的六項主要發展工程等項目，展示了該集團在經常被忽視的市場中進行開發、透過深思熟慮的大規模規劃讓這些地方重新煥發魅力的能力。

其資產組合涵蓋住宅、商業、酒店和娛樂，每個項目都旨在提供集品質、設計和日常便利於一體的優質生活。該集團的酒店資產包括位於格林納達的 Silversands Grand Anse 和 Silversands Beach House、正在開發的位於米科諾斯島的五星級酒店，以及其他即將推出的物業，這些資產都體現了 ORA 注重以關注細節的簡約方式打造優質體驗的理念。

在所有發展項目中，ORA 都將幸福感、可持續發展和濃烈的本土風情放在首位。公司建設社區的時候，著重長遠利益，既提供國際化品質，亦能滿足當地需求。

ORA 以卓越、平衡和幸福的價值觀為指導，透過開發具有商業價值和社會意識、持久耐用的項目，繼續在房地產行業和酒店業樹立新基準。

請瀏覽以下網址，查閱此公告隨附的相片：

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/806d1be4-d671-4a99-861f-9b04d8f4c837

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f7c80de5-a436-47b9-967a-4808b1e988bd