København, 9. september 2025
SELSKABSMEDDELELSE nr. 18/2025

Ledende medarbejderes transaktioner

I henhold til markedsmisbrugsforordningens artikel 19 skal Cemat A/S hermed indberette følgende oplysninger, som selskabet har modtaget den 8. september 2025.

Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne 
Navn:Frede Clausen
Årsag til indberetning: 
Stilling/titel:Bestyrelsesformand i Cemat A/S
Første indberetning/ændring:Første
Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplat- formen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende 
Navn:Cemat A/S
LEI-kode:213800899MWAZT9KQZ78

 

 

 
Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner 
Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen:Aktier
Identifikationskode:ISIN DK0010271584
Transaktionens art:Køb af aktier
Pris(er):DKK 845.158,17
Mængde(r):811.248
Aggregerede oplysninger: 
  • Aggregeret mængde
811.248
  • Pris
DKK 845.158,17, svarende til en pris på 1,0418 pr. aktie
Dato for transaktionen:5. september 2025
Sted for transaktionen:Nasdaq Copenhagen, XCSE
   

Cemat A/S

Jaroslaw Pawel Lipinski
CEO

Denne selskabsmeddelelse er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

