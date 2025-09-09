Nasdaq Copenhagen

København, 9. september 2025

SELSKABSMEDDELELSE nr. 18/2025

Ledende medarbejderes transaktioner

I henhold til markedsmisbrugsforordningens artikel 19 skal Cemat A/S hermed indberette følgende oplysninger, som selskabet har modtaget den 8. september 2025.

Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne Navn: Frede Clausen Årsag til indberetning: Stilling/titel: Bestyrelsesformand i Cemat A/S Første indberetning/ændring: Første Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplat- formen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende Navn: Cemat A/S LEI-kode: 213800899MWAZT9KQZ78











Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen: Aktier Identifikationskode: ISIN DK0010271584 Transaktionens art: Køb af aktier Pris(er): DKK 845.158,17 Mængde(r): 811.248 Aggregerede oplysninger: Aggregeret mængde 811.248 Pris DKK 845.158,17, svarende til en pris på 1,0418 pr. aktie Dato for transaktionen: 5. september 2025 Sted for transaktionen: Nasdaq Copenhagen, XCSE

Cemat A/S

Jaroslaw Pawel Lipinski

CEO

Denne selskabsmeddelelse er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

