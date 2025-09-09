GrønlandsBANKEN A/S udsteder og førtidsindfrier Senior Non-Preferred kapital

Banken har dags dato indgået aftale om at udstede DKK 125 mio. Senior Non-Preferred kapital (Tier 3), som en del af den løbende proces med at optimere bankens kapitalstruktur. Nykredit Bank A/S er arrangør af udstedelsen.



Udstedelsen har fondskoden DK0030553375 og udstedes med valør den 17. september 2025. Udstedelsen har en løbetid på syv år med mulighed for førtidig indfrielse efter fire år og løbende herefter, forudsat Finanstilsynets forudgående tilladelse. Udstedelsen forrentes med en variabel rente på 6 måneders CIBOR plus 230 basispoint.

Samtidig er det besluttet, at førtidsindfri DKK 50 mio. Senior Non-Preferred (Fondskode DK0030494778), som blev udstedt den 27. oktober 2021 med en løbetid på fem år, og med en mulighed for førtidig indfrielse fire år efter udstedelsesdatoen. Indfrielsen sker den 27. oktober 2025.

Indfrielsen sker efter forudgående tilladelse fra Finanstilsynet.

