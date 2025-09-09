Nasdaq Copenhagen

Nikolaj Plads 6

DK-1067 Copenhagen K

København, 9. september 2025

SELSKABSMEDDELELSE nr. 19/2025

Storaktionærmeddelelse

Med henvisning til kapitalmarkedslovens § 38 oplyses det hermed, at Frede Clausen har informeret Cemat A/S om, at han ejer 12.578.091 aktier i Cemat A/S svarende til 5,034 % af aktiekapitalen og stemmerettighederne i selskabet.

Cemat A/S

Jaroslaw Pawel Lipinski

CEO

