København, 9. september 2025
SELSKABSMEDDELELSE nr. 19/2025
Storaktionærmeddelelse
Med henvisning til kapitalmarkedslovens § 38 oplyses det hermed, at Frede Clausen har informeret Cemat A/S om, at han ejer 12.578.091 aktier i Cemat A/S svarende til 5,034 % af aktiekapitalen og stemmerettighederne i selskabet.
Cemat A/S
Jaroslaw Pawel Lipinski
CEO
Denne selskabsmeddelelse er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.
