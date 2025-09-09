Nr. 19/2025 - Storaktionærmeddelelse

 | Source: Cemat A/S Cemat A/S

Nasdaq Copenhagen                                                                                   
Nikolaj Plads 6
DK-1067 Copenhagen K   

København, 9. september 2025
SELSKABSMEDDELELSE nr. 19/2025

Storaktionærmeddelelse

Med henvisning til kapitalmarkedslovens § 38 oplyses det hermed, at Frede Clausen har informeret Cemat A/S om, at han ejer 12.578.091 aktier i Cemat A/S svarende til 5,034 % af aktiekapitalen og stemmerettighederne i selskabet.

Cemat A/S

Jaroslaw Pawel Lipinski
CEO

Denne selskabsmeddelelse er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Vedhæftet fil


Attachments

Selskabsmeddelelse nr. 19 - 09.09.2025

Recommended Reading

  • September 09, 2025 10:00 ET | Source: Cemat A/S
    No. 18/2025 - Managers’ transactions

    Nasdaq Copenhagen                                                                                    Nikolaj Plads 6DK-1067 Copenhagen K    Copenhagen, 9 September 2025ANNOUNCEMENT no. 18/2025 ...

    Read More
    No. 18/2025 - Managers’ transactions
  • September 05, 2025 10:45 ET | Source: Cemat A/S
    No. 17/2025 - Managers’ transactions

    Nasdaq Copenhagen                                                                                    Nikolaj Plads 6DK-1067 Copenhagen K    Copenhagen, 5 September 2025ANNOUNCEMENT no. 17/2025 ...

    Read More
    No. 17/2025 - Managers’ transactions