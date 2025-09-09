Alstom S.A : Alstom fournira à NJ TRANSIT 200 voitures à deux niveaux supplémentaires et 12 locomotives pour moderniser sa flotte, dans l’Etat du New Jersey aux Etats-Unis

Cette nouvelle commande porte le nombre total de véhicules Multilevel III achetés par l'agence de transport à 374





Les voitures à deux niveaux augmenteront la capacité, la fiabilité et le confort des passagers





L'achat de nouveau matériel roulant est évalué à 1 milliard d'euros (1,1 milliard de dollars)





9 septembre 2025 – Alstom, leader mondial de la mobilité intelligente et durable, a annoncé aujourd'hui que NJ TRANSIT a exercé des options pour acheter 200 voitures Multilevel III supplémentaires et 12 locomotives ALP 45 bimodes. La valeur totale de cet achat est d'environ 1 milliard d'euros[1] (1,1 milliard USD). NJ TRANSIT est la plus grande agence de transport public à l'échelle d’un État aux États-Unis et la troisième plus grande du pays, avec près de 270 millions de trajets de passagers chaque année.

L'achat de matériel roulant s’inscrit dans le cadre des efforts continus de NJ TRANSIT visant à créer une flotte plus moderne, efficace et fiable afin de servir les passagers voyageant dans l'État et se rendant à New York et Philadelphie. Les voitures Multilevel III remplaceront les voitures à un niveau âgées de 40 ans par un modèle pouvant parcourir entre 10 et 20 fois plus de distance entre les réparations critiques. Les nouvelles voitures augmenteront également la capacité de plus de 12%.

« Alstom est fier de notre partenariat de longue date avec NJ TRANSIT et cette nouvelle commande réaffirme notre engagement à fournir aux passagers de NJ TRANSIT des voitures ferroviaires sûres et à la pointe de la technologie qui les transporteront de manière fiable et confortable », a déclaré Michael Keroullé, président d'Alstom Amériques. « Ces trains à deux niveaux de troisième génération que nous commencerons à livrer à NJ TRANSIT dans les mois à venir sont conçus avec des caractéristiques écoénergétiques, d’optimisation et de durabilité pour maximiser la valeur de la flotte de NJ TRANSIT tout au long de son cycle de vie. »

Des trains plus fiables, confortables et respectueux de l'environnement.

Les équipements pour les voitures Multilevel III comprennent des ports de chargement USB, des écrans numériques et des annonces audio automatisées avec des informations sur les itinéraires et les stations.

Cette nouvelle commande s'ajoute aux 174 véhicules Multilevel III que NJ TRANSIT avait précédemment commandés à Alstom. Environ un tiers de la commande totale sont des voitures autopropulsées, ce qui élimine le besoin d'une locomotive séparée pour pousser ou tirer le train. Un train de 12 voitures circulera généralement avec quatre voitures motrices, ce qui améliorera la fiabilité en cas de défaillance d'une des voitures motrices.

Les 12 locomotives bi-modes ALP 45 supplémentaires remplaceront certaines des anciennes locomotives diesel de NJ TRANSIT. Les ALP 45 peuvent utiliser les caténaires pour une alimentation électrique plus propre lorsque cela est possible. Sur les parties du réseau de NJ TRANSIT qui ne sont pas électrifiées, les ALP 45 passeront à des moteurs diesel conformes aux normes d'émissions Tier IV de l'Agence américaine de protection de l'environnement, une norme plus élevée que celle des anciennes locomotives diesel. Avec cet achat, NJ TRANSIT possédera un total de 72 locomotives bi-modes ALP 45.

Les voitures Multilevel pour NJ TRANSIT font partie du portefeuille de trains périurbains Adessia d'Alstom. Véritable colonne vertébrale de la vie urbaine, les trains périurbains Adessia sont l'un des moyens les plus durables de voyager à travers les villes et les banlieues. La large gamme d'unités multiples et de voitures à plancher haut est disponible en configurations à un ou deux niveaux et convient à toutes les conditions climatiques. Ils peuvent circuler entre 120 et 200 km/h sur des réseaux électrifiés ou non. En tant que principal fabricant de trains périurbains avec plus de 60 ans d'expérience, Alstom s'engage à rendre les opérations encore plus durables et améliorer l'expérience des passagers. Grâce à plus de 40 000 voitures ferroviaires vendues dans plus de 60 réseaux périurbains dans plus de 15 pays en Europe, en Asie, en Afrique, en Amérique et en Australie, ce sont plus de 20 millions de passagers qui voyagent confortablement, en toute sécurité et de manière fiable chaque jour.

La locomotive bimode ALP 45 fait partie du portefeuille de locomotives Traxx Passenger ultramodernes d’Alstom, conçues pour permettre des opérations confortables et sans frontières, dans le cadre d’un service de transport de passagers, et capables d’opérer sous différents systèmes et d’intégrer des sources d’énergie multiples. Cette offre regroupe plusieurs types de locomotives, répondant à des normes et des besoins opérationnels divers – tels que l’exploitation transfrontalière, push-pull et sans caténaire, tout en garantissant la prise en compte de prérequis environnementaux. Alstom a vendu plus de 1 000 locomotives de voyageurs depuis le début du XXIe siècle, sur trois continents, à savoir l’Amérique du Nord, l’Europe et l’Asie centrale.

Alstom est un fournisseur de matériel roulant et de services ferroviaires de premier plan aux États-Unis. Il a livré plus de 12 000 véhicules neufs ou rénovés pour des agences ferroviaires telles que celles de New York, Chicago, Los Angeles, Atlanta, Boston, Washington D.C., San Francisco, Atlanta et New Jersey, et a livré les premiers trains à grande vitesse fabriqués en Amérique. Alstom est également le premier opérateur ferroviaire privé du pays, pour plus de 20 clients ferroviaires et aéroportuaires et transportant des millions de passagers chaque jour.

ALSTOM™, Adessia™, ALP™ et Traxx Passenger™ sont des marques protégées du groupe Alstom.

[1] Enregistré au deuxième trimestre de l'exercice fiscal 2025-2026

