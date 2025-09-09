RUBIS: Résultats du premier semestre 2025 - Une performance robuste confortant la trajectoire vers les objectifs de 2025

Paris, le 9 septembre 2025, 17h45

EBITDA à 369 millions d'euros, en hausse de 3 % vs S1 2024 (constant sur base comparable 1 ), reflétant un niveau d'activité globalement stable dans un environnement de marché volatil.

Résultat net part du Groupe de 163 millions d'euros, en hausse de + 26 % (+ 18 % sur une base comparable) dans un contexte de devises locales stables, après un premier semestre 2024 sévèrement affecté par des pertes de change.

Génération de cash-flow soutenue – flux de trésorerie lié aux activités opérationnelles à 276 millions d'euros au S1 2025 vs 286 millions d'euros au S1 2024.

Dette financière nette corporate/EBITDA 2 à 1,4x à juin 2025, stable par rapport à décembre 2024, illustrant la solidité du bilan de Rubis - Dette financière nette totale de 1 405 millions d'euros, en baisse de - 6 % vs 1 491 millions à juin 2024.

Confirmation des objectifs 2025 dans un contexte EUR/USD défavorable depuis juin 2025 et en supposant un impact constant de l'hyperinflation par rapport à 2024.





CHIFFRES CLÉS DU PREMIER SEMESTRE 20253

(en millions d’euros) S1 2025 S1 2024 Variation Chiffre d’affaires 3 275 3 339 - 2% EBITDA 369 358 3 % Résultat net consolidé part du Groupe 163 130 26 % BPA (dilué), en euros 1,58 1,25 26 % Flux de trésorerie lié aux activités opérationnelles 276 286 - 3 % DFN Corporate/EBITDA3 1,4x 1,6x

Dette financière nette (DFN)/EBITDA4 2,1x 2,1x



Le 9 septembre 2025, Clarisse Gobin-Swiecznik, Gérante, a déclaré : « Au premier semestre 2025, Rubis a réalisé une performance robuste dans un environnement de marché qui reste volatil. La progression de l'EBITDA et du résultat net reflète la pertinence de notre modèle d'affaires diversifié et de notre stratégie de croissance, gages de notre robustesse face à la volatilité macroéconomique et des devises. La génération de flux de trésorerie soutenue illustre la solidité de nos opérations, nous permettant de poursuivre nos investissements de façon disciplinée. Avec un bilan sain et un ratio de levier stable, nous abordons la seconde moitié de l'année avec confiance, réaffirmant nos prévisions pour 2025 tout en restant attentifs aux développements macroéconomiques et géopolitiques. »

PERFORMANCE FINANCIÈRE – PREMIER SEMESTRE 2025

États financiers consolidés au 30 juin 2025

(en millions d’euros) S1 2025 S1 2024 Variation Chiffre d’affaires 3 275 3 339 - 2 % EBITDA, dont 369 358 3 % Distribution d’énergies 379 371 2 % Production d’électricité renouvelable 10 11 - 5 % EBIT, dont 253 257 - 2 % Distribution d’énergies 281 284 - 1 % Production d’électricité renouvelable - 6 - 3 106 % Résultat net consolidé part du Groupe 163 130 26 % BPA (dilué), en euros 1,58 1,25 26 % Cash-flow opérationnel 276 286 - 3 % Dépenses d’investissement (« capex »), dont 164 103 59 % Distribution d’énergies 73 68 7 % Production d’électricité renouvelable 91 35 163 %

Le premier semestre 2025 a vu une augmentation de + 3 % de l'EBITDA à 369 millions d'euros (0 % sur base comparable). L'EBIT atteint 253 millions d'euros (- 2 % sur un an, - 5 % sur base comparable), reflétant un niveau d'activité globalement stable dans un environnement de marché volatil. La diversification produits et géographique a porté ses fruits, entraînant une croissance des volumes.

Au niveau du Groupe, le coût de la dette financière nette a atteint 32 millions d'euros contre 44 millions d'euros au premier semestre 2024. Cette évolution reflète la baisse des taux d'intérêt, notamment au Kenya ; et malgré une dette plus élevée chez Photosol en ligne avec la hausse de ses capacités en opération. Les autres éléments financiers ressortent à - 2 millions d'euros au premier semestre 2025, contre - 33 millions d'euros au premier semestre 2024, reflétant des devises plus stables et une gestion efficace des changes depuis 2024, en particulier au Kenya et au Nigeria.

Le résultat avant impôt a augmenté de + 21 % pour atteindre 216 millions d'euros tandis que le résultat net part du Groupe a augmenté de + 26 % pour atteindre 163 millions d'euros. Cette amélioration est principalement due à l’absence de pertes de change.

Les impôts ont atteint 50 millions d'euros au premier semestre 2025 contre 45 millions d'euros au premier semestre 2024, en ligne avec l'augmentation du résultat avant impôt. Ils incluent une composante de l’OCDE Global Minimum Tax de 13 millions d'euros.

La génération de cash-flow opérationnel, est soutenue, atteignant 276 millions d'euros, en légère baisse par rapport au premier semestre 2024 (- 3 %), illustrant la solidité des opérations.

Les capex ont atteint 164 millions d'euros, dont 91 millions d'euros ont été consacrés à la Production d'électricité renouvelable (contre 35 millions d'euros au premier semestre 2024). Les 73 millions d'euros restants sont répartis entre la maintenance (80 %) et les investissements de croissance et de transition énergétique (20 %) dans la Distribution d'énergie.

Impact IAS 29 : hyperinflation (impacts non cash)

Rubis a appliqué la norme IAS 29 dans les pays hyperinflationnistes (Haïti et Suriname), tels que définis par les normes IFRS. L’application de la norme IAS 29 dans les pays hyperinflationnistes impose de retraiter leurs actifs et passifs non monétaires et leur compte de résultat pour refléter les variations du pouvoir d’achat général de leur monnaie fonctionnelle, conduisant à un gain ou une perte, incluse dans le résultat net. Par ailleurs, leurs états financiers sont convertis en euros avec le taux de change de clôture de la période concernée.

IAS 29 : impact sur les données publiées (en millions d’euros) S1 2025 S1 2024 Impact sur le taux de croissance EBITDA 5 2 0,8 % EBIT 2 2 0,0 % Résultat net part du Groupe - 8 - 5 - 1,8 %

PERFORMANCE COMMERCIALE – PREMIER SEMESTRE 2025

1. DISTRIBUTION D’ÉNERGIES - RETAIL & MARKETING





Volumes de vente et marge brute par produit sur le premier semestre 2025



Volumes (en ‘000 m3) Marge brute (en M€)

S1 2025 S1 2024 S1 2025 vs S1 2024 S1 2025 S1 2024 S1 2025 vs S1 2024 GPL 670 660 2 % 161 158 2 % Carburant 2 176 2 101 4 % 220 214 3 % Bitumes 288 212 36 % 45 44 3 % TOTAL 3 134 2 973 5 % 426 416 2 %

Volumes de ventes et marge brute par zone géographique sur le premier semestre 2025



Volumes (en ‘000 m3) Marge brute (en M€) S1 2025 S1 2024 S1 2025 vs S1 2024 S1 2025 S1 2024 S1 2025 vs S1 2024 Europe 473 464 2 % 121 114 6 % Caraïbes 1 196 1 145 4 % 167 167 0 % Afrique 1 466 1 364 7 % 138 134 2 % TOTAL 3 134 2 973 5 % 426 416 2 %

Au premier semestre 2025, les volumes ont cru dans toutes les régions et tous les produits avec une base comparable déjà élevée.

La demande de GPL a légèrement augmenté au cours du premier semestre. Cette performance a été principalement tirée par la France et l'Afrique du Sud. Le GPL-carburant en Europe maintient une croissance forte, ainsi que le segment vrac en France, soutenu par une bonne dynamique commerciale. En Afrique du Sud, les segments conditionné et vrac sont en hausse, bénéficiant de l'hiver froid et de l’acquisition de nouveaux clients. Au Maroc, les volumes sont de nouveau en croissance au deuxième trimestre, tandis que les marges restent sous pression concurrentielle. Globalement, la marge brute a augmenté en ligne avec les volumes, maintenant ainsi une marge unitaire stable.

En ce qui concerne le carburant :

l’activité retail (stations-service représentant 50 % du volume de carburant et 53 % de la marge brute du carburant au premier semestre) a particulièrement bien performé en Afrique. Le volume total a augmenté de + 5 % et la marge brute de + 8 %. Cette solide performance s'explique par : le Kenya, où une première étape de l'ajustement de la formule de prix a eu lieu mi-mars 2025. Cela a conduit à une augmentation des marges unitaires de + 3 % au premier semestre, Madagascar, où le marché a continué d'être très dynamique et où l'amélioration de l’attractivité des stations-service et des magasins de proximité alimente le trafic, la Jamaïque qui a continué de bien performer en termes de volume, bien que les marges aient été un peu plus serrées dans un contexte d'approvisionnement moins favorable au premier semestre ;

(stations-service représentant 50 % du volume de carburant et 53 % de la marge brute du carburant au premier semestre) Le volume total a augmenté de + 5 % et la marge brute de + 8 %. Cette solide performance s'explique par :

le segment commercial et industriel entreprise (C&I, représentant 29 % du volume de carburant et 25 % de la marge brute du carburant au premier semestre) a augmenté de + 8 % en volume. Les marges ont diminué de - 8 % sur un an, principalement en raison de la forte concurrence sur les prix au Guyana en amont des élections de septembre ;

(C&I, représentant 29 % du volume de carburant et 25 % de la marge brute du carburant au premier semestre) principalement en raison de la forte concurrence sur les prix au Guyana en amont des élections de septembre ; le segment aviation (représentant 17 % du volume de carburant et 16 % de la marge brute du carburant) a diminué de - 9 % en volume et de - 2 % en marge brute, améliorant ainsi la marge unitaire de + 8 %. Deux éléments expliquent cette performance. L'activité aviation au Kenya subit une pression tarifaire accrue. Dans ce contexte, la société privilégie les marges plutôt que les volumes. En revanche, ce premier semestre a été dynamique dans la région Caraïbes, avec des fréquences aériennes soutenues.

Le volume de bitumes a augmenté de + 36 % sur un an, principalement tiré par le Nigeria où la demande de produits a repris au premier semestre, et l’activité a également bénéficié de difficultés d’approvisionnement pour un des concurrents de Rubis. Par ailleurs, l'intégration de l'Angola dans le périmètre a également contribué à la croissance des volumes. La marge brute a augmenté de + 3 % sur un an. La diminution de la marge unitaire qui en découle s’explique par un effet de base, généré par la dévaluation du Naira nigérian au premier semestre 2024, qui avait alors gonflé les marges sur cette période.

2. DISTRIBUTION D’ÉNERGIES - SUPPORT & SERVICES





L'activité Support & Services a enregistré un chiffre d'affaires de 485 millions d'euros (stable sur un an) au premier semestre 2025.

Le volume de trading pour compte de tiers hors livraisons de brut a augmenté de + 16 % tandis que les marges ont progressé de + 9 % par rapport au premier semestre 2024.

Dans les Caraïbes , l'activité de trading a été dynamique avec + 14 % sur un an en volume et + 18 % sur un an en marge.

En Afrique , l'activité de transport de bitumes s'est améliorée au premier semestre (volumes en progression de + 29 % après un faible premier semestre 2024) avec des routes plus nombreuses mais plus courtes.

La SARA et les opérations logistiques, dont les business models sont spécifiques, présentent un profil de marge stable.

3. PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ RENOUVELABLE – PHOTOSOL





Données opérationnelles S1 2025 S1 2024 Variation Capacité installée (en MWc) 607 460 32 % Production d’électricité (en GWh) 269 221 22 % Chiffre d’affaires (en M€) 31 24 27 %

Au premier semestre 2025, Photosol a installé 84 MWc, portant les actifs en exploitation à 607 MWc, en hausse de + 32 % sur un an. Le portefeuille sécurisé a augmenté de + 25 % pour atteindre 1,2 GWc. Le pipeline a atteint 5,7 GWc (+ 9 % sur un an). Le chiffre d'affaires pour le premier semestre 2025 s'est élevé à 31 millions d'euros, en hausse de + 27 % par rapport au premier semestre 2024, reflétant l'expansion du portefeuille.

PERFORMANCE OPÉRATIONNELLE – PREMIER SEMESTRE 2025

Répartition de l’EBITDA

(en millions d’euros) S1 2025 S1 2024 Variation Europe 62 57 10 % Caraïbes 111 111 0 % Afrique 91 90 2 % Retail & Marketing 265 258 3 % Support & Services 114 114 0 % Production d'électricité renouvelable 10 11 - 5 % Holding - 20 - 24 - 17 % EBITDA total du Groupe 369 358 3 %

1. DISTRIBUTION D’ÉNERGIES - RETAIL & MARKETING





Par région, la performance opérationnelle pour le premier semestre 2025 est la suivante :

l' Europe continue de bénéficier de sa forte position dans le GPL (lequel représente plus de 90 % du bénéfice brut régional). L'EBITDA a augmenté de + 10 %, reflétant une amélioration de l’efficacité opérationnelle ;

continue de bénéficier de sa forte position dans le GPL (lequel représente plus de 90 % du bénéfice brut régional). L'EBITDA a augmenté de + 10 %, reflétant une amélioration de l’efficacité opérationnelle ; la zone Caraïbes s’est normalisée à un niveau d'activité élevé, avec le segment carburant retail globalement stable et une amélioration des volumes et des marges de l'aviation. L'EBITDA est resté stable sur un an ;

s’est normalisée à un niveau d'activité élevé, avec le segment carburant retail globalement stable et une amélioration des volumes et des marges de l'aviation. L'EBITDA est resté stable sur un an ; enfin, en Afrique, les conditions d'exploitation se sont améliorées à la fois au Nigeria et au Kenya dans un contexte de changes globalement stables. L'EBITDA a augmenté de + 2 % sur un an.





2. DISTRIBUTION D’ÉNERGIES - SUPPORT & SERVICES





L'activité Support & Services a enregistré un EBITDA de 114 millions d'euros (stable sur un an) au premier semestre 2025, en ligne avec la stabilité des revenus.

3. PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ RENOUVELABLE – PHOTOSOL





L'EBITDA a atteint 10 millions d'euros au S1 2025, en baisse de - 5 % par rapport à 11 millions d'euros au S1 2024. Cette variation s'explique par la montée en puissance du développement de projets, impliquant des dépenses de développement plus importantes. L'EBITDA power a atteint 22 millions d'euros pour le S1 2025 contre 16 millions d'euros pour le S1 2024, soit une augmentation de + 38 %.

BILAN

(en millions d’euros) 30/06/2025 31/12/2024 Variation Dette financière nette (DFN) 1 405 1 292 9 % DFN/EBITDA 2,1x 1,9x

Dettes projets sans recours 494 431 15 % Dette financière nette corporate(1) (DFN corporate) 910 861 6 % DFN Corporate/EBITDA 1,4x 1,4x



(1) Dette financière nette corporate – hors dette sans recours, voir l’annexe pour plus de précisions.





La dette financière nette corporate (DFN corporate) de Rubis s’élève à 910 millions d’euros à fin juin 2025, soit un ratio DFN/EBITDA de 1,4x (stable versus fin 2024).

PERSPECTIVES

Les hypothèses de travail utilisées pour établir les prévisions 2025 restent inchangées.

L’EBITDA du Groupe devrait atteindre entre 710 et 760 millions d’euros en 2025 (en supposant un impact IAS 29 – hyperinflation stable par rapport à 2024).

Pour rappel, les impacts de la norme IAS 29 - hyperinflation sur l'exercice 2024 se sont élevés à 24 millions d'euros sur l'EBITDA, 22 millions d'euros sur l'EBIT et - 10 millions d'euros sur le résultat net part du Groupe.

Rappel : les ambitions de Photosol 2027 (inchangées)

Portefeuille sécurisé 5 au-delà de 2,5 GWc.

au-delà de 2,5 GWc. EBITDA consolidé 6 : 50-55 millions d’euros, dont environ 10 % de contribution au EBITDA des projets de cession partielle. EBITDA power 7 : 80-85 millions d’euros. EBITDA sécurisé 8 : 150-200 millions d’euros.

: 50-55 millions d’euros, dont environ 10 % de contribution au EBITDA des projets de cession partielle.

NOTATIONS EXTRA-FINANCIÈRES

MSCI : AA (réitérée en décembre 2024)

Sustainalytics : 29,2 (vs 30,7 précédemment)

ISS ESG : C (vs C- précédemment)

CDP : B (réitérée en février 2025)

Annexe

1. RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES DU PREMIER SEMESTRE





Chiffre d’affaires (en M€) S1 2025 S1 2024 S1 2025 vs S1 2024 Distribution d’énergies 3 244 3 315 - 2 % Retail & Marketing 2 759 2 828 - 2 % Europe 407 404 + 1 % Caraïbes 1 136 1 214 - 6 % Afrique 1 216 1 210 + 0 % Support & Services 485 487 - 0 % Production d’électricité renouvelable 31 24 + 27 % TOTAL 3 275 3 339 - 2 %

2. CHIFFRES DU T2





Répartition du chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires (en M€) T2 2025 T2 2024 T2 2025 vs T2 2024 Distribution d’énergies 1 557 1 663 - 6 % Retail & Marketing 1 338 1 436 - 7 % Europe 193 195 - 1 % Caraïbes 551 624 - 12 % Afrique 594 617 - 4 % Support & Services 219 227 - 4 % Production d’électricité renouvelable 20 16 + 26 % TOTAL 1 577 1 679 - 6 %

Retail & Marketing : volumes de vente et marge brute par produit au T2



Volumes (en ‘000 m3) Marge brute (en M€) (en ’000 de m3) T2 2025 T2 2024 T2 2025 vs T2 2024 T2 2025 T2 2024 T2 2025 vs T2 2024 GPL 324 317 2 % 78 74 5 % Carburant 1 105 1 052 5 % 107 111 - 4 % Bitume 154 112 37 % 24 21 12 % TOTAL 1 583 1 481 7 % 208 206 1 %

Retail & Marketing : volumes de vente et marge brute par zone géographique au T2



Volumes (en ‘000 m3) Marge brute (en M€) T2 2025 T2 2024 T2 2025 vs T2 2024 T2 2025 T2 2024 T2 2025 vs T2 2024 Europe 218 219 0 % 57 52 9 % Caraïbes 611 572 7 % 82 87 - 6% Afrique 753 690 9 % 70 67 4 % TOTAL 1 583 1 481 7 % 208 206 1 %

.

3. AJUSTEMENTS ET RÉCONCILIATIONS





Composition dette nette/EBITDA hors IFRS 16

(en millions d’euros) 30/06/2025 31/12/2024 Variation Dette financière nette corporate(1) (DFN corporate) 910 861 6 % EBITDA (a) 732 721 2 % Charges locatives - IFRS 16 (b) 60 56 8 % Prod. Photosol - EBITDA (c) 37 31 16 % EBITDA avant IFRS 16 & hors prod. Photosol (a)-(b)-(c) 635 634 0 % DFN corporate / EBITDA avant IFRS 16 & hors prod. Photosol 1,4x 1,4x

Dettes projets sans recours 494 431 15 % Dette financière nette (DFN) 1 405 1 292 9 % DFN/EBITDA avant IFRS 16 2,1x 1,9x



(1) Dette financière nette corporate – hors dette sans recours.





KPIs sur une base comparable

S1 2025 S1 2024 Variation EBITDA (publié) 369 358 3 % Impacts divers relatifs aux rémunérations (y compris IFRS 2) 6 15

Hyperinflation - 5 - 2

Autres 3 3

EBITDA (sur une base comparable) 373 374 0 %





S1 2025 S1 2024 Variation EBIT (publié) 253 257 - 2 % Impacts divers relatifs aux rémunérations (y compris IFRS 2) 6 15

Hyperinflation - 2 - 2

Autres 3 3

EBIT (sur une base comparable) 260 273 - 5 %





S1 2025 S1 2024 Variation Résultat net part du Groupe (publié) 163 130 26 % Hyperinflation 8 5

Impacts divers relatifs aux rémunérations (y compris IFRS 2) 6 13

Fees M&A et Autres 1 2

Résultat net part du Groupe (sur une base comparable) 179 150 18 %

4. ÉTATS FINANCIERS

Situation financière consolidée

ACTIF (en milliers d'euros) 30/06/2025 31/12/2024 Actifs non courants Immobilisations incorporelles 121 233 113 618 Écarts d’acquisition 1 702 029 1 763 436 Immobilisations corporelles 1 895 326 1 895 219 Immobilisations corporelles – droits d’utilisation 252 843 248 901 Participations dans les coentreprises 24 679 29 385 Autres actifs financiers 98 161 127 522 Impôts différés 21 625 24 687 Autres actifs long terme 213 288 188 463 TOTAL ACTIFS NON COURANTS (I) 4 329 184 4 391 231 Actifs courants Stocks et en-cours 614 448 715 790 Clients et autres débiteurs 769 620 871 761 Créances d’impôt 23 560 30 844 Autres actifs courants 49 241 48 095 Trésorerie et équivalents de trésorerie 529 728 676 373 TOTAL ACTIFS COURANTS (II) 1 986 597 2 342 863 TOTAL ACTIFS (I + II) 6 315 781 6 734 094





PASSIF (en milliers d'euros) 30/06/2025 31/12/2024 Capitaux propres – part du Groupe Capital 129 041 129 005 Primes liées au capital 1 537 672 1 537 708 Résultats accumulés 918 758 1 166 915 Total 2 585 471 2 833 628 Intérêts minoritaires 112 557 127 739 CAPITAUX PROPRES (I) 2 698 028 2 961 367 Passifs non courants Emprunts et dettes financières 1 348 658 1 206 174 Obligations locatives 224 218 220 350 Consignation d'emballages 153 377 152 681 Engagements envers le personnel 46 940 52 907 Autres provisions 204 439 184 542 Impôts différés 65 908 73 177 Autres passifs long terme 156 558 163 472 TOTAL PASSIFS NON COURANTS (II) 2 200 098 2 053 303 Passifs courants Emprunts et concours bancaires (part à moins d’un an) 585 570 762 505 Obligations locatives (part à moins d’un an) 38 897 37 116 Fournisseurs et autres créditeurs 734 222 863 686 Dettes d’impôt 38 156 39 601 Autres passifs courants 20 810 16 516 TOTAL PASSIFS COURANTS (III) 1 417 655 1 719 424 TOTAL PASSIF (I + II + III) 6 315 781 6 734 094

Compte de résultat consolidé





(en milliers d’euros) %

2025/

2024 30/06/2025 30/06/2024 CHIFFRE D’AFFAIRES NET - 2 % 3 274 585 3 338 885 Achats consommés

(2 407 831) (2 491 037) Charges externes

(274 624) (269 370) Charges de personnel

(150 566) (149 898) Impôts et taxes

(72 109) (70 128) RÉSULTAT BRUT D’EXPLOITATION 3 % 369 455 358 452 Autres produits de l’activité

1 316 906 Amortissements et provisions nets

(111 203) (98 684) Autres produits et charges d’exploitation

(6 320) (3 262) RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT - 2 % 253 248 257 412 Autres produits et charges opérationnels

2 867 (882) RÉSULTAT OPÉRATIONNEL AVANT QUOTE-PART DE RÉSULTAT DES COENTREPRISES 0 % 256 115 256 530 Quote-part de résultat des coentreprises

764 5 344 RÉSULTAT OPÉRATIONNEL APRÈS QUOTE-PART DE RÉSULTAT DES COENTREPRISES - 2 % 256 879 261 874 Produits de trésorerie et d’équivalents de trésorerie

5 488 5 502 Coût de l’endettement financier brut

(37 746) (49 352) COÛT DE L’ENDETTEMENT FINANCIER NET - 26 % (32 258) (43 850) Charge d’intérêt sur obligations locatives

(7 185) (6 488) Autres produits et charges financiers

(1 615) (32 700) RÉSULTAT AVANT IMPÔTS 21 % 215 821 178 836 Impôts sur les bénéfices

(49 549) (44 655) RÉSULTAT NET TOTAL

166 272 134 181 RÉSULTAT NET, PART DU GROUPE 24 % 163 454 129 503 RÉSULTAT NET, MINORITAIRES 26 % 2 818 4 678

Tableau de flux de trésorerie consolidés





(en milliers d’euros) 30/06/2025 31/12/2024 30/06/2024 RÉSULTAT NET TOTAL CONSOLIDÉ DES ACTIVITÉS POURSUIVIES 166 272 351 103 134 181 Ajustements : Élimination du résultat des coentreprises (764) (6 806) (5 344) Élimination du résultat des amortissements et provisions 131 899 250 269 119 613 Élimination des résultats de cession (6 367) (89 197) 527 Élimination des produits de dividende (1 160) (708) (741) Autres produits et charges sans incidence sur la trésorerie (1) 11 509 14 702 8 433 CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT APRÈS COÛT DE L’ENDETTEMENT FINANCIER NET ET IMPÔT 301 389 519 363 256 669 Élimination de la charge d’impôt 49 549 81 435 44 655 Élimination du coût de l’endettement financier net et de la charge d’intérêt sur obligations locatives 39 443 96 574 50 337 CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT AVANT COÛT DE L’ENDETTEMENT FINANCIER NET ET IMPÔT 390 381 697 372 351 661 Incidence de la variation du BFR* (67 805) 38 792 (25 888) Impôt payé (46 337) (70 986) (40 151) FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES 276 239 665 178 285 622 Incidence des variations de périmètre (trésorerie acquise – trésorerie cédée) 5 084 6 592 460 Acquisition d’actifs financiers : branche Distribution d’énergies (10 110) (8 291) (5 775) Acquisition d’actifs financiers : branche Production d’électricité renouvelable (873) (10 210) (7 360) Cession d’actifs financiers : branche Rubis Terminal 39 526 124 403

Acquisition d’immobilisations corporelles et incorporelles (164 028) (247 862) (103 166) Variation des prêts et avances consentis 39 601 13 230 71 Cession d’immobilisations corporelles et incorporelles 4 112 4 619 2 335 (Acquisition)/cession d’actifs financiers autres (22) (161) (127) Dividendes reçus 2 755 6 340 2 520 FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT (83 955) (111 340) (111 042)

Tableau de flux de trésorerie consolidés (suite)





(en milliers d’euros) 30/06/2025 31/12/2024 30/06/2024 Augmentation de capital 8 832 8 851 Rachat d’actions (réduction de capital) (25 027)

(Acquisitions)/cessions d’actions propres 414 (796) (1 087) Émissions d’emprunts 531 665 1 303 894 655 177 Remboursements d’emprunts (541 163) (1 328 075) (690 962) Remboursements des obligations locatives (23 384) (41 993) (19 790) Intérêts financiers nets versés (2) (42 437) (97 384) (52 199) Dividendes mis en paiement (220 713) (282 284) (204 979) Dividendes mis en paiement (participations ne donnant pas le contrôle) (9 152) (12 269) (5 523) Acquisition d’actifs financiers : branche Production d’électricité renouvelable (6 256) (2 827) (318) Autres flux liés aux opérations de financement (1 402) 1 065 2 345 FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (312 428) (476 864) (308 485) Incidence de la variation des taux de change (26 501) 9 714 1 932 VARIATION DE LA TRÉSORERIE (146 645) 86 688 (131 973) Trésorerie des activités poursuivies



Trésorerie d’ouverture (3) 676 373 589 685 589 685 Variation de la trésorerie (146 645) 86 688 (131 973) Trésorerie de clôture (3) 529 728 676 373 457 712 Dettes financières hors obligations locatives (1 934 228) (1 968 679) (1 949 004) Trésorerie nette de dettes financières (1 404 500) (1 292 306) (1 491 292)

(1) Dont variations de juste valeur des instruments financiers, charge IFRS 2, etc.

(2) Les intérêts financiers nets versés incluent les impacts liés aux retraitements des contrats de location (IFRS 16).

(3) Trésorerie hors concours bancaires.

(*) Ventilation de l’incidence de la variation du BFR :

Incidence de la variation des stocks et en-cours 70 934 Incidence de la variation des clients et autres débiteurs (24 728) Incidence de la variation des fournisseurs et autres créditeurs (114 011) Incidence de la variation du BFR (67 805)





1 Sur une base comparable : en tenant compte des éléments non récurrents ou exceptionnels, voir l’annexe pour plus de précisions.

2 Hors dette sans recours au niveau des SPV de Photosol ; EBITDA sur les 12 derniers mois hors IFRS 16 – obligations locatives.

3 La Gérance, réunie le 8 septembre 2025, a arrêté les comptes du premier semestre 2025. Ils ont été examinés par le Conseil de Surveillance le 9 septembre 2025. Les Commissaires aux comptes ont procédé à un examen limité de ces comptes. Leur rapport sur l’information financière semestrielle a été émis à la même date.

4 Dette hors IFRS 16 – obligations locatives et incluant la dette sans recours au niveau des SPV de Photosol.

5 Inclut les capacités de projets prêts à construire, en construction et en exploitation.

6 RBE présenté dans les états financiers consolidés du groupe Rubis.

7 RBE agrégé provenant de l’exploitation de centrales photovoltaïques PV via la vente d’électricité.

8 RBE illustratif provenant du portefeuille de projets sécurisés.

