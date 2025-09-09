| Présentation agrégée par jour et par marché
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 01 Septembre au 05 Septembre 2025
|Nom de l'émetteur
|Code identifiant de l'émetteur (code LEI)
|Jour de la transaction
|Code identifiant de l'instrument financier
|Volume total journalier (en nombre de titres)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition
|Code identifiant marché
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|01/09/2025
|FR0010259150
|632
|116,87753
|AQEU
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|01/09/2025
|FR0010259150
|1200
|116,94167
|CCXE
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|01/09/2025
|FR0010259150
|200
|116,90
|TQEX
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|01/09/2025
|FR0010259150
|2606
|117,18388
|XPAR
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|02/09/2025
|FR0010259150
|300
|116,20
|AQEU
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|02/09/2025
|FR0010259150
|500
|116,20
|CCXE
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|02/09/2025
|FR0010259150
|200
|116,286
|TQEX
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|02/09/2025
|FR0010259150
|3600
|116,41622
|XPAR
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|03/09/2025
|FR0010259150
|300
|116,70
|AQEU
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|03/09/2025
|FR0010259150
|600
|116,68333
|CCXE
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|03/09/2025
|FR0010259150
|300
|116,50967
|TQEX
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|03/09/2025
|FR0010259150
|3400
|116,95335
|XPAR
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|04/09/2025
|FR0010259150
|1200
|120,00
|CCXE
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|04/09/2025
|FR0010259150
|3400
|119,88147
|XPAR
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|05/09/2025
|FR0010259150
|300
|120,00 €
|AQEU
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|05/09/2025
|FR0010259150
|600
|120,05
|CCXE
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|05/09/2025
|FR0010259150
|300
|120,00
|TQEX
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|05/09/2025
|FR0010259150
|3400
|119,80815
|XPAR
|23038
|118,01642
Pièce jointe
- FR_IPSEN -Achats effectués dans les conditions de l'Article 5 du Règlement MAR - Semaine 36_2025_ (1)