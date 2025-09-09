IPSEN - Achats effectués dans les conditions de l'Article 5 du Règlement MAR - Semaine 36 - 2025

Présentation agrégée par jour et par marché

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 01 Septembre au 05 Septembre 2025
       
Nom de l'émetteur Code identifiant de l'émetteur (code LEI) Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre de titres) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition Code identifiant marché
  IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 01/09/2025 FR0010259150 632 116,87753 AQEU  
  IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 01/09/2025 FR0010259150 1200 116,94167 CCXE  
  IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 01/09/2025 FR0010259150 200 116,90 TQEX  
  IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 01/09/2025 FR0010259150 2606 117,18388 XPAR  
  IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 02/09/2025 FR0010259150 300 116,20 AQEU  
  IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 02/09/2025 FR0010259150 500 116,20 CCXE  
  IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 02/09/2025 FR0010259150 200 116,286 TQEX  
  IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 02/09/2025 FR0010259150 3600 116,41622 XPAR  
  IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 03/09/2025 FR0010259150 300 116,70 AQEU  
  IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 03/09/2025 FR0010259150 600 116,68333 CCXE  
  IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 03/09/2025 FR0010259150 300 116,50967 TQEX  
  IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 03/09/2025 FR0010259150 3400 116,95335 XPAR  
  IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 04/09/2025 FR0010259150 1200 120,00 CCXE  
  IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 04/09/2025 FR0010259150 3400 119,88147 XPAR  
  IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 05/09/2025 FR0010259150 300 120,00 € AQEU  
  IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 05/09/2025 FR0010259150 600 120,05 CCXE  
  IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 05/09/2025 FR0010259150 300 120,00 TQEX  
  IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 05/09/2025 FR0010259150 3400 119,80815 XPAR  
          23038 118,01642    
          

