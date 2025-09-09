GROUPE PARTOUCHE : Chiffre d’affaires 9 premiers mois - 347,8 M€ en hausse de +6,2 % - Dynamique solide confirmée sur l’ensemble des activités - Clôture du plan de sauvegarde de Financière Partouche

Chiffre d’affaires 9 premiers mois

347,8 M€ en hausse de +6,2 %

Dynamique solide confirmée sur l’ensemble des activités

Clôture du plan de sauvegarde de Financière Partouche

Paris, le 9 septembre 2025, 18h00 - Groupe Partouche, un leader européen des jeux, annonce ce jour son chiffre d’affaires consolidé pour le 3ème trimestre de l’exercice 2025 (mai - juillet 2025).

Activité soutenue au 3ème trimestre avec un chiffre d’affaires en hausse de +7,3% à 114,5 M€

Au 3ème trimestre 2025, le Produit Brut des Jeux (PBJ) s’établit à 189,0 M€, en hausse de +5,3 % par rapport au 3ème trimestre 2024 (à 179,5 M€). La dynamique se manifeste sur l’ensemble des zones géographiques et des formes de jeux :

En France, le PBJ progresse de +5,3 % pour atteindre 169,1 M€ (contre 160,7 M€ au T3 2024), soutenu par une hausse de la fréquentation de +5,8 %. Dans le détail, le PBJ des machines à sous progresse de +2,6 % à 130,4 M€ (vs 127,1 M€ au T3 2024), celui des jeux de table électroniques de +11,8 % à 22,6 M€ (vs 20,2 M€ au T3 2024) et celui des jeux de table non électroniques de +20,8 % à 16,0 M€ (vs 13,3 M€ au T3 2024),

À l’international, le PBJ est en hausse de +5,6 % à 19,9 M€ (contre 18,8 M€ au T3 2024) porté par la belle performance des jeux online suisses (+19,0 % à 6,6 M€ contre 5,5 M€ au T3 2024) et des machines à sous (+6,3 % à 10,1 M€ contre 9,5 M€ au T3 2024).

À périmètre constant, sans l’acquisition de Casino Partouche Cannes 50 Croisette (à Cannes) intervenue le 28 février 2025 et l’ouverture du casino de Cotonou (Bénin) le 28 janvier 2025, le PBJ total croit de +1,9 % à 182,9 M€.

Après prélèvements, le Produit Net des Jeux (PNJ) progresse de +5,6 % à 83,7 M€.

L’activité hors jeux génère un chiffre d’affaires de 31,5 M€ (+11,8 %). On saluera plus particulièrement la bonne performance de Copal Beach (ex Plage 3.14) ouverte fin juin 2024 après ses travaux d’aménagement (+88,1 % à 2,9 M€).

Au global, le chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2025 s’établit à 114,5 M€, contre 106,7 M€ en 2024 (+7,3 %).

Chiffre d’affaires 9 mois cumulé à fin juillet en hausse de +6,2 % à 347,8 M€

Sur 9 mois, le Produit Brut des Jeux progresse de +4,6 % à 550,5 M€, dont +3,0 % à périmètre constant. En France, la croissance sur 9 mois ressort à +4,9 % (à 492,4 M€) et à +1,6 % à l’international (à 58,1 M€). Le Produit Net des Jeux progresse de +3,9 % à 269,1 M€.

Confirmant la solide tendance observée depuis le début de l’exercice, le chiffre d’affaires cumulé des 9 premiers mois de l’exercice 2025 s’établit ainsi à 347,8 M€ (+6,2 % par rapport aux 9 mois de l’exercice 2024).

Clôture du plan de sauvegarde de Financière Partouche

Suite à la modification du plan de sauvegarde de Financière Partouche intervenue le 26 mai 20251 et au paiement par anticipation, du passif restant dû au titre du plan de sauvegarde arrêté par jugement en date du 30 juin 20142, grâce au tirage du crédit bancaire, le Tribunal de Commerce de Valenciennes a pu constater la bonne exécution et la sortie du plan le 1er septembre 2025.

Développement durable

Pour la quatrième année consécutive, Groupe Partouche a fait évaluer sa performance extra-financière dans le cadre du prêt à impact "Pact", souscrit auprès d'ARKEA Banque. Basé sur un référentiel méthodologique rigoureux, le Groupe a obtenu le score de 68/100, en progression de +5 points par rapport à l'année précédente et de +4 points par rapport au benchmark. Cette progression notable vient souligner l'engagement du Groupe Partouche à intégrer les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) au cœur de sa stratégie et permet de réduire une nouvelle fois le taux d’intérêt de cet emprunt de 8 points de base.

Berck-sur-Mer

Le 17 juillet 2025, à l’occasion d’un pourvoi formé contre une ordonnance de référé précontractuel ayant annulé la consultation lancée par la commune de Berck-sur-Mer en vue du renouvellement de la concession d’exploitation de son casino, le Conseil d’État a rejeté ledit pourvoi, considérant par ailleurs que le juge des référés n’avait pas méconnu les principes régissant les biens dits « de retour » en relevant que le bâtiment nécessaire à l’exploitation du casino pouvait faire l’objet d’un transfert à la commune au terme de la concession eu égard, notamment, aux liens étroits entre son propriétaire et le concessionnaire.

Cette considération du Conseil d’État, qui n’a pas d’effet juridique immédiat, fait l’objet de contestations dans le cadre de différentes procédures en cours, et à venir.

Prochains rendez-vous :

Chiffres d’affaires du 4ème trimestre 2025 : mardi 9 décembre 2025, après la clôture de la Bourse

Résultats de l’exercice clos au 31 octobre 2025 : mardi 27 janvier 2026, après la clôture de la Bourse

Fondé en 1973, le Groupe Partouche a su se développer afin de devenir un leader européen dans son secteur d'activité. Coté en Bourse, il exploite des casinos, un club de jeux, des hôtels, des restaurants, des centres thermaux et des golfs. Le Groupe exploite 43 casinos et emploie près de 3 900 collaborateurs. Il est reconnu pour ses innovations et ses expérimentations des jeux de demain, ce qui lui permet d'aborder l'avenir avec confiance en visant le renforcement de son leadership et la poursuite de la progression de sa rentabilité. Introduit en bourse en 1995, Groupe Partouche est coté sur Euronext Paris, compartiment B. ISIN : FR0012612646 - Reuters : PARP.PA - Bloomberg : PARP:FP

ANNEXES

1- Chiffre d’affaires consolidé cumul 9 mois par trimestre

En M€ 2025 2024 Variation Premier trimestre (nov. à janv.) 126,4 118,7 +6,5% Deuxième trimestre (fév. à avr.) 106,9 101,9 +4,9% Troisième trimestre (mai à juil.) 114,5 106,7 +7,3% Chiffre d'affaires total consolidé 347,8 327,3 +6,2%

2- Construction du chiffre d’affaires consolidé

2.1 – Troisième trimestre

En M€ 2025 2024 Variation Produit Brut des Jeux (PBJ) 189,0 179,5 +5,3% Prélèvements -105,2 -100,1 +5,1% Produit Net des Jeux (PNJ) 83,7 79,3 +5,6% Chiffre d’affaires (CA) hors PNJ 31,5 28,1 +11,8% Programme de fidélisation -0,7 -0,8 -5,2% Chiffre d'affaires total consolidé 114,5 106,7 +7,3%

2.2 – Cumul 9 mois

En M€ 2025 2024 Variation Produit Brut des Jeux (PBJ) 550,5 526,4 +4,6% Prélèvements -281,4 -267,4 +5,3% Produit Net des Jeux (PNJ) 269,1 259,0 +3,9% Chiffre d’affaires (CA) hors PNJ 81,0 70,6 +14,8% Programme de fidélisation -2,3 -2,2 +2,8% Chiffre d'affaires total consolidé 347,8 327,3 6,2%

3- Ventilation du CA par secteur d’activité

3.1 – Troisième trimestre

En M€ 2025 2024 Variation Casinos 99,3 93,3 +6,4% Hôtels 10,0 9,5 +4,9% Autres 5,2 3,9 +34,3% Chiffre d'affaires total consolidé 114,5 106,7 +7,3%

3.2 – Cumul 9 mois

En M€ 2025 2024 Variation Casinos 315,0 297,1 +6,0% Hôtels 22,7 22,2 +2,6% Autres 10,0 8,1 +24,1% Chiffre d'affaires total consolidé 347,8 327,3 +6,2%

4- Lexique

Le « Produit Brut des Jeux » correspond au résultat des différents jeux opérés, après le paiement des gains des joueurs. Cette somme est débitée de « prélèvements » (État, communes, CSG, CRDS).

Le « Produit Brut des Jeux » devient après prélèvements le « Produit Net des Jeux », soit une composante du chiffre d’affaires.

1 Cf. communiqué de presse du chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2025, diffusé le 10 juin 2025 et disponible sur groupe.partouche.com/Finance.

2 Cf. communiqué de presse des résultats semestriels 2025, diffusé le 24 juin 2025 et disponible sur groupe.partouche.com/Finance.

