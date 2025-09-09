Kering - Assemblée générale du 9 septembre 2025 - Approbation de l'ensemble des résolutions





9 septembre 2025

















ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 9 SEPTEMBRE 2025 :

APPROBATION DE L’ENSEMBLE DES RÉSOLUTIONS

Kering annonce que l’ensemble des résolutions soumises au vote lors de l’Assemblée générale mixte du 9 septembre 2025 a été adopté.

Les actionnaires ont très largement approuvé la nomination de Luca de Meo en qualité d’administrateur.

Cette nomination s’inscrit dans le cadre de la dissociation des fonctions de Président du Conseil d’administration et de Directeur général, effective à compter du 15 septembre 2025. A cette date, conformément à ce qui avait été annoncé en juin dernier, M. de Meo prendra ses fonctions de Directeur général du Groupe, tandis que François-Henri Pinault continuera à exercer les fonctions de Président du Conseil d’administration.

A l’issue de cette Assemblée générale, le Conseil d’administration de Kering compte 14 membres, avec un taux d’indépendance de 58 % et une stricte parité entre les femmes et les hommes. Six nationalités y sont représentées : américaine, britannique, chinoise, française, italienne et turque.

