Royalton Hotels & Resorts Celebra Quince Años: Una Visión del Futuro de los Viajes Todo Incluido

Con 15 años de crecimiento constante, innovación y propósito, el presidente Jordi Pelfort reflexiona sobre el recorrido de la compañía y el futuro del modelo todo incluido.
ST. MICHAEL, Barbados, Sept. 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Este año marca el 15º aniversario de lo que comenzó como Blue Diamond Resorts y que hoy ha evolucionado para convertirse en Royalton Hotels & Resorts, una compañía hotelera líder en el Caribe reconocida por redefinir el modelo todo incluido a través de la innovación centrada en el huésped y un crecimiento con propósito. Lo que fue en su origen una visión audaz, se ha transformado en un portafolio de más de 24 propiedades en siete países y un equipo global con un ADN basado en el diseño de experiencias, la conexión emocional y la visión estratégica.
Para Jordi Pelfort, presidente de Royalton Hotels & Resorts, este aniversario representa más que un hito. “Hace quince años nos propusimos crear un nuevo tipo de experiencia todo incluido: moderna, inmersiva y adaptable a distintos estilos de viaje”, afirma. “No queríamos replicar lo que ya existía. Queríamos construir algo con propósito, algo que evolucionara junto al viajero”.
Esa claridad de propósito desde los inicios permitió a la compañía trazar una trayectoria que pocos habrían anticipado. A medida que crece el interés global por viajes significativos y sin complicaciones, Royalton Hotels & Resorts sigue respondiendo a esa demanda con propiedades que van desde resorts familiares con parques acuáticos y zonas de laser tag, hasta retiros solo para adultos llenos de energía o de serenidad elevada. Se trata de una respuesta no solo a las expectativas de los huéspedes, sino a un cambio más amplio en la industria: hoy los viajeros no solo reservan habitaciones, reservan historias.
A medida que el segmento todo incluido continúa evolucionando, Pelfort cree que su futuro estará marcado por una mayor personalización, un propósito más profundo y una integración más intuitiva entre el servicio y la tecnología. “Los viajeros de hoy quieren más que solo valor; buscan flexibilidad, conexión emocional y experiencias auténticas”, señala. “La próxima etapa del todo incluido estará definida por marcas capaces de equilibrar consistencia con creatividad. Y allí es precisamente donde estamos enfocados como compañía”.
“Hemos crecido rápido, pero nunca por casualidad”, asegura Pelfort. “Cada paso ha sido intencional, desde la construcción de alianzas estratégicas B2B en nuestros primeros años hasta la introducción de innovaciones en la categoría como los bungalows sobre el agua en Antigua o centros de entretenimiento totalmente inmersivos dentro de nuestros resorts”.
La compañía también fue pionera en la adopción de tecnología dentro del segmento todo incluido, desde brazaletes RFID y Smart TVs hasta apps móviles integradas que permiten a los huéspedes gestionar su estancia en tiempo real. Más recientemente, Royalton Hotels & Resorts ha incorporado inteligencia artificial y automatización tras bambalinas para optimizar la planificación de recursos, distribución y eficiencia operativa. Gracias a herramientas innovadoras que permiten conectar a cada huésped con la habitación ideal, se han fortalecido las estrategias de distribución sin comprometer la espontaneidad y la alegría que definen unas buenas vacaciones. Mientras la tecnología opera en segundo plano, la experiencia del huésped se mantiene fluida, intuitiva y profundamente humana.
De cara al futuro, Royalton Hotels & Resorts ve oportunidades más allá del Caribe. “La próxima frontera del modelo todo incluido no está limitada por la geografía”, comenta Pelfort. “Mercados como Estados Unidos y Europa están cada vez más abiertos a este modelo, especialmente cuando se combina con ofertas de estilo de vida curadas y una narrativa de marca sólida. Cuando llegue el momento adecuado, estaremos listos para llevar nuestra experiencia a nuevas regiones”.
Pelfort también vislumbra una ampliación del modelo todo incluido más allá de sus definiciones tradicionales. La personalización, el bienestar, la flexibilidad multigeneracional y la afinidad con el estilo de vida son hoy más importantes que nunca. “Ya no se trata solo de lo que está incluido, sino de cómo hace sentir al huésped”, señala. “El futuro pertenece a las marcas que puedan construir valor emocional, no solo transaccional”.
Esa creencia ha guiado el enfoque de Royalton Hotels & Resorts desde sus inicios. “Nuestra fortaleza siempre ha sido diseñar pensando en las personas, no solo en los productos”, explica Pelfort. “Por eso seguimos viendo una demanda constante a través de distintas generaciones, y eso es lo que nos permite servir a una audiencia global tan diversa”.
Como parte de su 15º aniversario, la compañía anunció la evolución de su identidad corporativa de Blue Diamond Resorts a Royalton Hotels & Resorts, alineando su nombre con el reconocimiento global de su marca insignia y reforzando su compromiso con una visión unificada centrada en el huésped. También compartió varios hitos clave, entre ellos el lanzamiento de la campaña “15 Años de Compromiso, 15 Acciones de Cambio” enfocada en sostenibilidad e impacto comunitario, el debut de Royalton Vessence Resorts en Barbados y la incorporación de Paraíso de la Bonita, A Luxury Collection Resort, Riviera Maya, Adult All-Inclusive, a su portafolio de propiedades gestionadas.
“Este aniversario no es solo una celebración de lo que hemos logrado y hacia dónde vamos”, señala Pelfort. “Es una reafirmación de nuestra responsabilidad de contribuir a un turismo más sostenible e inclusivo, creando tendencias y productos que respondan a las necesidades del viajero”.
Al reflexionar sobre estos 15 años, Pelfort no duda en reconocer a quienes hicieron posible esta visión. “Nada de esto habría sido posible sin la confianza y visión de Stephen Hunter, quien tuvo el valor de apostar por mí y por Royalton Hotels & Resorts”, comparte. “Y, por supuesto, no estaríamos aquí sin el equipo que hemos construido: uno de los más apasionados, talentosos y con visión de futuro en toda la industria”.
Al preguntársele cómo describiría el futuro del modelo todo incluido en una sola palabra, la respuesta de Pelfort es clara: Felicidad. “De eso se trata viajar. De momentos alegres, sin preocupaciones, con las personas que más importan. Y ese es precisamente el futuro que estamos construyendo”.
