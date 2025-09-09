Alma íbúðafélag hf.: Útgáfa á víxlum

Alma íbúðafélag hf. hefur lokið sölu á víxlum í tveimur flokkum til 3ja og 6 mánaða. Samtals bárust tilboð að fjárhæð 1.700 m.kr.
Alma hefur ákveðið að taka tilboðum að fjárhæð 1.020 m.kr. í 3ja mánaða víxilinn á 8,81% vöxtum og 640 m.kr. í 6 mánaða víxilinn á 8,80% vöxtum eða samtals 1.660 m.kr. Áður hafði félagið selt 560 m.kr. í víxlinum AL 25 1215 og nemur heildarstærð útgáfunnar því 1.580 m.kr.
Arctica Finance hf. hafði umsjón með sölu víxlanna.
Greiðslu- og uppgjörsdagur er mánudagurinn 15. september 2025.
Nánari upplýsingar veitir:
Ingólfur Árni Gunnarsson, framkvæmdastjóri, ingolfur@al.is.