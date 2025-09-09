Taiga dévoile la prochaine génération de motomarine électriques incluant une connectivité révolutionnaire et la technologie véhicule-réseau

Nouvelle Orca WX3 : plateforme polyvalente, conçue pour accueillir plusieurs passagers et profiter des sports nautiques sans compromis sur l’agilité ni la performance.

: plateforme polyvalente, conçue pour accueillir plusieurs passagers et profiter des sports nautiques sans compromis sur l’agilité ni la performance. Technologies inédites : commandes intelligentes, cartographie intégrée et géorepérage pour des sorties plus sécuritaires et respectueuses des milieux naturels.

: commandes intelligentes, cartographie intégrée et géorepérage pour des sorties plus sécuritaires et respectueuses des milieux naturels. Recharge ultra-rapide et bidirectionnelle : tous les modèles sont équipés de la technologie véhicule-réseau pour une expérience connectée et durable.

: tous les modèles sont équipés de la technologie véhicule-réseau pour une expérience connectée et durable. Livraisons mondiales de la nouvelle gamme Orca débuteront en 2026, avec une disponibilité en Europe pour la première fois.





MONTRÉAL, 09 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Moteurs Taiga Inc. (Taiga), pionnier de l’électrification hors route, dévoile aujourd’hui sa nouvelle gamme de motomarines Orca au prestigieux Yacht Club de Monaco. Cette nouvelle génération introduit un modèle inédit, des fonctionnalités numériques avancées et une technologie véhicule-réseau qui transforme la motomarine en source d’énergie mobile.

« Là où l’industrie voit des défis dans l’électrification, nous voyons des possibilités grâce à l’innovation », affirme Samuel Bruneau, PDG de Taiga. « Avec Orca 2026, nous prouvons que les motomarines électriques peuvent offrir une performance exceptionnelle, une valeur durable et une expérience nautique inégalée. »

Deux modèles, une même ambition : repousser les limites

La nouvelle Orca WX3, conçue pour accueillir trois passagers, se distingue par sa coque allongée et sa plateforme arrière modulable. Elle offre jusqu’à deux heures d’autonomie, une stabilité remarquable et une maniabilité optimisée pour les sports tractés, les excursions en famille ou la pêche - Orca WX3 à partir de 23 999 $ US.

L’Orca P2, évolution de l’Orca Performance, conserve sa réputation de motomarine agile et puissante. Sa plateforme allégée et raffinée assure une accélération instantanée et une maniabilité de pointe pour une expérience exaltante – Orca P2 à partir de 20 999 $ US.





Connectivité embarquée et contrôle intelligent

Orca 2026 intègre un écosystème numérique avancé : application mobile connectée, commandes embarquées intuitives, cartographie en temps réel et géorepérage personnalisable. Les utilisateurs peuvent définir des zones de navigation sécurisées, limiter la vitesse ou partager l’accès via des clés numériques.

Un système audio Bluetooth haut de gamme sera également disponible en option.





Recharge rapide et capacité bidirectionnelle

Grâce à la technologie véhicule-réseau, Orca devient une source d’énergie mobile. Elle peut alimenter une maison, recharger des équipements ou fournir de l’électricité à des installations hors réseau. Tous les modèles sont compatibles avec le standard de recharge rapide des véhicules électriques, soit CCS1 (Amérique du Nord) et CCS2 (Europe), permettant une recharge complète en moins de 30 minutes.

Un cœur électrique conçu sur mesure

Le groupe motopropulseur de prochaine génération de Taiga combine un moteur IPM et un onduleur dans une unité motrice intégrée. Son algorithme de contrôle repensé offre une puissance précise et réactive, même dans les conditions les plus exigeantes.

Les bobinages de stator optimisés améliorent la gestion thermique de plus de 15 %, prolongeant la puissance maximale sans surchauffe. La batterie haute densité, dotée d’un système de refroidissement avancé, assure une performance continue jusqu’à 65 % supérieure en environnement chaud.

Le système de gestion réduit la consommation en veille, permettant à la motomarine de rester entreposée pendant de longues périodes. Et contrairement aux motomarines à combustion, le système de refroidissement fermé évite les rejets polluants et supprime le besoin d’hivernage.





Design sophistique avec nouvelles couleurs audacieuse

Taiga dévoile également de nouvelles couleurs audacieuses qui mettent en valeur les lignes sculptées de l’Orca. Le Bleu Miami se distingue par sa teinte vive et électrique, accompagnée de tapis marins couleur sable chaud, capturant l’esprit dynamique de la côte de Miami. Le Rouge Monte-Carlo, un rouge métallisé profond aux nuances plus sombres, évoque le luxe du design automobile et souligne le lancement européen de Taiga à Monaco. Le Rose Titane combine la force du titane métallique avec la chaleur lumineuse d’un coucher de soleil côtier, créant une teinte éclatante qui oscille entre élégance et énergie.





À propos de Taiga

Taiga est une entreprise canadienne qui mène l’électrification au-delà des routes grâce à une technologie de groupe motopropulseur révolutionnaire, des véhicules de sports motorisés et des motomarines électriques. Grâce à une approche intégrée verticalement, Taiga repousse les frontières de la technologie électrique pour offrir des performances extrêmes à des prix compétitifs, facilitant ainsi la transition des véhicules thermiques vers l’électrique. Sa gamme actuelle comprend des motoneiges et des motomarines électriques, répondant à une demande croissante tant du côté récréatif que commercial, pour explorer la nature sans compromis. Pour plus d’informations, visitez www.taigamotors.com.

Contact de presse : Chloe Beaulieu – chloe.beaulieu@taigamotors.com

Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles au:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/64f51b1f-a628-4aba-b5db-c7f0ea529dc1

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b974f96f-e2cf-4d15-b86d-45327edc3348

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7e0ea609-38f7-426e-aaff-44d80086b0f0

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a96c196a-6dde-4632-9803-1055ee1b9e1d

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6528813c-b558-473b-8fc7-004b43227e75