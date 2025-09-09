Velocity Global benennt sich in Pebl um und stellt eine KI-basierte globale Einstellungsplattform vor

PALO ALTO, Kalifornien, Sept. 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Velocity Global, Erfinder der Kategorie „Employer of Record“ (EOR), hat sich heute in Pebl umbenannt und eine KI-basierte Plattform eingeführt, welche die Art und Weise, wie Unternehmen Talente länderübergreifend einstellen, bezahlen und verwalten, neu definiert.

Die neue Plattform von Pebl baut auf mehr als einem Jahrzehnt Compliance-Präzision sowie lokaler Marktexpertise auf und wird nun durch einen KI-First-Ansatz ergänzt, der das globale Personalmanagement schneller, intelligenter und widerstandsfähiger macht. Pebl bietet Unternehmen vier wesentliche Vorteile:

Einfachheit: Eine benutzerfreundliche Erfahrung für die Personalabteilung, welche die globale Personalbeschaffung so einfach macht wie die Online-Buchung von Reisen. Unsere potenziellen Kunden können Märkte bewerten, die gesamten Personalkosten im Voraus einsehen und ohne Reibungsverluste fundierte Entscheidungen treffen.

Eine benutzerfreundliche Erfahrung für die Personalabteilung, welche die globale Personalbeschaffung so einfach macht wie die Online-Buchung von Reisen. Unsere potenziellen Kunden können Märkte bewerten, die gesamten Personalkosten im Voraus einsehen und ohne Reibungsverluste fundierte Entscheidungen treffen. Speziell entwickelte KI: Um das Onboarding zu beschleunigen, den Kundenservice zu verbessern, umfassende Analysen bereitzustellen und unseren KI-Assistenten Alfie zu unterstützen. Wir verfügen über einen unfairen Vorteil, der auf Daten aus über zehn Jahren beruht.

Um das Onboarding zu beschleunigen, den Kundenservice zu verbessern, umfassende Analysen bereitzustellen und unseren KI-Assistenten Alfie zu unterstützen. Wir verfügen über einen unfairen Vorteil, der auf Daten aus über zehn Jahren beruht. Sofort: Sofortiger Mehrwert vom ersten Tag an mit umfassenden Angeboten und sofortigem Onboarding.

Sofortiger Mehrwert vom ersten Tag an mit umfassenden Angeboten und sofortigem Onboarding. Hybridbereitstellung: Die Autonomie der Self-Service-Technologie mit der Gewissheit von Expertensupport auf Abruf, der sowohl die Geschwindigkeit moderner KI als auch das Vertrauen menschlicher Expertise bietet.





Einer von Researchscape durchgeführten Pebl-Umfrage zufolge geben 87 % der Unternehmen zu, dass sie aufgrund von Compliance-Hürden Einstellungen verschoben oder abgesagt haben. Die Umbenennung von Pebl läutet eine neue Ära ein, in der KI, Self-Service-Technologie und Fachwissen diese Barrieren beseitigen und einen neuen Standard für die Erzielung globalen Wachstums setzen.

„Mit unserer Umbenennung in Pebl vollziehen wir einen entscheidenden Wandel in der Art und Weise, wie Unternehmen weltweit expandieren“, sagt Francoise Brougher, CEO von Pebl. „Jahrelang bedeutete die weltweite Personalbeschaffung, dass man wochenlang auf Antworten warten und sich durch komplexe Ebenen navigieren musste. Pebl ändert das für immer. Wir sind die Ersten in der Branche, die Unternehmen ein echtes Self-Service-Erlebnis bieten, das es ihnen ermöglicht, neue Märkte zu erkunden, Compliance-Anleitungen sowie sofortige Angebote zu erhalten und innerhalb von Minuten mit der Einstellung von Mitarbeitern zu beginnen.“

„Pebl verändert die Spielregeln in der EOR-Branche“, sagt Rohit Malik, CHRO von Matrixx Software. „Die neue Marke ist mutig und zukunftsorientiert. Das benutzerfreundliche Design und die einzigartigen Self-Service-Tools der Plattform helfen Unternehmen, schneller und intelligenter zu wachsen. Als langjähriger Kunde haben wir gesehen, wie zuverlässig der Support von Pebl ist – und jetzt, mit KI im Mix, legt Pebl die Messlatte für HR-Dienstleister überall höher.“

In seiner elfjährigen Geschichte hat das Unternehmen seine Präsenz in 185 Ländern mit 65 eigenen Niederlassungen ausgebaut und betreut weltweit mehr als 1.500 Kunden. Das Unternehmen hat über 160 grenzüberschreitende Fusions- und Übernahmegeschäfte begleitet, drei Jahre in Folge ein zweistelliges Umsatzwachstum erzielt und betreut führende Marken wie LastPass, Crunchbase, Linksys und mehr.

Entdecken Sie auf unserem Blog die ganze Geschichte unserer Entwicklung zu Pebl, und was dies für die Zukunft der Arbeit bedeutet.

Über Pebl

Pebl ist der führende Anbieter von KI-gestützter Beschäftigung auf globaler Ebene und verfügt über die einzige Plattform, die auf einem Jahrzehnt lokaler Kenntnisse und Compliance-Expertise aufbaut. Pebl unterstützt Unternehmen mithilfe von KI-Anleitung in Echtzeit dabei, Talente in über 185 Ländern schnell einzustellen, einfach zu bezahlen und zu verwalten. Alfie, der KI-Assistent von Pebl, liefert sofortige, geprüfte Antworten in über 50 Sprachen und wird dabei von einem globalen Netzwerk aus über 200 Rechts- und Personalexperten unterstützt. Pebl verfügt über mehr Arbeitslizenzen als jeder andere Arbeitgeber und genießt das Vertrauen Tausender Unternehmen – von Fortune-500-Unternehmen bis hin zu wachstumsstarken Start-ups. Das Unternehmen wird von Analysten regelmäßig als führender EOR-Anbieter anerkannt und belegt bei G2 den ersten Platz in Sachen Compliance. Mit Pebl können Unternehmen überall und jederzeit großartige Talente einstellen. Weitere Informationen finden Sie unter: https://hellopebl.com.

Medienkontakt:

press@hellopebl.com