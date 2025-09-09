Le CN et CSX collaborent pour lancer un nouveau service ferroviaire intermodal vers Nashville

HOMEWOOD, Ill., et JACKSONVILLE, Fla., 09 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX: CNR) (NYSE: CNI) et CSX (NASDAQ: CSX) ont annoncé aujourd’hui la signature d’un protocole d’entente pour mettre au point un nouveau service intermodal vers Nashville.

Ce service offrira aux clients une alternative ferroviaire fluide pour les conteneurs internationaux transportés depuis les points d’entrée de la côte ouest du Canada jusqu’à Nashville, en passant par Memphis. En remplaçant la voie de camionnage actuelle par un service d’échange interréseaux, le CN et CSX seront en mesure de fournir des solutions de chaîne d’approvisionnement plus rapides, plus fiables et plus durables à leurs clients.

« Cet accord nous permet d’étendre notre portée, permettant à nos clients d’accéder efficacement à davantage de marchés. Une collaboration comme celle-ci profite à tous, notamment aux chemins de fer, aux clients et aux collectivités, en stimulant la croissance, la fiabilité, le développement durable ainsi que diverses options. »

Janet Drysdale, cheffe des Affaires commerciales par intérim du CN



« À CSX, nous nous engageons à travailler avec nos partenaires interréseaux pour créer des solutions qui offrent une valeur mutuelle et élargissent les options disponibles pour les clients. Ce nouveau service avec le CN offre une option entièrement ferroviaire plus rapide et plus durable vers Nashville, aidant les expéditeurs à renforcer leurs chaînes d’approvisionnement tout en réduisant le trafic de camions sur nos autoroutes. »

Kevin Boone, vice-président exécutif et directeur commercial, CSX



Cette collaboration s’appuie sur l’expérience avérée des deux sociétés en matière d’accords interréseaux réussis, notamment leur partenariat sur la côte est, qui a commencé en 2019, desservant les ports de New York, du New Jersey et de Philadelphie.

Énoncés prospectifs du CN

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué constituent des « énoncés prospectifs » au sens de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis et en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières. Ces énoncés, de par leur caractère prospectif, impliquent des risques, des incertitudes et des hypothèses. Le CN prévient que ses hypothèses pourraient ne pas s’avérer et qu’en raison de la conjoncture économique actuelle, ces hypothèses, qui étaient raisonnables au moment où elles ont été formulées, comportent un degré plus élevé d’incertitude. Les énoncés prospectifs peuvent se reconnaître à l’emploi de termes comme « croit », « prévoit », « s’attend à », « présume », « perspective », « planifie », « vise » ou d’autres termes semblables. Les énoncés prospectifs sont fondés sur l’information disponible à la date où ils sont formulés. Le CN ne peut être tenu de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs pour tenir compte d’événements futurs, de changements de situations ou de changements de convictions, à moins que ne l’exigent les lois applicables sur les valeurs mobilières. Si le CN décidait de mettre à jour un énoncé prospectif, il ne faudrait pas en conclure que le CN fera d’autres mises à jour relatives à cet énoncé, à des questions connexes ou à tout autre énoncé de nature prospective.

Énoncés prospectifs de CSX

Ces informations et d’autres déclarations de CSX peuvent contenir des énoncés prospectifs au sens de la Private Securities Litigation Reform Act en ce qui concerne, entre autres, les projections et les estimations des bénéfices, des revenus, des marges, des volumes, des taux, des économies de coûts, des dépenses, des impôts, des liquidités, des dépenses en capital, des dividendes, des rachats d’actions ou d’autres éléments financiers, les énoncés des plans, des stratégies et des objectifs de la direction pour les opérations futures, et les attentes de la direction quant aux performances et aux opérations futures et au délai dans lequel les objectifs seront atteints, les énoncés concernant les nouveaux services proposés, et les énoncés concernant les conditions ou les performances futures de l’économie, de l’industrie ou du marché. Les énoncés prospectifs peuvent généralement se reconnaître à l’emploi de mots ou d’expressions tels que « sera », « devrait », « croire », « s’attendre à », « anticiper », « projeter », « estimer », « préliminaire » et autres expressions similaires. Les énoncés prospectifs ne sont valables qu’à la date à laquelle ils sont faits, et CSX n’est pas tenu de les mettre à jour ni de les réviser. Si CSX met à jour un énoncé prospectif, il ne faut pas en déduire que CSX fera d’autres mises à jour concernant cet énoncé ou tout autre énoncé prospectif.

Les énoncés prospectifs sont soumis à un certain nombre de risques et d’incertitudes, et les performances ou résultats réels pourraient différer matériellement de ceux anticipés par les énoncés prospectifs. Les facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent matériellement de ceux envisagés dans les énoncés prospectifs comprennent, entre autres : (i) le succès de CSX dans la mise en œuvre de ses initiatives financières et opérationnelles; (ii) les changements dans les conditions économiques, politiques ou commerciales nationales ou internationales, y compris celles qui affectent l’industrie du transport (comme l’impact de la concurrence, des conditions, du rendement et de la consolidation de l’industrie); (iii) les changements législatifs ou réglementaires; (iv) les risques commerciaux inhérents associés à la sûreté et à la sécurité; (v) l’issue des réclamations et des litiges impliquant ou affectant CSX; (vi) les événements naturels tels que les conditions météorologiques sévères ou les crises sanitaires pandémiques; et (vii) l’incertitude inhérente associée à la prévision des conditions économiques et commerciales.

D’autres hypothèses et facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent matériellement de ceux des énoncés prospectifs sont précisés dans les rapports SEC de CSX, accessibles sur le site Web de la SEC au www.sec.gov et sur le site Web de CSX au www.csx.com.

À propos du CN

Le CN propulse l’économie en acheminant annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord pour ses clients. Grâce à son réseau ferroviaire de près de 20 000 milles et à ses services de transport connexes, le CN relie les côtes est et ouest du Canada au Midwest américain et à la côte du Golfe des États-Unis, contribuant au commerce durable et à la prospérité des collectivités qu’il dessert depuis 1919.

À propos de CSX

CSX, dont le siège se trouve à Jacksonville, en Floride, est une entreprise de transport de premier plan. Elle fournit des services et des solutions de transbordement ferroviaire, intermodal et rail-camion à des clients opérant dans un large éventail de marchés, notamment ceux de l’énergie, de l’industrie, de la construction, de l’agriculture et des produits de consommation. Depuis près de 200 ans, CSX joue un rôle essentiel dans l’expansion économique et le développement industriel du pays. Son réseau relie toutes les grandes zones métropolitaines de l’est des États-Unis, où résident près des deux tiers de la population du pays. Il relie également plus de 240 chemins de fer d’intérêt local et plus de 70 ports maritimes, fluviaux et lacustres aux grands centres de population comme aux villes agricoles. De plus amples renseignements sur CSX Corp. et ses filiales sont disponibles à l’adresse suivante : www.csx.com.

