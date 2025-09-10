Geotab Tembus Lebih dari 5 Juta Pelanggan Aktif Kendaraan Terhubung Secara Global





JAKARTA, Indonesia, Sept. 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Geotab Inc. (“Geotab”) hari ini mengumumkan pencapaian terbaru perusahaan, yakni tercapainya lebih dari 5 juta pelanggan aktif secara global melalui platformnya. Pertumbuhan pesat dengan tambahan satu juta pelanggan aktif dalam kurun waktu kurang dari dua tahun ini semakin menegaskan posisi Geotab sebagai pemimpin global, penyedia solusi kendaraan terhubung sekaligus inovator utama dalam memanfaatkan data dan teknologi AI untuk mendorong hasil bisnis yang bermanfaat dan lebih signifikan.

“Perjalanan Geotab selalu didorong dengan inovasi tanpa henti. Dengan 630 hak paten global, kami telah memberikan dampak signifikan bagi industri armada selama 25 tahun terakhir. Pencapaian lebih dari 5 juta pelanggan aktif ini membuktikan bahwa pendekatan berbasis data yang kami terapkan dalam manajemen armada mampu menjawab tantangan nyata yang dihadapi dunia bisnis setiap harinya,” ujar Neil Cawse, Founder dan CEO dari Geotab. “Dengan adopsi teknologi AI yang terus berkembang, kami percaya bahwa kami dapat terus berkembang dalam lima tahun ke depan, sama seperti 25 tahun terakhir.”

Bagaimana Data Geotab Membantu Pelanggan dalam Menghemat Biaya dan Meningkatkan Kinerja Armada

Wawasan data Geotab membantu bisnis mengoptimalkan operasional armada, mulai dari mengurangi insiden downtime kendaraan yang tidak terduga, meningkatkan keselamatan, hingga menekan jarak tempuh harian melalui perencanaan rute yang lebih optimal. Peningkatan ini memungkinkan armada untuk menghemat biaya bahan bakar dan biaya operasional lainnya sekaligus mengurangi dampak terhadap lingkungan.

Kemampuan menghadirkan manfaat nyata ini didukung oleh volume data yang sangat besar dari 5 juta pelanggan aktif kendaraan terhubung, yang menghasilkan lebih dari 100 miliar titik data per hari atau setara dengan 37 triliun titik data per tahun. Data ini menjadi bahan bakar bagi model AI dan machine learning Geotab, yang memberikan tolok ukur akurat, analitik prediktif, serta wawasan yang dapat ditindaklanjuti untuk membantu armada dari berbagai skala mengambil keputusan yang lebih cerdas dan cepat.

Bagaimana 25 Tahun Inovasi Geotab Menghasilkan Pencapaian 5 Juta Kendaraan Terhubung

Tahun 2025 menandai 25 tahun perjalanan Geotab. Dari sebuah start-up dua orang hingga berkembang menjadi organisasi global dengan lebih dari 2.900 karyawan. Pencapaian ini menegaskan fokus Geotab pada inovasi dan ekspansi global. Geotab terus berada di garis depan industri dengan investasi berkelanjutan dalam riset dan pengembangan, memperluas kapabilitas platform terbuka, serta membangun ekosistem dengan lebih dari 700 mitra di seluruh dunia. Dalam 10 tahun terakhir, Geotab Marketplace juga terus berkembang, kini menghadirkan hampir 530 solusi yang dapat dipilih pelanggan sesuai kebutuhan.

