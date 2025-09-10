Royalton Hotels & Resorts Completa Quinze Anos: Uma Visão do Futuro das Viagens com Tudo Incluído





Comemorando 15 anos de constante crescimento, inovação e propósito, o presidente Jordi Pelfort falou sobre a jornada da empresa e o futuro do espaço com tudo incluído.

ST. MICHAEL, Barbados, Sept. 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Este ano marca o 15º aniversário do que começou como Blue Diamond Resorts e agora evoluiu para Royalton Hotels & Resorts, uma empresa líder em hospitalidade no Caribe, conhecida por redefinir o modelo tudo incluído através da inovação centrada no hóspede e crescimento focado. Com uma visão ousada a empresa se transformou em um portfólio de mais de 24 propriedades em sete países e uma equipe global com um DNA baseado em design de experiência, conexão emocional e previsão estratégica.

Para Jordi Pelfort, presidente da Royalton Hotels & Resorts, o aniversário é mais do que um marco. "Quinze anos atrás, nos propusemos a criar um novo tipo de experiência com tudo incluído, moderna, imersiva e adaptável a diferentes estilos de viagem", ele disse. “Não queríamos repetir o que já existia. Queríamos criar algo com propósito, algo que evoluísse com o viajante.”

Essa clareza inicial de propósito ajudou a empresa a alcançar uma trajetória que poucos puderam prever. Com a expansão do apetite global pelas viagens significativas e sem estresse, o Royalton Hotels & Resorts acompanha o momento, oferecendo propriedades que variam de resorts centrados na família com parques aquáticos e arenas de laser tag, a retiros apenas para adultos infundidos com energia de estilo de vida ou serenidade elevada. É uma resposta que vai além da demanda dos hóspedes, é uma mudança mais ampla no setor: os viajantes hoje estão reservando memórias, não apenas quartos.

Com a evolução do setor de tudo incluído, Pelfort acredita que seu futuro será moldado por uma maior personalização, um propósito mais profundo e uma integração mais intuitiva do serviço com a tecnologia. “Os viajantes de hoje querem mais do que somente o valor. Eles querem flexibilidade, conexão emocional e experiências autênticas”, ele continuou. “O próximo capítulo da hospitalidade com tudo incluído será definido pelas marcas que possam combinar a consistência com a criatividade. É exatamente onde a empresa está focada.”

"Crescemos rapidamente, mas nunca por acidente", disse Pelfort. “Cada passo dado foi intencional, desde a criação de parcerias estratégicas B2B nos primeiros dias, até a introdução de bangalôs sobre a água em Antígua e os centros de entretenimento totalmente imersivos nos nossos resorts.”

A empresa também foi uma das primeiras a adotar a tecnologia no segmento tudo incluído, desde pulseiras com RFID e Smart TVs, até aplicativos móveis totalmente integrados que permitem que os hóspedes gerenciem sua estadia em tempo real. Mais recentemente, o Royalton Hotels & Resorts adotou a IA e a automação nos bastidores para impulsionar o planejamento mais inteligente dos recursos, otimizar a distribuição e aumentar a eficiência operacional. Por meio de ferramentas inovadoras que ajudam a combinar o quarto certo com o hóspede certo, a empresa aprimorou suas estratégias de distribuição, preservando a espontaneidade e a alegria que definem ótimas férias. Embora a tecnologia funcione em segundo plano, a experiência do hóspede permanece perfeita, intuitiva e profundamente humana.

Para o futuro, o Royalton Hotels & Resorts vê oportunidades além do Caribe. "A próxima fronteira do tudo incluído não está limitada pela geografia", disse Pelfort. “Mercados como os EUA e a Europa estão cada vez mais abertos ao modelo, especialmente quando combinado com ofertas de estilo de vida selecionadas e uma forte narrativa de marca. Quando for a hora certa, estamos prontos para levar a nossa experiência para novas regiões.”

Pelfort também vê o modelo de tudo incluído se expandindo além das suas definições tradicionais. Personalização, bem-estar, flexibilidade multigeracional e alinhamento de estilo de vida estão se tornando cada vez mais importantes. "Não se trata mais do que está incluído, e sim de como os hóspedes se sentem", disse ele. "O futuro pertence às marcas que podem criar valor emocional, não apenas valor transacional."

Essa princípio guiou a abordagem do Royalton Hotels & Resorts desde o início. "Nossa força sempre esteve no foco nas pessoas, e não somente nos produtos", explicou Pelfort. “É por isso que temos visto uma demanda contínua ao longo das gerações, e é o que nos permite atender a um público global tão diversificado.”

Como parte do seu 15º aniversário, a empresa anunciou a evolução da sua identidade corporativa de Blue Diamond Resorts para Royalton Hotels & Resorts, alinhando seu nome com o reconhecimento global da sua marca emblemática Royalton e reforçando seu compromisso com uma visão unificada e focada no hóspede. A empresa também compartilhou vários marcos importantes, incluindo o lançamento da campanha “15 Years of Caring, 15 Acts of Change” focada na sustentabilidade e no impacto na comunidade, a inauguração do Royalton Vessence Resorts em Barbados e a inclusão do Paraíso de la Bonita, A Luxury Collection Resort, Riviera Maya, Adult All-Inclusive, no seu portfólio gerenciado.

"Este aniversário não é apenas uma comemoração de quão longe chegamos e para onde estamos indo", disse Pelfort. "É a confirmação da nossa responsabilidade de ajudar a moldar o futuro do turismo de uma forma mais sustentável e inclusiva, criando tendências e produtos que se alinham às necessidades dos viajantes."

Falando sobre os últimos 15 anos, Pelfort menciona quem ajudou a transformar a visão em realidade. “Nada disso teria sido possível sem a confiança e a visão de Stephen Hunter, que teve a coragem de apostar em mim e no Royalton Hotels & Resorts”, ele continuou. "E, é claro, não estaríamos aqui sem a equipe que criamos, uma das equipes mais dedicadas, talentosas e inovadoras do setor."

Solicitado a descrever o futuro da indústria de tudo incluído com uma palavra, a resposta de Pelfort foi simples: Felicidade. “A viagem é isso. Momentos alegres e sem preocupação com as pessoas que mais importam. E esse é o futuro que estamos criando.”

Para obter mais informações sobre as iniciativas do 15º aniversário do Blue Diamond Resorts, visite royalton.com.

Sobre o Royalton Hotels & Resorts

O Royalton Hotels & Resorts é uma empresa líder em hospitalidade com tudo incluído, com um portfólio com curadoria de 24 resorts em sete dos destinos mais procurados do Caribe, cada um oferecendo uma experiência de assinatura distinta e imersiva. Suas oito marcas incluem o premiado All-In Luxury® Royalton Luxury Resorts, onde Todos são Família, conhecido pelo elevado conforto e serviço atencioso através de recursos exclusivos como All-In Connectivity™ e DreamBed™. O Royalton Hideaway oferece um refúgio exclusivo para adultos, projetado em torno do Togetherness, com refeições exclusivas e acomodações modernas. O Royalton Vessence Resorts oferece The Art of Vacation através de uma abordagem de bem-estar para viagens com tudo incluído, centrada no equilíbrio e na conexão consciente. O Royalton CHIC Resorts convida os hóspedes para o Party Your Way com escapadelas vibrantes e exclusivas para adultos, cheias de estilo e espontaneidade, enquanto o Mystique by Royalton oferece retiros boutique Miles from Ordinary que celebram a beleza natural, a cultura local e a sofisticação descontraída. Na Jamaica, o Grand Lido Negril oferece uma experiência única Au Naturel para hóspedes com 21 anos ou mais, com luxo isolado à beira-mar.

O portfólio também inclui o Planet Hollywood Hotels & Resorts by Royalton, onde os hóspedes podem Vacation Like A Star™ em ambientes repletos de entretenimento cercados por memorabília icônica, e o Planet Hollywood Adult Scene by Royalton, onde os hóspedes podem Dodge the Paparazzi em escapadelas glamourosas, apenas para adultos, definidas pela privacidade e exclusividade.

Para mais informações sobre o Royalton Hotels & Resorts, visite www.royalton.com

Foto deste comunicado disponível em https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/85065547-dd7e-440e-b349-a9ccc195ca73/pt