BHP Xplor 开放 2026 届项目申请，提供非股权融资与全球支持

墨尔本，澳大利亚, Sept. 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- BHP Xplor 是一项旨在变革关键矿产勘探的加速器项目，为期九个月，现已正式开放 2026 届申请。

继 2023、2024 和 2025 届项目取得成功后，BHP Xplor 现为初级勘探公司开放下一期申请通道。 该项目寻求雄心勃勃的团体和人才，申请者应致力于发掘关键矿产新来源，助力打造可持续未来。

BHP Xplor 项目旨在强化参与者的勘探机会，同时促进其与 BHP 建立长期合作关系。 参与者将获得最高 50 万美元的非股权资金和专家指导，并有机会接入 BHP 的全球供应商及服务提供商网络。

BHP 集团勘探官 Tim O’Connor 表示：

“对于希望加快扩大规模、大胆突破边界的初级勘探公司而言，Xplor 已迅速成为其公认的发展途径。 该项目不仅能够为其提供资金，还将提供专业知识、各类网络和深度技术，均能彻底改变一家公司的发展轨迹。 随着全球对关键矿产的需求不断加码，大型矿企与初级勘探公司之间建立强有力的合作伙伴关系至关重要。 Xplor 的意义远超一般加速勘探项目，它更在于塑造一种新的合作方式，以解锁未来所需资源。”

此外，2026 届参与团队将加入 BHP Xplor 日益壮大的参与者网络，目前已涵盖 21 家公司，使其能够在各自的发展道路上持续分享见解与经验。

Electrum Discovery 首席执行官、BHP Xplor 项目当前参与者 Elena Clarici 表示：

“参与 BHP Xplor 项目是无价的。 该项目让我们获得了有助于强化公司战略、加快项目推进的专业知识和宝贵资源。 还为我们打开了凭自身之力难以获取的各类网络和机遇之门。 Xplor 已经对我司的发展方式产生了切实影响。”

对 BHP 而言，Xplor 提供了一个与跨新地域和不同地质概念的勘探项目多元管道接触的机会，以此支持公司的长期增长雄心。

BHP Xplor 2026 届项目的申请期为 2025 年 9 月 8 日至 10 月 15 日。

如需了解更多信息，请访问 https://www.bhp.com/xplor

Georgina Gabelich: Media.relations@bhp.com