BHP Xplor 2026 年度團隊申請現正開放，提供免股權資金及全球支援

墨爾本，澳洲, Sept. 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 為期九個月的加速計劃 BHP Xplor 旨在變革關鍵礦產的勘探模式，其 2026 年度團隊申請現已正式開放。

隨著 2023、2024 及 2025 屆團隊相繼獲得豐碩成果，BHP Xplor 邀請早期勘探者申請加入下一屆計劃。 該計劃尋覓滿懷抱負的團隊及個人，致力發掘對建構可持續未來不可或缺的關鍵礦物新資源。

BHP Xplor 計劃旨在加速參與者的勘探機遇，同時促進與 BHP 的長期連繫。 參與者可獲最高 50 萬美元的免股權資金、專家指導，並使用 BHP 的全球供應商及服務商網絡。

BHP 集團勘探總監 Tim O’Connor 表示：

「Xplor 已迅速成為備受認可的途徑，供希望快速擴張和大膽創新的早期勘探者使用。 該計劃不僅提供資本，更帶來可徹底改變公司發展方向的知識、網絡及技術深度。 隨著全球對關鍵礦產的需求加劇，龍頭企業與新創公司之間建構強大合作夥伴關係將成關鍵。 Xplor 有助推進勘探項目之外，更可以塑造全新的合作模式，以共同發掘未來所需的資源。」

此外，2026 屆團隊將加入 BHP Xplor 日益壯大的校友網絡（現已擴展至 21 間公司），在發展道路上持續分享洞察見解及經驗心得。

Electrum Discovery 行政總裁兼現屆 BHP Xplor 參與者 Elena Clarici 表示：

「參與 BHP Xplor 計劃難能可貴。 透過該計劃，我們能夠接觸到專業知識及資源，從而完善策略並加速推進項目。 同時亦打開了我們單憑一己之力難以觸及的網絡與機會大門。 Xplor 正在真正改變本公司的增長模式。」

對於 BHP 而言，Xplor 帶來與多元勘探項目接軌的機遇，涵蓋新地域及地質理論，協助實現企業的長遠增長抱負。

BHP Xplor 2026 年度團隊的申請期為 2025 年 9 月 8 日至 10 月 15 日。

如欲了解更多資訊，請瀏覽：https://www.bhp.com/xplor

Georgina Gabelich: Media.relations@bhp.com