iFLYTEK bringt AINOTE Air 2 in Europa auf den Markt und setzt neue Maßstäbe bei Produktivität mit KI-gestützter E-Ink-Technologie

FRANKFURT, Deutschland, Sept. 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- iFLYTEK gab heute die Markteinführung seines neuesten E-Ink-Tablets, AINOTE Air 2, auf dem europäischen Markt im Rahmen einer gemeinsamen Marketingkampagne mit Joybuy bekannt.

Mit dieser Einführung bietet Air 2 deutsche und spanische Benutzeroberflächen, sodass Benutzer Funktionen wie Transkription und Übersetzung in ihrer jeweiligen Muttersprache nahtloser nutzen können. Auch wenn damit noch nicht alle Sprachen der germanischen und romanischen Sprachfamilien abgedeckt sind, stellt dieser Schritt eine wichtige Erweiterung des mehrsprachigen Ökosystems von Air 2 dar.

Eine Produktivitätsrevolution bei E-Ink-Tablets

AINOTE Air 2 sticht in der Kategorie der E-Ink-Tablets hervor, indem es ein leichtes, papierähnliches Lese- und Schreiberlebnis mit fortschrittlichen KI-Funktionen kombiniert. Im Gegensatz zu herkömmlichen Tablets wurde das Air 2 eigens für Produktivität und effizientes Wissensmanagement entwickelt.

Dank der Expertise von iFLYTEK in den Bereichen Sprache und natürliche Sprachverarbeitung bietet Air 2 Echtzeit-Sprach-zu-Text-Transkription in unterstützten Sprachen, darunter Deutsch und Spanisch, und erstellt KI-generierte Besprechungszusammenfassungen, die wichtige Erkenntnisse und die Unterscheidung zwischen den Sprechern mit bemerkenswerter Genauigkeit erfassen.

Kernfunktionen

KI-Sprach-zu-Text-Transkription : Wandelt Besprechungen, Vorträge oder Interviews in Echtzeit in präzise Notizen um.

: Wandelt Besprechungen, Vorträge oder Interviews in Echtzeit in präzise Notizen um. KI-gestützte Besprechungszusammenfassungen : Organisiert Besprechungen automatisch in strukturierte Erkenntnisse und hilft Benutzern, sich auf Entscheidungen statt auf die Dokumentation zu konzentrieren.

: Organisiert Besprechungen automatisch in strukturierte Erkenntnisse und hilft Benutzern, sich auf Entscheidungen statt auf die Dokumentation zu konzentrieren. Notizen mit E-Ink : Das 8,2-Zoll-HD-E-Ink-Display bietet ein natürliches Schreibgefühl und die Vorteile der digitalen Suche und Organisation.

: Das 8,2-Zoll-HD-E-Ink-Display bietet ein natürliches Schreibgefühl und die Vorteile der digitalen Suche und Organisation. KI-gestützte Interaktion : Die ChatGPT-gestützte Funktion unterstützt intelligente Suche, Beantwortung von Fragen und Content-Management.

: Die ChatGPT-gestützte Funktion unterstützt intelligente Suche, Beantwortung von Fragen und Content-Management. Smartes Aufgabenmanagement: Von der Terminplanung bis zur Cloud-Synchronisierung integriert Air 2 Tools zur Optimierung der täglichen Arbeit und des Lernens.



Elegantes Design trifft auf Funktionalität

Mit nur 230 g und einem schlanken Profil von 5 bis 6,2 mm ist Air 2 auf kompromisslose Tragbarkeit ausgelegt. Der 2600-mAh-Akku stellt einen zuverlässigen ganztägigen Einsatz sicher, während der Bildschirm mit einer Auflösung von 1440 x 1920 die Belastung der Augen bei längeren Lern- oder Arbeitssitzungen reduziert.

Maßgeschneidert für Berufstätige, Studenten und Kreative

AINOTE Air 2 ist nicht nur ein elektronisches Notizbuch – es ist ein Produktivitätsbegleiter. Für Berufstätige auf der ganzen Welt, die mehrsprachige Projekte verwalten, Studenten, die nach effizienten akademischen Arbeitsabläufen suchen, oder Kreative, die unterwegs Ideen festhalten möchten, bietet Air 2 eine nahtlose Brücke zwischen traditioneller Notizenerfassung und moderner KI-gestützter Effizienz.

Verfügbarkeit

Das AINOTE Air 2 ist ab dem 5. September 2025 in Großbritannien und Deutschland über Joybuy erhältlich. https://www.joybuy.de/dp/10237244

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/98872c74-7a68-4824-94b8-c566ed006130.